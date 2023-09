Trh s nájemním bydlením opanují velcí investoři, říká členka prezidia Asociace nájemného bydlení

Nájemní bydlení v Česku má budoucnost a po vzoru západních zemí bude hrát důležitou roli. Ne ale tak podstatnou jako například v Německu. Zakladatelka společnosti BTR Consulting Zuzana Chudoba předpovídá, že bude tvořit něco kolem 30 procent objemu realitního trhu.

Kromě toho dojde postupně i k tomu, že na trhu bude přibývat institucionálních nájemců. Nájemní byty zatím ve většině vlastní drobní investoři.

„Do segmentu nájemního bydlení budou vstupovat čeští i zahraniční investoři a v budoucnu budou poměrnou část vlastnit právě instituce,“ přibližuje Zuzana Chudoba, zakladatelka společnosti BTR (BTR je zkratkou z anglického Build to rent, tedy domů, které jsou celé přímo budovány pro nájemní bydlení pozn.red.)

Aktuálně je například na pražském trhu něco přes 2300 bytů v rukách investičních fondů nebo velkých vlastníků. V budoucnu by ale takových bytů mohlo být i přes 10 tisíc.

O tom, že o nájemní byty je zájem, mimo jiné svědčí i to, že konkrétně na pražském trhu jsou všechny nově uvedené domy obsazené.

„Všechny novostavby, které přišly na trh, se velmi dobře pronajímají,“ potvrzuje Chudoba s tím, že typově jde o velmi kvalitní byty v domech s dodatkovými službami. Ať už je to recepce nebo třeba společné prostoty typu herna nebo posilovna.

V dalším díle podcastu Realitní Club, na který se můžete těšit v pondělí dopoledne, mluví i o výši nájemného a tom, kam až ceny za nájem porostou.

