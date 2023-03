Ceny TOP ESTATE & BUSINESS už mají své majitele. Osobností roku je Eva Jiřičná

Vítězové nejlepších architektonických projektů si na slavnostním večeru 23. března v Clam-Gallasově paláci v Praze převzali ceny prestižního magazínu TOP ESTATE & BUSINESS (TOP E&B). O laureátech devíti kategorií rozhodla odborná porota. Vedle ocenění pro osobnost roku se udělovaly ceny například také za architektonický počin či inovaci roku.

Na gala večeru 23. března 2023 se v nádherném prostředí zrekonstruovaného Clam-Gallasova paláce v Praze sešla architektonická, designérská a developerská smetánka, aby ocenila vyhlašované vítěze cen TOP E&B. Ocenění si převzali například autoři Dvoreckého mostu, nové pražské galerie Kunsthalle či brněnského Business park Vlněna nebo rozsáhlého developerského projektu Smíchov City.

V odborné porotě ceny TOP E&B zasedly nejvýznamnější osobnosti magazínu ESTATE & BUSINESS. Vedle Evy Jiřičné z AI DESIGN o vítězích rozhodovali Radan Hubička z Architektonického ateliéru Radana Hubičky, Michal Froněk za studio Olgoj Chorchoj, Jiří Kristek z realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield, František Leiter za Innovis, Jan Aulík ze studia Aulík Fišer architekti a Tomáš Veselý z pražského magistrátu. Celou akci moderoval Jan Holna, architekt a spolumajitel architektonické kanceláře DAM architekti.

Křišťálová cena z dílny výtvarníka Šuhájka

Vítězové jednotlivých kategorií získaly cenu věnovanou společností Moser. Jde o minimalistické vázy z kolekce Čtyři roční období od uznávaného sklářského výtvarníka a akademického malíře Jiřího Šuhájka. První vázy z této kolekce se na huti foukaly již v roce 1998 a sám autor se podílel na jejím vzorování u sklářské pece, aby přiblížil spolupráci sklářů a umělců k ateliérové tvorbě.

Devítka kategorií TOP ESTATE & BUSINESS:

Realizovaný developerský projekt s významným přínosem pro město Realizace s největší kulturní přidanou hodnotou Realizace udržitelné a inovativní architektury Projekt s nejvyšším přínosem pro rezidenta Výjimečná architektura developerského projektu Architektonický počin roku Nikdy nerealizovaný architektonický návrh projektu Inovace roku Osobnost roku magazínu Estate & Business

Galerie vítězů v jednotlivých kategoriích ceny TOP E&B

Vítězné i nominované projekty

Nominovanými projekty v kategorii Realizovaný developerský projekt s významným přínosem pro město byly projekt PDS na Palmovce, Václavské náměstí, Brumlovka, Dvorecký most a DOCK. Vítězem se stal Dvorecký most. Tento nový pražský most pro městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklisty, který překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a spojí městské části Praha 4 a Praha 5, již vzniká. Jde o projekt hlavního města Prahy, za vítězným návrhem jsou architekti ze studia ATELIER 6 a TUBES.

Ve druhé kategorii s názvem Realizace s největší kulturní přidanou hodnotou byly nominovány Clam-Gallasův palác, Veřejné prostranství na Vyšehradě, Kunsthalle, Vodní nádrž na Letné a Štvanická lávka. Porota nejvíce ocenila Kunsthalle. Jde o největší soukromou galerii v Praze, která byla otevřena loni v únoru a je zaměřena na provázání české současné umělecké scény s tou světovou. Rekonstrukce bývalé Zengerovy trafostanice se uskutečnila díky Nadaci The Pudil Family Foundation pod taktovkou architektonického ateliéru Schindler Seko Architekti.

Mezi Realizace udržitelné a inovativní architektury byly nominovány tyto projekty: Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce, Business park Vlněna, Organica a Dornych. Jako vítězný projekt byl vyhlášen Business park Vlněna. Tento moderní brněnský byznys park Vlněna postupně vzniká na místě bývalé továrny na výrobu vlněného textilu Neumark und Stiassny, posléze národního podniku Vlněna. Továrnu koupila společnost CTP, která zde vybudovala nový areál podle návrhu architektonického ateliéru Studio acht s hlavními architekty Václavem Hlaváčkem a Benem Hoekem. Množství zelených ploch vzniklo podle návrhu holandského zahradního architekta Lodewijka Baljona.

K nominovaným projektům v kategorii Projekt s nejvyšším přínosem pro rezidenta patřily Smíchov City, Vila dům Na Vinici, Nádraží Veleslavín, Rohan City a Císařská vinice. Vítězem byl vyhlášen developerský projekt Smíchov City. Území drážního brownfieldu kolem pražského nádraží Smíchov se mění v novou čtvrť Smíchov City, která má ambici stát se moderním centrem Prahy. Velký developerský projekt buduje společnost Sekyra Group, zahrnuje téměř 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch včetně občanské vybavenosti. Na celém projektu se podílelo mimo jiné studio A69 – architekti, dále architektonická studia Kuba & Pilař architekti, Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, LÁBUS AA – Architektonický, D3A, Projektil, Baumschlager Eberle Architekten nebo Pavel Hnilička architekti.

