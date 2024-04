Senátoři schválili dostupné nájemní bydlení

Nájemníci v dostupném bydlení by měli mít smlouvu zpravidla až na dva roky s možností prodloužení na dobu určitou, schválili ve středu senátoři v novele, která má přispět i ke zjednodušení a zpřehlednění podpor ze Státního fondu podpory investic (SFPI). Předloha nyní míří k podpisu prezidenta.

Reklama

Senát schválil zákonné vymezení toho, co lze považovat za dostupné nájemní bydlení. Rozhodl o tom i přes námitky senátorů vládních stran. Definici bude obsahovat novela, která má podle vlády zjednodušit podpory ze Státního fondu podpory investic (SFPI) a rozšířit okruh oblastí, v nichž bude možné peníze z fondu využívat. Fond bude moci financovat vznik nájemních bytů s nižším než tržním nájemným.

Nájemníci v dostupném bydlení by měli mít podle novely nájemní smlouvu zpravidla až na dva roky s možností prodloužení na dobu určitou. Dostupné nájemné by zprvu nemělo převýšit 90 procent místně obvyklého nájemného.

Proti se postavila Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09, podle níž by takto stanovené nájemné nepředstavovalo dostupné bydlení a s úpravou nesouhlasí ani Svaz měst a obcí. Hynek Hanza (ODS) uvedl, že dostupné bydlení nezajistí dotace, ale dostatečná nabídka bytů. Miroslav Adámek (ANO) ve shodě s nimi poukázal na to, že definice dostupného bydlení se dostala do vládní novely až ve sněmovně a v praxi způsobí problémy. Novelu nicméně podpořilo nakonec 41 ze 75 přítomných senátorů ze všech fakcí s výjimkou klubu ANO a SOCDEM.

Nový stavební zákon nepotřebujeme. Stačilo by víc méně kreativních úředníků, shodli se experti Reality Dlouho očekávaný stavební zákon by podle ministerstva pro místní rozvoj měl významně urychlit a ulehčit stavební řízení. Realita ale podle hostů prosincového setkání Realitního Clubu, které pravidelně pořádá Newstream, bude mnohem horší. Spíš než nový předpis by systému prospěla menší kreativita stavebních úředníků, shodli se experti. Petra Jansová Přečíst článek

Pro koho je dotované nájemní bydlení určeno

V dostupném bydlení poskytovaným například státem, kraji a obcemi by pak nemělo nájemné v prvním roce přesáhnout částku vypočtenou z nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením a provozem dostupného nájemního bytu. Zároveň by muselo být nižší než srovnatelné obvyklé místní nájemné. V dalších letech by se dostupné nájemné mohlo zvyšovat o inflaci, ale nejvýše o čtyři procenta ročně. Cenové mapy nájemného by zpracovávalo ministerstvo financí. Podle kritiků by rozdíl mezi možnou výší nájmů znevýhodňuje soukromé poskytovatele dostupného bydlení vůči poskytovatelům veřejným a může být v rozporu s listinou práv a svobod.

Na dostupné bydlení by mohly dosáhnout domácnosti bez vlastního bydlení do určité výše čistého příjmu, oběti domácího násilí nebo lidé v takzvaných preferovaných profesích. Patří k ním zdravotníci, učitelé, policisté, záchranáři a pracovníci v sociálních službách.

Stát bude moci poskytnout podporu sektoru dostupného nájemního bydlení do roku 2030 ve výši až 12 miliard korun. První tři roky bude zajištěné financování z Národního plánu obnovy. Letos ministerstvo pro místní rozvoj počítá s poskytnutím dvou miliard korun.

Současný zákon o SFPI podle zdůvodnění vládní novely nevymezuje všechny aktivity, které jsou nutné k naplnění poslání fondu, například financování investiční přípravy projektů. Jednodušší nastavení je podle důvodové zprávy důležité pro podporu investic, které povedou k růstu hrubého domácího produktu. Mezi příjmy fondu mají nově patřit prostředky z návratné finanční výpomoci.

Nájem, nebo hypotéka? Co je výhodnější? Záleží, jestli žijete v Ostravě či Praze Reality Při rozhodování mezi nájemním bydlením a pořízením vlastní nemovitosti na hypotéku většina lidí srovnává výši tržního nájemného s měsíční splátkou hypotéky. Která z částek je aktuálně vyšší? Ve spolupráci se společností hyponamíru.cz jsme to spočítali za vás. A odpověď se liší pro Prahu, Brno i Ostravu. nst Přečíst článek

Snadněji k vlastnímu domovu. Ministerstvo spustí program Dostupné bydlení, čeká se jen na eurokomisaře Money Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje letos na podzim spustit program Dostupné bydlení zřízený Státním fondem podpory investic (SFPI). Čeká zatím na potvrzení od Evropské komise, využívat na něj chce evropské a státní finance. ČTK Přečíst článek