Policie zajistila ministerstvu spravedlnosti bitcoiny. Mohou být z trestné činnosti
Orgány činné v trestním řízení zajistily ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které měl úřad v držení po darování kryptoměny odsouzeným drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským. Navazující kroky nyní úřad konzultuje s kupci bitcoinů i právníky. Ministerstvo to dnes uvedlo na síti X s tím, že zajištění respektuje a že tento úkon potvrzuje závěry dříve publikovaných právních stanovisek. Podle těchto stanovisek existuje vysoké riziko, že darované bitcoiny jsou výnosem z trestné činnosti.
Podle trestního řádu může v přípravném řízení rozhodnout státní zástupce nebo policie o zajištění věci, když zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z ní. Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka uvedl, že úřad ji podávat nebude.
Ministerstvo zároveň sdělilo, že aktualizovaná časová osa mapující okolnosti přijetí daru je připravená a nyní ji schvaluje vedení úřadu. „Vzhledem k aktivním krokům orgánů činných v trestním řízení konzultujeme, zda i v tomto stadiu řízení je její publikace možná z pohledu trestního řízení,“ napsal úřad. Policie dnes Jiřikovského zadržela a podle Deníku N obvinila z nedovoleného nakládání s drogami a z praní špinavých peněz. V souvislosti s přijetím daru policisté prověřují i možné zneužití pravomoci.
Drama v bitcoinové kauze. Policie zadržela dárce Jiřikovského, utekl před ní na střechu
Politika
Národní centrála proti organizovanému zločinu nově zvlášť vyšetřuje praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Jiřikovský daroval ministerstvu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob. Celkem 235 bitcoinů takto ministerstvo převedlo na kupce, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu korun. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministryně Eva Decroix (ODS) nechtěla s bitcoiny nijak nakládat do doby, než trestní řízení odpoví na otázku, zda nepocházejí z trestné činnosti.
Je to bizarní, nicméně český stát může nakonec na prodeji bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti prodělat. Česko by se tak stalo historicky první zemí, která prodejem bitcoinů utrpěla ztrátu. Státy celkem běžně prodávají například bitcoiny zabavené kriminálníkům, vždy ovšem pochopitelně se ziskem. Česku ale nyní hrozí zhruba půlmiliardová ztráta. Tedy nikoli výnos „jedné miliardy“, jímž se resort spravedlnosti chlubil.
Lukáš Kovanda: Unikátní fiasko. Česko na prodeji darovaných bitcoinů může prodělat půl miliardy
Názory