V páté kategorii Výjimečná architektura developerského projektu byly nominovány Lihovar, Masaryčka, Vanguard Prague, Hagibor a Fragment. Vítězem je Masaryčka. Projekt je vlajkovou lodí společnosti Penta Real Estate a má ambici stát se výjimečnou oblastí centra Prahy. Přispěje významně k regeneraci obrovského brownfieldu v okolí Masarykova nádraží. První fázi projektu tvoří dvě budovy projektované světoznámou architektkou Zahou Hadid, ty jsou právě ve výstavbě. Další fáze jsou zatím ve stadiu studií. S projektem úzce souvisí i nově budovaný hotel Motel One na křižovatce ulic Opletalova a Hybernská – a především zastřešení části kolejiště nádraží ve spolupráci se Správou železnic.

Mezi Architektonické počiny roku byly zařazeny Krkonošská cena za architekturu, DAM akademie, Bořislavka Centrum, Hotel InterContinental a Vltavská filharmonie. Vítězem se stala Bořislavka. Na místě bývalé pražské usedlosti vzniklo Bořislavka Centrum, za nímž stojí společnost KKCG. Jde o administrativní a obchodní komplex, postavený podle projektu ateliéru Aulík Fišer architekti. Tvoří ji čtyři budovy ve tvaru nepravidelných krystalů. Jako jedna z dominant Evropské třídy se stává novou bránou do Prahy, směrem od Letiště Václava Havla.

Nominovanými projekty v rámci kategorie Nikdy nerealizovaný architektonický návrh projektu byly Novomlýnská brána, Žižkovské vlny, Open Gate II, Lední medvěd a Branov. Jako vítězný ocenila porota projekt Lední medvěd. Navrhovaná budova polyfunkčního objektu na pražském „Kulaťáku“ od Architektonického ateliéru Radana Hubičky pro skupinu PPF měla dokončit historický koncept zástavby Vítězného náměstí v Praze 6. Mohlo to být skvělé pokračování původního Englova plánu, avšak v duchu moderní futuristické architektury 21. století, které se však neuskuteční. Samotná stavba měla dostat měkkou organickou formu, konkávně prohnutou, které mělo dominovat zvýrazněné nároží a zakřivená střecha. Hmota objektu navazovala na výrazné prvky náměstí a budov v přilehlých ulicích.

V kategorii Inovace roku byli nominováni: Společnost 5.0 technologies a její řešení 3D živého digitálního dvojčete TWINZO. Československá obchodní banka s řešením Vytápění budovy SHQ geotermickými vrty pomocí tepelných čerpadel. Společnost iC Systems s řešením počítání lidí prostřednictvím chytrého senzoru, založeném na videoanalýze pomocí neuronové sítě a společnost Realpad se softwarovým řešením prodejních i poprodejních procesů a klientským portálem pro realitní developery. Vítězem kategorie Inovace roku se stala společnost 5.0 technologies a její projekt 3D digitální dvojče, který umožňuje interaktivní 3D virtuální vizualizaci dat z logistiky, výroby, bezpečnosti, spotřeby energií, či BOZP v jedné aplikaci na mobilním zařízení.

Osobností roku je Eva Jiřičná

Osobností roku magazínu ESTATE & BUSINESS byla jednohlasně zvolena Eva Jiřičná, světově uznávaná architekta a designérka, jejíž realizace najdeme po celém světě. Je vyznavačkou stylu označovaného jako high-tech, ráda pracuje s kovem a sklem. Pověstná jsou její točitá schodiště. V posledních letech má v České republice nejvíce realizací v rodném Zlíně. Společně s Petr Vágnerem již mnoho let úspěšně vedou pražský ateliér AI DESIGN. Eva Jiřičná je také držitelkou mnoha ocenění, například Řádu britského impéria za design.

Významní partneři prestižního ocenění

Hlavním partnerem ocenění TOP E&B a spoluvyhlašovatelem ocenění Inovace byla společnost INNOVIS. Hlavními partnery ocenění TOP E&B byly společnosti Hanák nábytek a Efektivní dům. Záštitu poskytl Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy, a Magistrát hl. m. Prahy. Partnery slavnostního večera byly firmy Moser, MOOYYY, CTP, STOPKA, EXX, INVESTONE, Valen Masar, Honza Řepa Catering, Decoland, BoConcept, MEMOS, VOLVO, ZALOTO, Cushman & Wakefield, Delor a Voix. Mediálním partnerem ocenění je newstream.cz, vyhlašovatelem ocenění je mediální skupina A 11 a časopis ESTATE & BUSINESS.