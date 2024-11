V Česku to trvá dvakrát déle. Kritizují zahraniční architekti povolovací procesy

Jak vidí zahraniční architekti tuzemský realitní trh? Co vyzdvihují na práci českých kolegů a co naopak?

Letošní ročník prestižního architektonického klání ocenil projekt divadla v Karlových Varech, který navrhlo studio architekta Petra Hájka. Mezinárodní porota mimo jiné ocenila i další realizace. Proměnu budovy v centru Prahy, ve které se nyní nacházejí umělecké dílny Vysoké školy uměleckoprůmyslové a slouží jako Technologické centrum UMPRUM, adaptaci obilného sila, které je součástí revitalizovaného areálu Automatických mlýnů v Pardubicích nebo rekonstrukci domu v Kutné Hoře. Sedmi zahraničním architektům ale neunikla ani architektura vznikající v příměstských oblastech jako například novostavba základny technických služeb v pražských Lysolajích.

Rekonstrukce domu v Kutné hoře:

Nicméně právě rekonstrukce, revitalizace, dostavby či přístavby stávajících budov, tyto projekty tvořily téměř polovinu ze 307 přihlášených, považují za královskou disciplínu tuzemské architektury.

Naopak pak ale tuzemským projektům podle poroty chybí větší ohled na životní prostředí. „Příliš mnoho staveb rezignovalo, byť jen na snahu o snížení uhlíkové stopy vystavěného prostředí, což je v naprostém rozporu se současnou mezinárodní praxí,“ konstatovala porota.

Novostavba technických služeb v Lysolajích:

V jejím čele stál řecký architekt Alexandros Vaitsos a jejími členy dále byli architektka Doris Wälchli (Švýcarsko), krajinářský architekt Neil Porter (Velká Británie), architekta a urbanistka Silja Tillner (Rakousko), architekt Peter Moravčík (Slovensko), architektka a publicistka Adriana Granato (Itálie) a architekt a lektor Andrius Ropolas (Litva).

Asi nejsmutnějším srovnáním, z nichž Česko nevychází dobře, jsou ale podmínky, kterými jsou tuzemští architekti konfrontováni. Jde především o obtíže administrativních procesů, jež musí absolvovat. „Aby od návrhu přes povolení došli až k dokončení svého díla trvá to osm až deset let, což je více než dvojnásobek času, na který jsme zvyklí v zemích, kde máme praxi my,“ tvrdí porotci.

Automatické mlýny v Pardubicích:

Kvůli tomu je pak podle nich ohrožena kvalita architektonických návrhů. A nejenom to. Nezvykle dlouhá doby povolovací řízení negativně působí i na platební schopnost ateliérů a rovněž významně prodražuje stavby.

