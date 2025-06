CTPark Bor: průmyslová brána do Německa

Jen pár kilometrů od německých hranic, u dálnice D5 mezi Plzní a Rozvadovem, leží průmyslový park, který mění pohled na to, jak mohou vypadat moderní výrobní a logistické areály. CTPark Bor, jeden z největších průmyslových parků v České republice a ve střední Evropě, přitahuje firmy z celého světa – a zároveň ukazuje, že dobře navržený průmyslový areál může prospívat nejen byznysu, ale i regionu a lidem, kteří v něm pracují.

„Silniční napojení na Německo je pro naše nájemce klíčové. Mnozí z nich sem přišli právě proto, že z Boru zvládnou obsloužit své západoevropské zákazníky stejně rychle, jako kdyby sídlili přímo v Bavorsku – ale s výhodami českého prostředí,“ vysvětluje Jana Hain-Schmiedberská, Business Developer CTP pro západní Čechy.

Park dnes nabízí stovky tisíc metrů čtverečních ploch pro logistiku, výrobu i lehký průmysl. Jeho nájemci, mezi které patří například Adient, Hellmann, Primark nebo Loxxess, dohromady zaměstnávají přes pět tisíc lidí z širokého okolí. Aby jim CTP nabídlo víc než jen pracovní prostředí, vzniklo v Boru komplexní zázemí, které v Česku zatím není běžné – od moderní ubytovny přes kantýnu, lékařskou ordinaci až po Clubhaus, komunitní prostor pro odpočinek i setkávání.

Ubytovna, lékař i kantýna. Zaměstnanci jsou prioritou

„Uvědomujeme si, že konkurenceschopnost průmyslového parku dnes není jen o lokalitě nebo nájmu, ale i o tom, jak pomáháme firmám získat a udržet zaměstnance. Proto jsme v Boru vybudovali například ubytování s kapacitou až 1200 lůžek přímo v areálu, což je u velkých provozů zásadní výhoda,“ popisuje Kristýna Dinebierová, Business Developer CTP.

Zázemí v CTParku Bor má blíž ke kampusu než k běžnému průmyslovému areálu. Zaměstnanci tu najdou kavárnu, jídelnu, park plný zeleně i sportovní hřiště a venkovní tělocvičnu, a to vše jen pár kroků od svého pracoviště. „Přístup, který propojuje práci, služby a život, je stále důležitější – zaměstnancům vyhovuje, když nemusí neustále přejíždět a služby jako lékaře nebo kantýnu mají přímo v areálu,” tvrdí Jana Hain-Schmiedberská.

Nejde ale jen o služby. CTP se dlouhodobě profiluje jako developer, který prosazuje udržitelnost v průmyslových areálech. V Boru to znamená například fotovoltaické panely na střechách, systémy pro hospodaření s vodou, extenzivní zeleň, automatizované systémy řízení budov nebo elektronabíječky pro osobní i nákladní auta. Nové budovy mají certifikaci udržitelnosti BREEAM, která potvrzuje jejich šetrnost k životnímu prostředí.

Vlajková loď CTP

„Firmy dnes hledají stabilitu, předvídatelné prostředí a dostupnou pracovní sílu. Bor jim to všechno nabízí – a navíc je pořád jen hodinu jízdy z Norimberku,“ shrnuje priority klientů Kristýna Dinebierová. Přestože je CTPark Bor v současné době téměř obsazený, stále zde zbývají volné jednotky od čtyř do 35 tisíc metrů čtverečních, které mohou být využity k výrobě, logistice i výzkumu. Zájemcům je možné nabídnout jak již hotové prostory, tak úpravy na míru.

„Víme, že pro mnoho firem je dnes klíčová rychlost. Proto máme připravené prostory, kam lze jít prakticky okamžitě. Zároveň ale víme, že každá firma má specifické potřeby, a jsme schopni jim prostory přizpůsobit,“ doplňuje Jana Hain-Schmiedberská.

Díky své velikosti, poloze a infrastruktuře je CTPark Bor vlajkovou lodí CTP v Česku. A přestože na mapě průmyslových zón najdete mnoho dalších areálů, Bor stále drží výjimečné postavení – jako brána na Západ, místo s mimořádnou koncentrací firem, know-how i investic.

