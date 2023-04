Dalibor Martínek: Nájmy jsou aktuální trend. Ale také nebezpečná past

Na nájemníky se v Praze nyní všichni těší. Soukromníci se starým bytem, developeři, investiční fondy, správcovské firmy. Dokonce i církev svatá. Netěší se na ně z lásky, pomýšlejí na jejich peníze. Nájemníci se stávají lovnou zvěří. Pardon, investičně zajímavou skupinou.

Ještě v roce 2021 by na nějaký nájem nikdo nepomyslel, byl vrchol éry vlastnického bydlení. Pak se něco zvrtlo, už koncem roku 2021 začala do té doby krotká dvouprocentní inflace stoupat k šesti procentům. V ekonomice prostě bylo moc peněz, byla to bublina. Korunu tomu nasadila válka na Ukrajině, od té doby se plácáme ve dvouciferném meziročním zdražování. Národní banka zvedla sazby, banky zdražily hypotéky, nových bytů se staví málo a jsou čím dál dražší. Smrtící koktejl pro vlastnické bydlení byl připraven za pouhý rok.

Je tu fenomén nájemného. Ale co to, i nájemné zdražuje. Loni rostly nájmy podle různých údajů o patnáct procent, letos se čeká podobný růst. Nyní se v Česku, a Praha táhne trend, hledá hranice, kam až je možné s výší nájmů zajít. Vzhledem k faktu, že mají lidé na úsporách v bankách tři biliony korun, prostor je tu značný. A předpokládá se, že nájemník bude také pracovat. Hlavním ukazatelem, že ceny půjdou ještě nahoru, je zájem velkých investorů o tento segment.

Podle posledního reportu poradenských společností DLA Piper a Savills má v Česku nájemní bydlení „zářnou“ budoucnost. To zní děsivě. Tedy, pro nájemníky. Začnou se na ně kromě domácích hráčů soustředit i zahraniční investoři. Nájemníci skýtají skvělé výnosy. Je to paradoxní, lidé, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení, zhodnotí vklady kvalifikovaných investorů čili boháčů.

Čeká se velký růst tohoto „trhu“. Řada developerů už přehodila výhybku do nájmů. Ceny nasazují nad třicet tisíc korun za padesátimetrový byt. Těsně pod hranicí „nedostupných“ hypoték. Těsně pod hranicí se budou držet, aby se nájemníci nevypařili. V zájmu investorů do nájemního budou drahé hypotéky, pomalá výstavba bytů a jejich vysoké ceny. Developeři to mohou dobře ovlivnit. K tomu všechny dobré duše ještě radí vlastníkům, aby nezapomněli na inflační doložky.

Když se nějaká služba, v tomto případě nájmy, stane jedinou volbou, cena může růst do nebes. Máme tady příkladný oligopol, kdy poptávka po nájmech násobně převyšuje nabídku. Nabízející si může diktovat. Přestože nájemního bydlení přibývá, pořád je český trh velmi mělký. Je zanedbaný dvěma dekádami boje o vlastní bydlení, kdy na rozvoj nájemního rezignoval stát i města.

Jaké to bude mít důsledky? Jsme svědky dalšího kola sociální stratifikace dosud stále poměrně rovnostářské společnosti. Schopní budou ve městech, v Praze či v Brně. Města vcucnou vzdělané mladé. Kdo na to nebude mít, půjde do měst a obcí bez vysokých škol, lékařské péče, nižšími mzdami a bez pracovních příležitostí. Za prací se bude dojíždět do větších měst. Už se to ostatně děje, kolem Prahy zdražuje staré bydlení, na rozdíl od většiny země. Což je jasným náznakem, že někteří Pražané na město už nemají.

Jakou roli v tomto trendu sehraje Ivan Bartoš se svým nápadem zákona o dostupném bydlení? Žádnou. Nápad se týká spíše sociálně slabých a jeho vznik je v nedohlednu, Bartoš mluví o dvou letech, takže si to vynásobte.