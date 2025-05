V Praze chybí střední školy. Architekti mají rychlé a zároveň ekonomické řešení

Demografická křivka mluví jasně, nedostatek středních škol je zřejmě nejožehavějším problémem Prahy. Architekti proto vedení města nabízí řešení. Rychlé a zároveň ekonomické.

Demografický vývoj a migrace obyvatel do Prahy a jejího okolí způsobují, že kapacita, kterou v současnosti střední školy nabízejí, nepokrývá poptávku.

„Pokud by měl být zachován současný trend, bude třeba navýšit kapacitu o více než dvacet nových středních škol,“ přibližují architekti František Bosák, Pavel Paseka a Martin Žatečka z architektonického studia Upstructure.

Analýza pozemků vhodných k výstavbě. Se svolením UPSTRUCTURE

Architekti se proto zaměřili na komplexní analýzu a zkusili v Praze vyhledat pozemky, na nichž by bylo chybějící školská zařízení možné a ideální postavit. Zohlednili přitom územní plán, majetkoprávní vztahy i dostupnost veřejné dopravy.

„Identifikovali jsme takto 51 pozemků vhodných pro výstavbu nových škol, 21 patří městu nebo státu, zbytek soukromým majitelům,“ dodávají architekti.

Architekti zároveň upozorňují na možnost urychlení výstavby pomocí modulárních modulárních stavebních systémů. Ty umožňují nejen rychlou realizaci, ale i případné budoucí převedení budovy na jiný účel, pokud poptávka po školních kapacitách klesne.

Vedle výstavby však zdůrazňují nutnost systémového řešení ze strany veřejné správy. Soukromé školy, které v posledních letech přibývají, mohou pomoci jen částečně.

„Chceme městu předat nástroje, které umožní jednat bez zbytečného odkladu. Odpověď na otázku, zda má Praha kde stavět nové školy, jsme schopni doložit konkrétními daty,“ uvádějí architekti ze studia Upstructure.

