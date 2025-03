Pražské byty dál zdražují, nejvíce ty nové. Metr čtvereční už je za 160 tisíc

Mezi lety 2022 až 2025 tvořily polovinu prodejů starší byty, 29 procent byty v developerských projektech, 14 procent v mladší zástavbě a sedm procent v novostavbách do pěti let od kolaudace.

Byty v Praze začátkem letošního roku zdražily mezičtvrtletně ve všech nabízených kategoriích. Ceny nových pražských bytů vzrostly proti konci loňského roku o zhruba 6,7 procenta na 160 000 Kč za metr čtvereční. Byty v novostavbách starších šesti let o 3000 na 131 000 korun za metr čtvereční, starší byty pak o 6000 na 122 000 Kč za metr čtvereční. Mezi lety 2022 až 2025 tvořily polovinu prodejů starší byty, 29 procent byty v developerských projektech, 14 procent v mladší zástavbě a sedm procent v novostavbách do pěti let od kolaudace. Vyplývá to z analýzy společnosti Valuo.

Nové byty do pěti let od kolaudace dosáhly podle analýzy cenového maxima v roce 2022, kdy se ceny pohybovaly okolo 147 000 korun za metr čtvereční. Poté následoval pokles na 127 000 korun za část plochy na začátku roku 2023. V roce 2024 se průměrné ceny pohybovaly mezi 130 000 a 138 000 korun za metr čtvereční a začátkem letošního roku dosáhl metr ceny 160 000 korun. Ceny developerských bytů rostly do poloviny roku 2024, kdy se stabilizovaly na 143 000 korun za metr čtvereční. Od té doby jejich ceny mírně klesly, změnu ale podle dat Valuo způsobilo to, že se do statistik dostávaly i byty prodané po roce 2022 za nižší ceny.

Byty postavené v posledních šesti až 20 letech v roce 2022 stály 124 000 korun za metr čtvereční, následně se jejich ceny ustálily mezi 117 000 až 120 000 korunami za část plochy. Od roku 2024 opět zdražují a na začátku roku 2025 se prodávaly za 134 000 korun za metr čtvereční. „Tento typ bydlení představuje ideální střední cestu pro kupující, kteří hledají moderní byt, ale nechtějí platit prémiovou cenu za novostavbu. Většina budov má stále dobré technické parametry a nižší energetickou náročnost než starší zástavba,“ uvedl analytik Valuo Iztok Toplak.

Starší byty jako na houpačce

Největší cenovou kolísavost zaznamenaly podle dat Valua starší byty, tedy nemovitosti postavené před více než 20 lety. V roce 2022 se jejich průměrná cena pohybovala kolem 110 000 Kč za metr čtvereční, ale s klesající poptávkou v roce 2023 ceny spadly na 100 000 korun za část plochy. Na začátku roku 2025 ceny opět vzrostly na 122 000 korun za metr čtvereční. V celorepublikovém měřítku je podíl prodeje starších bytů 64 procent, tedy o 14 procentních bodů více, než je tomu v Praze. Hlavní město má totiž podle analýzy vyšší zastoupení novějších nemovitostí než zbytek České republiky.

Podle Indexu budoucnosti bydlení Komerční banky se osm z deseti Čechů domnívá, že pořízení vlastního bydlení je pro ně za současných podmínek nedostupné. Zároveň si 88 procent myslí, že se v blízké budoucnosti situace nezlepší. Velká většina Čechů má ale zájem o bydlení ve vlastním. Vlastní byt chce zhruba čtvrtina Čechů, bydlení v pronájmu vidí jako ideální variantu pro budoucnost 13 procent lidí. V současnosti bydlí ve vlastní nemovitosti 76 procent obyvatel Česka.

