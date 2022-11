FOTOGALERIE: Pražská Kunsthalle má prestižní Grand Prix Architektů. Podívejte se

Stávaly zde kasárna, ve 30. letech je nahradila trafostanice. Ta ale začala po 40 letech chátrat, díky modernizaci ale demolice nebyla třeba. Neoklasicistní objekt získal na krátkou dobu status kulturní památky a také novou vizi, měl se z něj stát hotel. Nakonec se ale z něj stala galerie. Nyní rekonstrukce a dostavba realizovaná podle architektů Jana Schindlera, Ludvíka Seka a Zuzana Drahotové ze studia Schindler Seko Architekti získala ocenění Obce architektů.

Myšlenka na Kunsthalle Praha se zrodila v roce 2015, kdy manželé Petr a Pavlína Pudilovi v rámci své nadace The Pudil Family Foundation zakoupili chátrající Zengerovu transformační stanici s cílem transformovat ji na moderní galerii pro krátkodobé umělecké výstavy, kulturní události a vzdělávací činnost. Něco ve stylu Tate Modern v Londýně, Guggenheimova muzea v New Yorku a Bilbau, Centre Pompidou v Metz či Beyeler Foundation ve Švýcarsku.

Rekonstrukce vyvolala před několika lety kritiku některých zastánců industriální architektury. Vlastník některé části památkově chráněné budovy odstranil a nahradil je novými. Ministerstvo kultury i Národní památkový ústav tehdy sdělili, že výraznější zásahy si vynutil na stavbě použitý méně kvalitní cement a kontaminace stavby nebezpečnými látkami. Provoz Kunsthalle zahájila letos v února dvěma výstavami.

Na detaily projektu se můžete podívat do následující galerie:

V letošním ročníku se o cenu, kterou od roku 1993 vyhlašuje Obec architektů, ucházelo celkem 255 projektů. V odborné porotě zasedli Robert Schmitz (ateliér White Architekter, Švédsko), Martin Rein-Cano (Topotek 1, Německo), Michal Bogár (Bogár architekti) a Eva Le Peutrec (E-Studio, Česko), předsedou poroty byl Jean-Pierre Carniaux (Ricardo Bofill Taller de Arquitectura)

„Bylo přihlášeno 255 prací, což byl velký úkol pro porotu, která musela 205 prací škrtnout a vybrat pouze 50 projektů, které postoupily do finále. Z těchto finalistů je zajímavé, že se většina z nich nachází na hranici se Slovenskem,“ přiblížil předseda Obce architektů Oleg Haman k XXIX. ročníku GPA.

Cenu za celoživotní dílo, a tedy velkou červenou kostku, obdržel Václav Aulický, mezi jehož práce patří mimo jiné televizní věž na pražském Žižkově. „V jeho pracích je patrný zájem o soudobou světovou architekturu i úcta k velkému dědictví českého funkcionalismu,“ argumentovala svůj výběr odborná porota.

