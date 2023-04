Retail má před sebou ještě řadu hubených měsíců. Obrat přijde asi až příští rok

Tržby v maloobchodu začnou výrazněji růst až se zvýšením reálných mezd a útlumem obav ze stoupající nezaměstnanosti, shodují se analytici. Podle některých z nich se tak však může stát až v příštím roce.

Maloobchodní tržby v Česku v únoru meziročně klesly desátý měsíc za sebou. Pokles ale zpomalil z lednových 6,8 procenta na 6,4 procenta. Meziměsíčně měli obchodníci tržby nižší o 0,4 procenta. Uvedl to dnes na webu Český statistický úřad.

„Výhled maloobchodu není příliš optimistický. Pokles reálných mezd bude pokračovat po zbytek tohoto roku. Reálně růst by mohly mzdy až v příštím roce,” řekl ekonom společnosti Deloitte Václav Franče.

Retail má před sebou ještě pár hubených měsíců

Mzdy by ale podle hlavního ekonoma Cyrrusu Víta Hradila neměly letos za inflací zaostávat tak výrazně jako v minulém roce. „Pokud navíc na trhu s energiemi nedojde k dalšímu neočekávanému dramatu, lze čekat úlevu i na složenkách za elektřinu a zemní plyn,“ doplnil. I tak se však podle něj dá očekávat, že maloobchodní tržby letošní rok zakončí v meziročním poklesu asi o čtyři procenta.

„Dokud se příjmová situace českých domácností neobrátí a reálně si si lidé nepolepší, čeká maloobchod ještě několik hubenějších měsíců. Je to však statistika tržeb nikoliv marží nebo zisků, takže o skutečné finanční situaci obchodníků až tolik vypovídat nemusí,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Češi podle hlavního analytika spořitelního družstva Citfin Tomáše Wolfa nyní utrácejí především za potraviny, ostatní výdaje jdou stranou, uvedl. Odráží se to především v klesajících tržbách e-shopů, řekl. „V oblasti e-commerce byl boom v době zavřených kamenných obchodů, ale od té doby zájem spotřebitelů klesá a v únoru to byl další meziroční propad tržeb o 7,7 procenta,“ uvedl.

Češi jezdí za levnými nákupy do Polska

Na pozitivní obrat v maloobchodních tržbách je podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka stále brzy. „Příjmy domácností zůstávají i nadále zatíženy velmi vysokou inflací a reálně klesají. Avizované a probírané vládní kroky, které mají za úkol stabilizovat veřejné finance, navíc nabádají domácnosti k opatrnosti,“ uvedl.

To, že Češi utrácí méně, je podle hlavního ekonoma Generali Investments Radomíra Jáče zátěží pro vývoj HDP. „Spotřeba domácností má na celkový výkon ekonomiky zásadní vliv,“ uvedl. Podle hlavního ekonoma společnosti BH Securities Štěpána Křečka je problémem také to, že Češi ve větší míře jezdí za nákupy do zahraničí, a tuzemští obchodníci tak přicházejí o peníze. „Oblíbené je hlavně Polsko díky nižší cenové hladině než v České republice. Lidé však mohou ušetřit na některých položkách i při nakupování v Německu. Tamní produkty jsou navíc mnohými spotřebiteli považovány za kvalitnější než ty české,“ doplnil.