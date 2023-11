Accolade proniká na Balkán. První halu začne stavět nedaleko Záhřebu

Skupina Accolade miliardářů Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala, která investuje do moderních průmyslových a výrobních nemovitostí v Evropě, zamířila na Východ. Do svého portfolia přidává jako sedmou evropskou zemi Chorvatsko. Získala stavební povolení pro první průmyslovou halu u Zábřehu. A další mají brzy následovat.

Skupina Accolade má na Balkáně velké plány. V oblasti Donja Bistra severně od Záhřebu postaví průmyslovou halu o rozloze zhruba 50 tisíc metrů čtverečních. Paralelně s tímto projektem skupina pracuje na několika dalších lokalitách vhodných pro rozvoj průmyslových zón.

„Trh s průmyslovou moderní infrastrukturou se začal v Chorvatsku rozvíjet teprve před několika lety. V současné chvíli je tu jen několik moderních průmyslových parků. Přitom jde o zemi s velkým potenciálem, která se letos stala součástí eurozóny a schengenského prostoru,“ uvedl Milan Kratina, CEO Accolade. Chorvatsko se navíc podle Kratiny pyšní širokou základnou zkušené a technicky vzdělané pracovní síly. Velkou výhodu je hustá dálniční síť a několik významných přístavů.

Odrazový můstek pro další projekty

„Tato investice je v souladu s naším strategickým cílem expandovat do regionů, které nabízejí silnou poptávku a kde vidíme potenciál pro další růst. Tak jako v dalších zemích, i zde chceme rozkrýt zajímavé lokality a rozvinout jejich nevyužitý potenciál,“ dodal Kratina.

Výhodou lokality, kde vyroste první nemovitost z portfolia společnosti Accolade v Chorvatsku, je bezprostřední napojení na dálnici s výbornou dostupností do Rakouska, Slovinska, Maďarska, severní Itálie a na východ přes srbský Bělehrad až do Istanbulu. „Jde navíc o významné industriální centrum a v okolí se nachází velký národní výrobce sportovních elektromobilů Rimac. Očekává se zde tedy velká poptávka po moderních průmyslových prostorech. Využití průmyslového parku bude vhodné pro všechny tři klíčové segmenty – lehkou výrobu, logistiku i e-commerce,“ uvedla firma v prohlášení.

Celé Chorvatsko se nachází v seismicky aktivní oblasti, stavba se tak v porovnání s jinými projekty bude vyznačovat složitějším zakládáním.

Zelený standard

Nová hala bude postavena v souladu s nejpřísnějšími parametry pro udržitelné budovy podle mezinárodní certifikace BREEAM. Budovy v těchto kategoriích obvykle mají výbornou tepelnou izolaci, fotovoltaickou elektrárnu, moderní LED osvětlení či stmívatelné žaluzie, okolí je vybaveno retenčními nádržemi, broukovištěmi a ještěrkovištěmi či nabíjecími stanicemi pro elektrokola a elektro automobily.

Získání prvního stavebního povolení má být pro Accolade odrazovým můstkem pro postupný rozvoj v dalších regionech napříč Chorvatskem.

Mezi další strategicky významné lokality v Chorvatsku patří kromě Záhřebu přístav Rijeka s výborným napojením do severní Itálie, Varaždin poblíž hranice se Slovinskem a Maďarskem, Split ve střední Dalmácii a Osijek ve východní části Chorvatska.

Pobočka Accolade v Záhřebu

Accolade už v Chorvatsku vybudovala stabilní tým a chystá se na otevření nové kanceláře v Záhřebu.

Skupina působí v sedmi zemích Evropy, ve kterých investuje do moderní a udržitelné infrastruktury pro podnikání světových značek především z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku vlastní síť více než 54 industriálních parků s certifikací BREEAM o celkové hodnotě 2,8 miliardy eur.

