Cena nájemného v Česku stoupá. Nejvíce vzrostlo na Moravě

Průměrné nájemné v České republice v prvním čtvrtletí vzrostlo mezičtvrtletně o procento na 295 korun za metr čtvereční.

Reklama

Nejvýznamněji vzrostlo nájemné v Olomouci o 4,3 procenta a o 3,1 procenta v Hradci Králové. Naopak propad cen pronájmů byl zaznamenán v Karlových Varech o 1,8 procenta, v Liberci o 1,2 procenta a v Jihlavě o necelé procento, vyplývá to z dat Rent Indexu poradenské a technologické společnosti Deloitte.

Nájmy jsou tradičně nejvyšší v Praze, kde začátkem roku cena vzrostla mezičtvrtletně o 1,5 procenta. Nájemníci tak zaplatili v průměru 400 korun za metr čtvereční. V městských částech vzrostla cena pronájmů nejrychleji v Praze 7, a to o 4,3 procenta na průměrných 409 korun za metr čtvereční. V Praze 4 to bylo o 3,4 procenta na 364 korun, v Praze 9 o tři procenta na 377 korun a v Praze 6 o 2,4 procenta na 382 korun. Průměrná cena nájmu se na území hlavního města snížila pouze v Praze 1, a to o 0,2 procenta na 469 korun za metr čtvereční.

Po Praze jsou nejdražší nájmy v Česku v Brně, kde cena vzrostla o 1,2 procenta na 329 korun za metr čtvereční. Cena stoupla ale také v kraji Středočeském kraji, a sice o 2,6 procenta na 273 korun, a ve Zlíně, kde se navýšila o necelá dvě procenta na 272 korun.

Německá realitní krize trvá. Počet stavebních povolení klesl o tisíce Reality Počet povolení pro výstavbu bytů v Německu se v únoru meziročně snížil o 18,3 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil německý statistický úřad. Poptávka ve stavebnictví a realitním průmyslu se dál snižuje a zemí otřásá nejvážnější propad v realitním sektoru za několik desetiletí, napsala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Nejvyšší nájmy jsou podle dat Deloitte v novostavbách a developerských projektech. Průměrná cena za metr čtvereční v nich stoupla o 1,1 procenta na 360 korun za metr čtvereční. Cena nájmů vzrostla rovněž v cihlových domech, průměrně o 1,4 procenta na 296 korun za metr, a v panelových domech, a to o 0,4 procenta na 250 korun.

Podle dřívějších dat Rent Indexu činilo průměrné měsíční nájemné za metr čtvereční v České republice ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 292 korun a mezičtvrtletně cena klesla o 0,3 procenta. Aktuální data dokazují, že pokles byl spíše krátkodobým jevem, a v příštích měsících tak lze odhadovat další mírný růst cen, uvedl ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte Petr Hána. „Cena nájemního bydlení v Česku loni rostla až na jednu výjimku v posledním čtvrtletí. První letošní kvartál však opět vykazuje růst, čímž pokračuje střednědobý až dlouhodobý trend na trhu,“ řekl.

Senátoři schválili dostupné nájemní bydlení Reality Nájemníci v dostupném bydlení by měli mít smlouvu zpravidla až na dva roky s možností prodloužení na dobu určitou, schválili ve středu senátoři v novele, která má přispět i ke zjednodušení a zpřehlednění podpor ze Státního fondu podpory investic (SFPI). Předloha nyní míří k podpisu prezidenta. ČTK Přečíst článek