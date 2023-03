FOTOGALERIE: Dříve ruina, dnes luxusní dům s výtahem. Obnova původně románského domu trvala devět let

Ruina v centru Prahy se proměnila na luxusní bytový dům. Díky citlivé rekonstrukci architektů z Qarty cítí jeho obyvatelé dlouhou historii na každém kroku.

Reklama

Historie domu v Havelské ulici v Praze 1 se začala psát už ve 14. století a dodnes to připomínají unikátní románské sklepy. Původně se v něm bydlelo, v době baroka se s něj stal domem obchodním, aby se v klasicismu opět stal činžákem. Na proměnu funkcí poukazují i jména, která v minulosti nesl.

Na výsledek rekonstrukce se můžete podívat do následující galerie.

Pražané ho v dávné minulosti mohli znát nejprve jako Dům v Havelské ulici, Dům u Zahrádků, U Černé zahrádky, U Cortésiů, Kožný dům, Lederhaus, Tandelmarkt nebo Bazar. Nejsmutnější období nicméně zažil v druhé polovině 20.století, kdy víceméně chátral do doby, kdy ho majitelé nechali rekonstruovat.

Románské sklepy se zachovaly

„Zadáním byla obnova a vrácení funkce činžovního domu, což je ve vylidňující se čtvrti, postižené ´turistickým průmyslem´ a krátkodobým ubytováním, skutečným unikátem. Potomci původních majitelů si také přáli důstojnou a kvalitní obnovu rodinného stříbra,“ přibližují architekti ze studia Qarta, autoři rekonstrukce. Obnovou domu v Havelské ulici zabývali devět let.

Reklama

Dům, který se nachází v Pražské památkové rezervaci a je součástí dědictví UNESCO a rovněž je pod památkovou ochranou, proto rekonstruovali s maximálním respektem. Odhalili původní historické vrstvy a doplnili je novými architektonickými prvky.

Architekti: Lidé nemají respekt k hodnotám, i to prodlužuje výstavbu Reality Praha by se měla rozvíjet koncepčně, ideálně u klíčových dopravních uzlů nebo na brownfieldech. Není nutné „najíždět” jen do centra. Nejenom o tom, co Praze chybí a kde by se měla inspirovat jsme si povídali v rozhovoru s architekty Jiřím Řezákem (na fotce vlevo) a Davidem Wittasskem z ateliéru Qarta. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

„Odkrývání historických vrstev nám tak přineslo mnohá překvapení a pochopitelně vyvolalo otázky týkající se dobových stavebních přístupů v konstrukcích i detailech. Pozornost vyžadovala zvláště řemeslná provedení stavebních detailů. Atmosféra domu je neopakovatelná, proto jsme přemýšleli, jak sem přinést nové vrstvy tak, aby ji nenarušily a zároveň odrážely současný přístup. A to jak při využití technologií a materiálů, tak při koncipování nových principů v konstrukcích a tvarosloví,“ popisuje architekt David Wittassek ze studia Qarta.

Vzhledem ke standardům 21. století však bylo třeba provést změny například v umístění toalet a koupelen. Podkrovní prostory byly navrženy jako obytné včetně nového přístupu. Další významnou, ne však agresivní stopou, jsou vestavěné výtahy.

„Technologie jsme do stavby integrovali tak, aby nebyly zřetelné. Jsou integrovány do částí, které nevyžadovaly invazivní zásahy a v částech nad posledním podlaží byly včleněny do nových konstrukcí,“ uzavírá David Wittassek.

Penta dokončí projekt Juliska Rezidence a v brownfieldu postaví hotel Reality Developerská společnost Penta Real Estate získala na dostavbu bytů a hotelu v Praze bankovní úvěr ve výši 36,6 milionu eur, v přepočtu 878,4 milionu korun. Smlouva na financování s Raiffeisenbank půjde na dokončení v projektu Juliska Rezidence v Praze 6 a hotelu připravovaného pro značku Zleep v Radlicích. ČTK Přečíst článek

FOTOGALERIE: Smíchovské nádraží vypadá spíš jako brownfield. To se ale brzy změní Reality Projekt rekonstrukce Smíchovského nádraží je opět o krok blíž k začátku realizace. Začne se letos odstraněním lávky do Radlic. Hotovo by mohlo být do čtyř let. Petra Jansová Přečíst článek