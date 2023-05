Arkády Pankrác ovládl globální retailový hráč G City Europe. Může je ještě rozšířit o více než polovinu

Jedna z úspěšných pražských nákupních galerií Arkády Pankrác přešla zcela do vlastnictví společnosti G City Europe. Ta nyní za 60,5 milionu eur, v přepočtu přes 1,4 miliardy korun, koupila zbývající čtvrtinový podíl centra, který dosud držel jeho původní developer a nadále správce ECE Projektmanagement z německého klanu Ottových. Transakce zahrnuje i přilehlý pozemek o rozloze 5 400 metrů čtverečních, na kterém lze rozšířit nákupní plochu o dalších 22 500 metrů čtverečních.

Reklama

G City Europe oznámila, že tuto transakci financovala s UniCredit Bank a získala zajištěný úvěr ve výši 112 milionů eur, tedy přes 2,6 miliardy korun, se splatností pět let. Zbývající část úvěru bude použita na splacení stávajícího dluhu firmy.

Tři čtvrtiny Arkád koupila v roce 2015 společnost Atrium European Real Estate. Za 75procentní podíl zaplatila předchozímu majiteli centra, firmě Unibail-Rodamco 162 milionů eur. Původně středoevropský vlastník, provozovatel a redeveloper obchodních center Atrium European RE se loni stal součástí globální skupiny G City, která se zaměřuje na management a výstavbu maloobchodních a polyfunkčních nemovitostí nejen ve střední a severní Evropě, ale také v severní Americe, Brazílii a Izraeli. Z velkých tuzemských nákupních center tak skupina získala díky ovládnutí Atria vedle Arkád také Atrium Flora a Palác Pardubice.

Retail má před sebou ještě řadu hubených měsíců. Obrat přijde asi až příští rok Money Tržby v maloobchodu začnou výrazněji růst až se zvýšením reálných mezd a útlumem obav ze stoupající nezaměstnanosti, shodují se analytici. Podle některých z nich se tak však může stát až v příštím roce. ČTK, vku Přečíst článek

Domácí kapitál válcuje zahraniční investory

Více než miliardový nákup zbývajícího podílu v Arkádách je v současné době jednou z mála investic do komerčních nemovitostí realizovanou v Česku zahraničním investorem. Podle poradenské firmy Knight Frank se domácí investoři v letošním prvním čtvrtletí podíleli na obchodech dokonce 87 procenty. Domácí kapitál v posledních letech nákupům dominuje, letos je ale jeho převaha zatím rekordní.

Výhodou domácích investorů je podle Knight Frank hlavně znalost trhu, díky které jsou ochotni akceptovat zdánlivě vyšší rizikovost investice. Vzhledem k přetrvávajícím vysokým úrokovým sazbám totiž výnosy z nemovitostí procházejí korekcí a změnu trendu zatím analytikové neočekávají.

Boris Tomčiak: Českým realitním fondům propadnou výnosy. Katastrofa jako v USA to ale není Reality Čeští developeři se ani v nedávných dobách hojnosti nepouštěli do masivní výstavby, což je dnes ušetřilo řady problémů. „Největší stavitelé bytů byli opatrní a jejich zásoba nových volných bytů není vysoká,“ říká Boris Tomčiak ze společnosti Finlord. „I to je důvod, proč ceny novostaveb rostou,“ dodává. Podle Tomčiaka se díky rostoucím příjmům domácností brzy obnoví zájem o nemovitosti. Vysokým úrokům hypoték navzdory. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Investice do komerčních realit v Evropě klesly v prvním čtvrtletí na minimum za 11 let. Investoři kvůli vyšším úrokovým sazbám a horšímu výhledu ekonomiky odkládali akvizice, uvedla společnost MSCI Real Assets.

Čeká český kancelářský trh „pekelná bouře“ jako v Americe? Experti naopak čekají růst Reality Český trh komerčních nemovitostí za poslední rok výrazně zpomaluje. Tak jako ostatně řada dalších trhů po celém světě. Týdeník The Economist dokonce píše o americkém komerčním realitním trhu jako o místu “pekelné bouře”, kde se schyluje k velkému požáru, pokud už rovnou nehoří. Tuzemští experti to v Česku zatím tak špatně nevidí. Svůj díl na tom nepochybně mají prodeje, které se točí jen kolem „nekancelářských“ prostor. Investiční aktivita by tak měla prý vzrůst už letos, v druhé polovině roku. Věra Tůmová Přečíst článek

Déčko přiveze další zákazníky

Centrum Arkády Pankrác u stejnojmenné stanice metra bylo dokončeno v roce 2008 a zahrnuje zhruba 40 tisíc metrů čtverečních komerčních ploch. V době covidu Arkády zápasily podobně jako další nákupní galerie s rostoucí neobsazeností obchodních jednotek, aktuálně už jsou ale pronajaté z 96 procent. Jejich atraktivitu zvyšuje množství moderních kancelářských budov v okolí i to, že jde také o oblíbenou rezidenční lokalitu. Její potenciál ještě zvedne právě budovaná linka metra D.

Vyplatí nebo nevyplatí se nová linka metra? Magistrát to prověří ve studii za 30 milionů Reality Kudy přesně povede metro O? Kde budou umístěné stanice, aby nová trasa byla co nejefektivnější? Jaká technologie metra bude nejvhodnější? A jak se Óčko zapojí do existujících linek pod zemí i na povrchu? Na tyto otázky má odpovědět studie proveditelnosti, kterou zadal magistrát. Petra Jansová, ČTK Přečíst článek