Úroky na hypotékách nepatrně klesly. Banky v boji o klienty rozjely akční nabídky

Po dlouhých měsících růstu úrokové sazby hypoték konečně mírně klesly. Na měsíčních splátkách se to ale významně neprojeví. Přichází tolik vyhlížená změna trendu? Záleží, jak se k tomu postaví ČNB. Zatím jde pokles úroků pouze na vrub konkurenčního boje bank, které tasí kartu akčních nabídek.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude o nastavení základních úrokových sazeb jednat na konci září. Analytikové už i vzhledem k obměněné bankovní radě ČNB, která vyslala jasný signál o změně měnové politiky, neočekávají další zvyšování úroků. Nicméně s velkou pravděpodobností se zatím nevydá ani cestou jejich snižování.

To pro hypoteční trh znamená jediné, úrokové sazby hypoték zůstanou nějakou dobu na současných, v porovnání s předchozími lety vysokých úrovních a hypotečním trhem tak nejspíš zahýbají pouze banky. „Mírné výkyvy přinesou nejspíš pouze jejich akční nabídky v rámci konkurenčního boje,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Hypotéky pro mladé naopak zdražily

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu za poslední měsíc klesla o 0,05 procentního bodu a k 5. září činila 6,23 procenta ročně.

Vývoj úrokových sazeb hypoték Fincentrum Hypoindex

„Toto velmi mírné snížení je způsobeno především akčními hypotečními nabídkami některých bank. Zatím se tedy trh vyvíjí podle našich odhadů z předchozích měsíců – úrokové sazby hypoték více méně stagnují,“ dodal Sýkora.

„Banky se snaží bojovat o klienty, kteří stále na hypotéku dosáhnou, a s ohledem na stabilizaci hypotečního trhu si mohou dovolit akční nabídky,” uvedl Vojtěch Prokop, marketingový ředitel hypotečního tržiště Zaloto.

Jako nejvýhodnější za poslední měsíc se ukazuje hypotéka s fixací na pět let, jejíž sazba se pohybuje pod šesti procenty (5,94 procenta). Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky a splatnosti 25 let činí v září 23 035 korun. Oproti předchozímu měsíci je to o 115 korun méně.

„Při těchto cenách jde o pokles tak zanedbatelný, že nemá praktický dopad na hypoteční trh a klienty,“ dodal Sýkora.

Hypotéky nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti, které jsou určené pro mladé do 36 let, naopak zdražily. Nejnižší nárůst zaznamenaly hypotéky s fixací na pět let, jejichž sazby vzrostly v průměru o pět bazických bodů na 6,28 procenta ročně. Sazby u hypoték s fixací na jeden, tři a 10 let se zvýšily o 0,06 procentního bodu. Zafixovat hypotéku nad 80 procent LTV můžete v průměru za úrok 6,27 procenta ročně, na tři roky za 6,74 procenta a na 10 let za 6,36 procenta, uvádí Fimcentrum Hypoindex.

