Velikost kvalitu bydlení neurčuje. Pohodlně žít se dá i na dvaceti metrech, říkají architekti

Atelier No Architects funguje na bázi propojení architektury a vizuálního umění. Jakub je architekt a publicista. Daniela je vizuální umělkyně. Za svou společnou práci získali množství ocenění, například Big See Award 2020 a 2021 na poli architektury za Montessori školku a projekt Baugruppe. Vytvářejí různé projekty pro širokou škálu klientů. Ať už jde o mini byt či velký dům. Velikost totiž podle nich nerozhoduje o kvalitě bydlení.

Statisticky průměrná velikost českého bytu dle sčítání lidu v roce 2021 je 86,7 metru čtverečního. Jaký potenciál taková velikost má?

Jakub Filip Novák (JFN): Lidé přežijí i s pár rybími kostmi v malém iglú za polárním kruhem. Osmdesátimetrový byt pro jednu rodinu v našich končinách je luxus, kterého je dobré si být vědom. Kdo někde ve světě byl a viděl, jak se také dá žít, dá mi asi za pravdu. A tak k tomu je třeba také přistupovat, o bydlení pečovat, investovat do něj, přemýšlet o něm jako o hodnotě nejen finanční, ale především užitné. Osmdesátimetrový byt by měl rozhodně umožnit důstojný rodinný život bez kompromisů. Současně ale lidé žijí klidně na dvojnásobku a je jim to málo. A já je nesoudím.

Vy jste „dokázali“ na 82 metrech vytvořit s trochou nadsázky 11+kk. Co všechno tato změna obnášela?

Daniela Baráčková (DB): 11+kk nikdy samo o sobě nebylo cílem, spíše tímhle pohledem do zrcátka vyjadřujeme rozmanitost a synergii, o kterou jsme usilovali. Lehce absurdně vysoký počet místností je spíše prostředkem, vedlejším efektem.

Razantním zásahem, který, jak popisujete, začal „plýtváním místem“, jste pro klienty nakonec dokázali vytvořit třeba i domácí saunu. Plocha bytu tedy není důležitá?

JFN: Bydlení nikdy není primárně o výměře, je to mnohem komplexnější téma. Když jsem ještě na škole dělal se spolužáky výstavu Malý dům, zformuloval jsem tehdy do vínku výstavy heslo „Velikost není osud, velikost je volba“. Můžete mít velký prázdný dům, nebo můžete mít malý byt, ale mít jej dořešený na míru tak, aby vám poskytl podobnou radost a užitnou hodnotu jako jeho větší brácha.

Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá Leaders Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji. Petra Nehasilová Přečíst článek

DB: Klienti se někdy ptají, kolik má která místnost metrů čtverečních, zejména u novostaveb, které děláme. Ale přesně tohle mě nikdy nezajímalo. Jdeme po náplni, provozu, jak se tam cítím, co tam zažiji, kudy přijdu, co uvidím a uslyším, na co si sáhnu a kam co uložím. Může to být špatně na dvanácti metrech a skvěle na osmi a půl. Velikost se počítá vždy jen jako jeden z faktorů. Architektura není o velikosti.

Rok od roku se byty v nových developerských projektech zmenšují. Jaká je ta minimální velikost, která se dá ještě obývat?

JFN: Víte, tím byli posedlí už modernisté, kam ještě lze společnost poskládat. Karel Teige psal svou vizi nejmenšího bytu v salonu, který byl větší než celý ten jím zamýšlený byt, což je pro tyhle úvahy příznačné. Na to není a nebude univerzální odpověď. Velikost místnosti, výška stropu, proporce, to vše objektivně ovlivňuje naše zdraví, tepovou frekvenci, spánek. Tím se spoluvytváří komplexní stav, jak se cítíme, který se logicky promítá do našich vztahů, bydlíváme zatím společně. Pointou bydlení jsou proto zdravé vztahy, ne metry čtvereční. Nesneseme už tolik vzájemné blízkosti jako naši předci, neakceptujeme ani jejich životní styl a hierarchie soužití, neumíme ale ani stavět tak rychle a bezbolestně jako oni. Z toho všeho je nějaká výslednice, na kterou se koukáme, možná na ni naříkáme, ale akceptujeme ji, jinak by tu nebyla.

Dá se bydlet i na 20 metrech čtverečních? Co je kvalitní bydlení? Jak důležitý je rozpočet? A dají se byty v panelácích dobře rekonstruovat? Nejenom o tom se dočtete v celém rozhovoru s architekty ze studia No Architects v novém magazínu Realitní Club. Magazín je v prodeji na stáncích, ve formě předplatného na Send.cz či v digitální verzi přímo na webu Newstreamu.

Newstream