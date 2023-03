Desítky let chátrala. Do konce roku manželé Vlčkovi na Cibulce otevřou kavárnu

Zchátralý areál Cibulka se proměňuje. Jeden z objektů se prvním návštěvníkům otevře už na konci roku.

Historie usedlosti Cibulka v pražských Košířích se datuje už od 14. století, největšího rozmachu dosáhla v 18. století po radikální přestavbě. Ve 20. století už víceméně chátrala. Veselejší budoucnost historického areálu se po desítkách let chátrání začala psát v roce 2021, kdy ji zakoupila Nadace rodiny Vlčkových.

Nejprve tam probíhaly nejnutnější práce, aby se kritický stav budov dále nezhoršoval. Jednotlivé stavby, v nichž bylo místy až po pás suti, vyklidila specializovaná firma.

Jak bude vypadat Cibulka se můžete podívat do následující galerie.

„Jde o náročný projekt, který se vlivem výrazného navýšení cen stavebních materiálů i prací oproti našemu původnímu odhadu velmi pravděpodobně prodraží, ale stále jsme stoprocentně odhodláni jej zrealizovat a věříme, že s dobrou součinností všech, včetně úřadů, to do roku 2026 stihneme,“ komentoval vývoj a výhled František Brychta, který celý projekt Cibulka vede, v roce 2021.

Nadace tehdy zorganizovala i soutěžní architektonický workshop, z něhož měl vzejit vítězný návrh nové podoby usedlosti. Porota vybrala projekt architektonického studia Petr Hájek Architekti.

Radnice Prahy 5 letos v únoru schválila změnu územního plánu, která výstavbu umožní. Datum otevření obnoveného areálu je stanoveno na 22. října 2026.

Projekt ověřovali ve virtuální realitě

Aby výsledek rekonstrukce a dostavby co nejlépe splňoval nároky na zdravotnické zařízení, ladili architekti a odborníci detaily ve virtuálním modelu společnosti Vitruplex. Ten jim umožnil ověřit i praktičnost plánu rekonstrukce celé usedlosti.

„Díky této technologii procházíme v reálné velikosti prostory hospice, který vyroste v Praze na Cibulce. Ověřujeme jeho budoucí praktičnost a vše, co nejde vyčíst z architektonické studie na papíru. Můžeme skvěle navnímat dispozice budoucího objektu, vzdálenosti, rozložení místností, a třeba také šířky chodeb a dveří, kterými se musí hladce pohybovat pojízdná lůžka. Pozvali jsme sem i řadu odborníků z praxe, kteří nám velmi pomohli,“ přibližuje František Brychta.

Ještě do konce roku bude zpřístupněn první objekt usedlosti, domek zahradníka. Bude v něm kavárna. Domek prošel opravou, která ho vrátila stavu odpovídajícímu dvacátým letům 19. století.

Vlčkovi zachaňují Cibulku

V první fázi byly odstraněny nepůvodní příčky a zazdívky oken, následně byly obnoveny bohatě zdobené fasády včetně iónských hlavic na jižní fasádě. Prvky, jejichž podoba se nedochovala, například původní okna a dvojitě lomený strop oranžerie nebo štítové okno v přízemí, nahradily střídmými novějšími útvary.

V areálu přibude i nová budova, která bude sloužit jako dětský hospic. Navržená je tak, aby prostředí co nejméně působilo nemocničním dojmem, spíš by mělo vytvářet prázdninový pocit. Charakteristická jsou velká okna, terasy a mnoho výhledů do přírody. I proto architekti budovu, kde bude celkem 12 pokojů pro pacienty, situovali do nejpůsobivější a nejklidnější části areálu.

„Historické budovy jsou komplikované a provoz zdravotnického zařízení má určité nároky. Vložit do Cibulky lůžkovou část hospice bez většího zásahu nebylo možné. A to jsme nechtěli. Proto jsme se rozhodli historické budovy, ve kterých bude administrativa a servis, doplnit o výstavbu nové části areálu splňující nároky péče o nemocné v 21. století,“ komentuje architekt Petr Hájek ze studia Petr Hájek Architekti, které má návrh rekonstrukce objektu na starosti.

V historických budovách usedlosti Cibulka vzniknou pokoje pro rodiče, místnosti určené pro terapie, stravovací prostory nebo sál, který bude sloužit především jako vzdělávací centrum pro experty pečující o vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Projekt opravy památkově chráněné budovy a dostavby budovy hospice by měl stát podle současných cen zhruba 500 milionů korun.

Nadace rodiny Vlčkových má aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun, z jejich výnosů může financovat své projekty. Ondřej Vlček je generálním ředitelem globální softwarové společnosti Avast, jeho žena Katarína je lékařka působící v mobilním hospici Cesta domů.

