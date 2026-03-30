newstream.cz Reality Centrální část Holešovic projde zásadní proměnou, čeká ji masivní výstavba

Centrální část Holešovic projde zásadní proměnou, čeká ji masivní výstavba

Proměna okolí stanice Nádraží Holešovice vstoupila do fáze soutěžního workshopu.
Okolí stanice Nádraží Holešovice čeká výrazná proměna. Začala architektonická soutěž, do jejíhož prvního kola bylo vybráno osm domácích i zahraničních ateliérů. Cílem je najít nejvhodnější podobu území, které se má do budoucna proměnit v jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů a městských veřejných prostor Prahy 7.

Zadání soutěže klade důraz na to, aby se z převážně tranzitního prostoru stalo živé městské prostředí s kvalitním veřejným prostorem, lepší prostupností a logickým napojením na všechny druhy dopravy. Návrh má propojit urbanistické, architektonické, krajinářské i dopravní prvky a nabídnout řešení, které bude funkční, ekonomicky proveditelné i dlouhodobě udržitelné.

„Okolí holešovického nádraží dnes plní především dopravní funkci. Teď máme příležitost proměnit dlouhodobě zanedbané území v plnohodnotnou součást města,“ uvedl pražský náměstek Petr Hlaváček. Oblast kolem nádraží podle něj patří mezi urbanisticky nejproblematičtější lokality městské části.

Strategické místo

Nádraží Holešovice se nachází na strategickém místě v blízkosti metra, železnice, tramvajových i autobusových zastávek, řeky i Stromovky. Návrh proto musí zohlednit nejen novou zástavbu, ale i organizaci veřejného prostoru, a především propojení jednotlivých dopravních režimů. Jedním z klíčových požadavků je takzvaný přestup „suchou nohou“ mezi vlakem a metrem, který má být chráněný a bezbariérový.

„Pro Prahu 7 je důležité, aby nádraží nesloužilo jen jako dopravní uzel, ale jako skutečné městské místo. Potřebujeme, aby zde vznikl kvalitní veřejný prostor, který budou obyvatelé městské části využívat denně z praktických důvodů i v rámci volného času,“ tvrdí Lenka Burgerová, místostarostka Prahy 7.

Proměna okolí stanice Nádraží Holešovice vstoupila do fáze soutěžního workshopu ČTK

Dvě nová náměstí

Architektonická studia by ve svých návrzích měla zohlednit požadavek na dvě městská náměstí, která mají být rozdělena ulicí Vrbenského, ale zároveň fungovat jako jeden celek. Obě veřejná prostranství by měla být pokud možno v jedné úrovni, bez výškových bariér, a měla by sloužit pro pěší i jako centra komunitního života a obchodu.

„U takto exponovaného místa je zásadní, aby dopravní infrastruktura nebyla vnímána jen technicky, ale jako přirozená součást kvalitního městského prostředí. Právě v okolí holešovické stanice se ukazuje, že dobrá veřejná doprava není jen otázkou provozu, ale také přehlednosti a kvality prostoru, ve kterém se lidé pohybují,“ říká Ladislav Urbánek, generální ředitel pražského Dopravního podniku.

Masaryčka se rozrůstá. Penta postaví další kanceláře za miliardu

Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.

Celkem bylo přizváno osm renomovaných architektonických ateliérů z tuzemska i zahraničí, které v první fázi představí komplexní urbanistický návrh proměny lokality. Z nich bude vybráno až pět účastníků, kteří postoupí do druhého kola a budou vyzváni k architektonickému dopracování a precizaci návrhů. Zadavatelem je společnost Nové Holešovice Developmnent, koordinaci workshopu zajišťují D&K Drost Consult a Norma architekti, přičemž celou organizaci má na starosti Karlín Group, která stála u zrodu společného podniku. „U Nových Holešovic nebude rozhodovat jen architektonická kvalita návrhu, ale také to, jak dobře se dokáže vyrovnat s komplikovanou realitou dotčeného území,“ uvedl Jan Ludvík, výkonný partner Karlín Group.

„Naším záměrem je najít řešení, které z Nádraží Holešovice udělá atraktivní a ceněnou pražskou adresu s kvalitním veřejným prostorem, návazností na veřejnou dopravu a architekturou, která půjde ruku v ruce s tím, jak se má tato městská část do budoucna proměnit,“ doplňuje Jörn Walter, předseda odborné poroty, bývalý hlavní plánovač Hamburku. Návrhy v prvním kole mají týmy odevzdat do 25. května. Doporučení poroty pro druhé kolo mají být známá v polovině června. Finální prezentace druhého kola se uskuteční 8. září.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace

Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.

Krátce před 14:00 středoevropského letního času se akcie obchodovaly kolem 22,90 eura, což představovalo pokles o 2,1 procenta. V průběhu dopoledne se jejich cena dostala až na 22,70 eura. Titul se tak výrazně vzdálil od svého maxima 35,50 eura, kterého dosáhl krátce po vstupu na burzu.

Na sentiment kolem akcií mohou doléhat i informace serveru Follow the Money, který upozorňuje na narůstající kontroverze spojené s úpisem akcií společnosti. Na některé z nich již dříve poukázal server Seznam Zprávy i zahraniční média, firma však jakékoli pochybení odmítá.

