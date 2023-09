První banka výrazně snížila úroky u hypoték. Nabízí je skoro procento pod trhem

Air Bank snižuje úrokové sazby hypoték až o 0,4 procentního bodu, nově budou začínat už na 5,29 procenta ročně. Přičemž průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v srpnu činila 6,1 procenta.

Air Bank v pátek 22. září 2023 zlevní své hypotéky pro všech pět nabízených období fixace, a to až o 0,4 procentního bodu. U hypotéky ve výši od 5 milionů korun mohou klienti při započtení slevy za pojištění schopnosti splácet (- 0,1 %) získat úrokovou sazbu už 5,29 procenta ročně, uvedla banka v tiskové zprávě. Air Bank poskytuje shodné úrokové sazby pro nové hypotéky i hypotéky převedené z jiných bank.

Ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor, do níž dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu, úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování klesla v srpnu z červencových 5,8 procenta na 5,78 procenta. A byla tak nejníže za poslední rok.

Hypoteční trh čeká na oživení a i přesto, že nelze hovořit o boomu, mírné náznaky nárůstu hypotečních úvěrů mezikvartálně v řádu dvouciferných čísel už jsou sledovatelné.

„Hypoteční trh se v posledních měsících oproti předchozímu dlouhému období stagnace poměrně rozhýbal, a to i navzdory jinak obvyklému letnímu útlumu. Zvýšený zájem pohánělo zejména červencové zrušení limitu ukazatele DSTI, roli ale hrál také určitý pokles cen nemovitostí v některých regionech a nyní se přidává i mírný pokles úrokových sazeb hypoték. Ty budou do konce letošního roku pravděpodobně klesat jen pozvolna, v první polovině příštího roku by však jejich pokles mohl nabrat rychlejší spád,“ říká Marek Richter, vedoucí hypotečních služeb Air Bank.

Minimální úroková sazba u hypoték (5,29 procenta), kterou můžete v Air Bank od konce září dostat, je tak oproti dosud platné sazbě 5,49 procenta o 0,2 procentního bodu nižší. Banka zároveň sjednotila sazby u hypoték ve výši do 1,5 milionu korun a u hypoték do 5 milionů korun. Při sjednání pojištění tak mohou klienti u hypotéky nepřesahující 5 milionů korun nově získat úrokovou sazbu už 5,49 procenta ročně, tedy až o 0,4 procentního bodu nižší než dříve.

