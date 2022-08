Brněnská Ponávka dostane tvář pro 21. století. Jak bude vypadat?

Konec první etapy revitalizace brownfieldu Ponávka v Brně se rýsuje na přelom roku 2023 a 2024. Poslední budovou této etapy je administrativní komplex za 1,5 miliardy korun, který se právě začal stavět. Developer CTP ve spolupráci s brněnskou radnicí chystá také rekultivaci kolem potoka Stará Ponávka, úpravu okolních pozemků, městský park v anglickém stylu a dokončení další části cyklostezky.

Reklama

Kdysi pozapomenutá průmyslová lokalita z 19.století u říčky Ponávka v Brně získává zcela novou tvář 21.století. Developerská společnost CTP tady postupně realizuje různé typy developerských projektů od komerčních a průmyslových až po rezidenční a kancelářské prostory. Vedle zrekonstruovaných historických budov tu vznikají i zbrusu nové objekty, které mohou sloužit jako sklady, obchody, kanceláře či showroomy. Součástí Ponávka Business Parku je i specializovaný koncept moderního bydlení pro studenty a mladé profesionály Domeq.

Ekologie ve skle

Jako poslední článek proměny bývalého areálu z předminulého století je pak výstavba moderní administrativní budovy označované jako A4, která se začala stavět v Ponávce v polovině srpna. Po dostavbě plánované na přelom roku 2023 a 2024 bude mít třináctipodlažní skleněný komplex 25 tisíc metrů čtverečních kanceláří a sérii malých obchodů, showroomů a restaurací. Celkově jen tato budova vyjde podle developera na 1,5 miliardy korun.

Skladový gigant CTP za pololetí vydělal téměř 12 miliard Reality Extrémně dobré pololetní výsledky developera průmyslových parků CTP, který působí převážně na českém trhu, významně ovlivnila především trojice faktorů – nové akvizice, dokončené developerské projekty s novým nájemným a přecenění portfolia. Věra Tůmová Přečíst článek

Budova A4, kterou navrhlo Studio acht, je podle architektů projektována tak, aby splňovala i maximální požadavky na udržitelnost. Její součástí jsou například chytrá řešení pro hospodaření s dešťovou a šedou vodou nebo autonomně fungující systémy osvětlení, které mají šetřit energie a reagují na sluneční světlo a pohyb lidí v budově. V budově bude i speciální systém větrání a výměny vzduchu a vlastní fotovoltaická elektrárna. „Kromě funkčního designu, kombinujícího hliník a sklo, se budova může pochlubit také souborem chytrých a udržitelných prvků, které ji řadí vysoko mezi nejmodernější kancelářské budovy v zemi," konstatoval architekt Václav Hlaváček ze Studia acht.

Reklama

Park na 30 let

Na pozemcích ve vlastnictví developera i města se také v této lokalitě buduje moderní park, který by měl být dokončen do konce letošního roku. „V současné době spolupracujeme s CTP na rekultivaci území kolem potoka Stará Ponávka, kde vzniká nový městský park v anglickém stylu. V rámci projektu bude obnoven také meandr řeky, který propojí průmyslovou historii území s jeho moderním využitím. Věřím, že to nebude poslední společný projekt," poznamenala brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Na tomto třicetimilionovém projektu, jehož součástí je i cyklostezka propojující Ponávku s areálem Vlněna, se developer podílí pěti miliony korun. Současně se také zavázal, že po jeho dokončení poskytne městu své pozemky na 30 let bezplatně.

Společnost CTP vznikla v roce 1998 v České republice. V současnosti je největším evropským vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy. Disponuje s více než 9,5 miliony metrů čtverečních pronajímatelných ploch v celkem deseti zemích.