„Vážná obvinění“

Podle Follow the Money se po vstupu CSG na burzu řeší mimo jiné úplnost prospektu a zmiňována je i role podnikatele Petra Kratochvíla a jeho opce na odkup akcií. Server se zároveň odvolává na dokumenty, podle nichž byla španělská dceřiná společnost Fábrica de Municiones de Granada (FMG) vyřazena nákupní agenturou NATO kvůli „vážným obviněním“ z korupčního jednání, které vyšetřují belgické úřady.

CSG tato tvrzení odmítla a uvedla, že mezi její dceřinou firmou a Agenturou NATO pro podporu a pořizování (NSPA) žádné nesrovnalosti neexistují.

Další pochybnosti vyplývají ze zjištění slovenské investigativní redakce ICJK, na která Follow the Money upozorňuje. Ta se týkají smluv se slovenským ministerstvem obrany v hodnotě přes 60 miliard eur. Většina z nich má mít podobu rámcových dohod, které firma nemusí reálně naplnit. Podle výpočtů ICJK může být tato částka nadhodnocená vzhledem ke kapacitám společnosti a sloužit ke zvýšení vnímané hodnoty akcií.

CSG letos v lednu získala z primárního úpisu akcií zhruba 3,8 miliardy eur, což byl podle analytiků největší IPO zbrojařské firmy v historii. Propad ceny akcií se promítl i do majetku majitele skupiny Michala Strnada, který je podle magazínu Forbes nejbohatším Čechem. Server Novinky.cz uvedl, že jeho majetek se v důsledku poklesu hodnoty akcií snížil o 140 miliard korun.

Brusel ve střehu: Orbán může zablokovat sedmiletý rozpočet EU

Vítězství maďarského premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách by mohlo výrazně zkomplikovat schvalování nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034. Upozornil na to server Politico. Podle plánu by se členské státy měly na takzvaném víceletém finančním rámci (VFR) dohodnout do konce letošního roku, Orbán však už dříve pohrozil vetem.

Evropská komise představila návrh rozpočtu v objemu 1,8 bilionu eur loni v červenci. Dokument počítá s flexibilnějším a ambicióznějším nastavením a nově také s užším propojením čerpání unijních peněz s dodržováním principů právního státu. Právě tato podmínka je jedním z hlavních sporných bodů.

Aby rozpočet vstoupil v platnost, musí ho jednomyslně schválit všechny členské státy i Evropský parlament. Už předem se přitom počítalo s dvouletým vyjednáváním. Sedmiletý rozpočet pokrývá klíčové výdaje EU, včetně podpory zemědělců, kohezních fondů, infrastruktury nebo pomoci rozvojovým zemím.

„Orbán-gate“ otřásá Maďarskem

„Orbán-gate" otřásá Maďarskem. Desítky tisíc lidí podpořily policistu, který odhalil údajnou akci proti Tisze

Téměř 26 tisíc lidí přispělo do sbírky na podporu bývalého policejního vyšetřovatele, který veřejně promluvil o údajné tajné operaci zaměřené proti opoziční straně Tisza. Informovala o tom agentura AFP. Případ přichází jen dva týdny před parlamentními volbami, v nichž premiérovi Viktoru Orbánovi, vládnoucímu od roku 2010, hrozí porážka.

Obavy z vývoje v Maďarsku, ale i z Francie

V Bruselu panují obavy, že jednání může zkomplikovat nejen výsledek maďarských voleb 12. dubna, ale i politický vývoj ve Francii. Tamní prezidentské volby v roce 2027 by podle některých scénářů mohly přivést k moci krajně pravicovou vládu, která by se mohla postavit po bok Budapešti.

Podle diplomatů oslovených serverem Politico by nejhorším scénářem bylo Orbánovo znovuzvolení a následné zablokování rozpočtových jednání. Maďarský ministr pro evropské záležitosti János Bóka už naznačil, že Budapešť nevidí důvod spěchat. „Pokud vyhrajeme volby, nevidíme důvod uzavírat dohodu do konce roku 2026,“ uvedl.

Maďarsko dlouhodobě odmítá propojení unijních plateb s dodržováním demokratických standardů. Naopak bohatší severoevropské státy tuto podmínku prosazují jako klíčovou. Budapešť varuje, že by Evropská komise mohla pozastavit značnou část zhruba 37,7 miliardy eur, které by měly Maďarsku v novém rozpočtovém období připadnout.

Maďarsko je v současnosti jedinou zemí EU, která čelí řízení podle článku 7 kvůli porušování principů právního státu. Kvůli těmto sporům má už nyní omezený přístup k unijním fondům, přičemž část prostředků zůstává zmrazená.

Evropská komise nově navrhuje, aby se dodržování principů právního státu vztahovalo na celý rozpočet, nikoli jen na jednotlivé oblasti. Podle Budapešti by to mohlo vést k úplnému odstřižení od unijních peněz.

Brusel zároveň doufá, že případná změna vlády v Maďarsku by mohla situaci odblokovat. Opoziční strana Tisza vedená Péterem Magyarem slibuje posílení boje proti korupci i obnovu nezávislosti soudů a akademických institucí, což by mohlo otevřít cestu k uvolnění dosud zadržených fondů.

