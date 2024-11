Analýza: Institucionální nájemní bydlení je sílící trend, hlavně v Praze

Zájem o takzvané institucionální nájemní bydlení na realitním trhu letos roste obdobně jako v posledních letech. Jde o plně nebo částečně vybavené byty připravené k okamžitému nastěhování a primárně vystavěné investory nikoliv za účelem prodeje, ale dlouhodobého pronájmu. Nejvíce tento realitní trend roste v Praze, kde bylo ve třetím čtvrtletí ve výstavbě 1731 takovýchto bytů, a oproti celému minulému roku se tedy jedná o nárůst o 57 procent. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Knight Frank.

Za rozvojem tohoto realitního odvětví v ČR podle Knight Frank stojí zájem developerů, ale také poptávka způsobená změnou v preferencích nájemníků. Někteří z nich totiž hledají kvalitnější než běžné bydlení, ale zároveň požadují flexibilitu a možnost rychle se přestěhovat. Investice do rezidenčních nemovitostí činily ve třetím čtvrtletí 26 procent objemu investic do komerčních nemovitostí v ČR. Ten byl 27,8 miliardy korun (1,1 miliardy eur). Za tři čtvrtletí letošního roku dosahoval podíl investic do bytů postavených za účelem pronájmu (tzv. build to rent) 18 procent a objem přesáhl pět miliard korun (200 milionů eur).

„V České republice postupně dochází k posunu vnímání nájemního bydlení. Velkou roli v tom hraje především nízká dostupnost bydlení vlastnického, ale také generační změny a větší touha po flexibilitě ve spojení s vysokým standardem kvality bydlení a služeb. Do budoucna tak výrazně poroste nabídka v tomto segmentu,“ řekla vedoucí oddělení průzkumů v Knight Frank Lenka Šindelářová.

Nájemné v institucionálních nájemních bytech je zpravidla vyšší, než je lokální průměr. Konkrétně v Praze ve třetím čtvrtletí stál měsíční pronájem v takových bytech 538 korun za metr čtvereční. Přestože se podle analýzy jedná o meziroční pokles o 6,5 procent, stále je to o zhruba 100 korun více, než kolik podle dat realitních a poradenských společností v Praze je u běžných bytů.

Aktuálně jsou ve výstavbě větší projekty jako Nový Opatov s 300 byty, Nová Elektra s 291 byty v Praze 9 nebo Prosek City s více než 250 byty. Zároveň začala výstavba další fáze projektu Vysočanský mlýn, kde má být 306 bytů. Právě nákup budovy G1 v Novém Opatově byl podle Knight Frank mimo jiné největší transakcí komerčních nemovitostí třetího čtvrtletí. Společnost Reico České spořitelny takto pořídila od developera Finep 171 nájemních bytů. Mezi významné dokončené projekty s institucionálními nájemními byty letos patří například Hagibor v pražských Strašnicích se 168 byty nebo projekt Youston v Praze 3 s 96 byty.

Podle posledních dat Asociace nájemního bydlení, která zastupuje velké české institucionální majitele bytů, vzrostl v třetím čtvrtletí podíl neplatičů nájmů mezičtvrtletně o 0,9 procentního bodu na 2,8 procenta. Důvodem nárůstu ale podle ní mohl také být čas prázdnin a dovolených, kdy se lidé dočasně soustředily na jiné priority.

