Analýza: Místo nového bytu v Praze lze koupit rodinný dům poblíž metropole. Dokonce o milion levněji

Priority při nákupu nemovitosti se mění. Prostor a kvalita života začínají v rozhodování převažovat nad adresou. Dům za městem už není kompromisem, ale vědomou volbou, vyplývá z analýzy realitního tržiště Home Portal.

Za cenu prostornějšího nového bytu v Praze je možné pořídit čerstvě dostavený rodinný dům se zahradou blízko hlavního města. Zatímco pražské byty v novostavbách s více než 80 metry čtverečními obytné plochy stojí v současnosti zhruba 12,5 milionu korun, podobně velký dům za Prahou stojí téměř o milion korun méně. Pokud by si nedaleko od hlavního města lidé chtěli takový dům sami postavit, stálo by to přibližně 13,5 milionu korun. Vyplývá to z analýzy realitního tržiště Home Portal.

Dostupnost větších bytů v pražských novostavbách, které shánějí například rodiny s dětmi, je podle analýzy v posledních letech omezená. Současné byty 3+kk často nepřesahují 80 metrů čtverečních a obtížnější je i najít prostor alespoň o velikosti 90 metrů čtverečních. Byty s nadstandardní metráží nad 120 metrů čtverečních jsou nejčastěji v podobě střešních penthousů, které bývají v developerských projektech považovány za prémiové. Jejich cena zpravidla převyšuje hranici 20 milionů korun.

V nových developerských projektech v blízkém okolí Prahy jsou v nabídce nejčastěji domy za 11 až 16 milionů korun. V případě bytů sice může být výhodou lepší vybavenost města, tedy například dopravní dostupnost, větší nabídka služeb, škol i pracovních příležitostí, ale i nedaleko za Prahou se podle realitních expertů v některých případech přibližuje infrastruktura městskému komfortu. Výhodou bydlení v rodinných domech se zahradou za hlavním městem může podle analýzy být i větší klid a kontakt s přírodou.

„Zájem o větší byty v Praze stále existuje, ale nabídka se v posledních letech tenčí a ceny rostou rychleji, než je pro většinu rodin udržitelné. Už to není otázka komfortu, ale často také finančního limitu. V posledních letech sledujeme posun v prioritách – prostor a kvalita života začínají v rozhodování převažovat nad adresou. Dům za městem už není kompromisem, ale vědomou volbou,“ řekl Jan Vitvera, ředitel společnosti Home Portal.

Naopak stavba vlastního domu je podle Home Portalu nejnáročnější variantou pořízení bydlení. Prvotní finanční zátěž například představuje samotná koupě pozemku, který v okolí Prahy může stát mezi pěti až deseti miliony korun. Průměrná cena za metr čtvereční podle analýzy činí 6330 Kč, v některých atraktivnějších oblastech může stát i dvojnásobek. Pokud na pozemku nejsou zavedeny inženýrské sítě, je třeba počítat s dalšími náklady ve výši několika set tisíc až 1,5 milionu korun. Proces zároveň komplikuje časová náročnost projektování, získávání povolení a stavby. Výsledná investice i délka realizace se tak potom může vzdálit původním plánům.

