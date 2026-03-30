Centrální část Holešovic projde zásadní proměnou, čeká ji masivní výstavba
Okolí stanice Nádraží Holešovice čeká výrazná proměna. Začala architektonická soutěž, do jejíhož prvního kola bylo vybráno osm domácích i zahraničních ateliérů. Cílem je najít nejvhodnější podobu území, které se má do budoucna proměnit v jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů a městských veřejných prostor Prahy 7.
Zadání soutěže klade důraz na to, aby se z převážně tranzitního prostoru stalo živé městské prostředí s kvalitním veřejným prostorem, lepší prostupností a logickým napojením na všechny druhy dopravy. Návrh má propojit urbanistické, architektonické, krajinářské i dopravní prvky a nabídnout řešení, které bude funkční, ekonomicky proveditelné i dlouhodobě udržitelné.
„Okolí holešovického nádraží dnes plní především dopravní funkci. Teď máme příležitost proměnit dlouhodobě zanedbané území v plnohodnotnou součást města,“ uvedl pražský náměstek Petr Hlaváček. Oblast kolem nádraží podle něj patří mezi urbanisticky nejproblematičtější lokality městské části.
Strategické místo
Nádraží Holešovice se nachází na strategickém místě v blízkosti metra, železnice, tramvajových i autobusových zastávek, řeky i Stromovky. Návrh proto musí zohlednit nejen novou zástavbu, ale i organizaci veřejného prostoru, a především propojení jednotlivých dopravních režimů. Jedním z klíčových požadavků je takzvaný přestup „suchou nohou“ mezi vlakem a metrem, který má být chráněný a bezbariérový.
„Pro Prahu 7 je důležité, aby nádraží nesloužilo jen jako dopravní uzel, ale jako skutečné městské místo. Potřebujeme, aby zde vznikl kvalitní veřejný prostor, který budou obyvatelé městské části využívat denně z praktických důvodů i v rámci volného času,“ tvrdí Lenka Burgerová, místostarostka Prahy 7.
Dvě nová náměstí
Architektonická studia by ve svých návrzích měla zohlednit požadavek na dvě městská náměstí, která mají být rozdělena ulicí Vrbenského, ale zároveň fungovat jako jeden celek. Obě veřejná prostranství by měla být pokud možno v jedné úrovni, bez výškových bariér, a měla by sloužit pro pěší i jako centra komunitního života a obchodu.
„U takto exponovaného místa je zásadní, aby dopravní infrastruktura nebyla vnímána jen technicky, ale jako přirozená součást kvalitního městského prostředí. Právě v okolí holešovické stanice se ukazuje, že dobrá veřejná doprava není jen otázkou provozu, ale také přehlednosti a kvality prostoru, ve kterém se lidé pohybují,“ říká Ladislav Urbánek, generální ředitel pražského Dopravního podniku.
Celkem bylo přizváno osm renomovaných architektonických ateliérů z tuzemska i zahraničí, které v první fázi představí komplexní urbanistický návrh proměny lokality. Z nich bude vybráno až pět účastníků, kteří postoupí do druhého kola a budou vyzváni k architektonickému dopracování a precizaci návrhů. Zadavatelem je společnost Nové Holešovice Developmnent, koordinaci workshopu zajišťují D&K Drost Consult a Norma architekti, přičemž celou organizaci má na starosti Karlín Group, která stála u zrodu společného podniku. „U Nových Holešovic nebude rozhodovat jen architektonická kvalita návrhu, ale také to, jak dobře se dokáže vyrovnat s komplikovanou realitou dotčeného území,“ uvedl Jan Ludvík, výkonný partner Karlín Group.
„Naším záměrem je najít řešení, které z Nádraží Holešovice udělá atraktivní a ceněnou pražskou adresu s kvalitním veřejným prostorem, návazností na veřejnou dopravu a architekturou, která půjde ruku v ruce s tím, jak se má tato městská část do budoucna proměnit,“ doplňuje Jörn Walter, předseda odborné poroty, bývalý hlavní plánovač Hamburku. Návrhy v prvním kole mají týmy odevzdat do 25. května. Doporučení poroty pro druhé kolo mají být známá v polovině června. Finální prezentace druhého kola se uskuteční 8. září.
