Finep předělává projekty na nájemní bydlení. Do pěti let nabídne 5000 bytů

Developerská společnost Finep plánuje v příštích pěti letech nabídnout 5000 bytů pro nájemní bydlení. Investice ve 12 lokalitách, především v Praze, má v celkové hodnotě přesáhnout 25 miliard korun.

Byty podle firmy vzniknou v pražských lokalitách Poděbradská, Harfa, Vackov, Uhříněves, Západní město či v Kralupech nad Vltavou.

Developeři se od loňského růstu hypoték potýkají s ochlazením trhu a mají problémy s prodejem bytů do vlastnictví, někteří oznámili odložení některých projektů. Finep podle generálního ředitele Tomáše Pardubického změnil přístup a připravuje více bytů pro nájemní bydlení a méně pro vlastnické bydlení.

„Bylo nám jasné, že dříve nebo později nastane moment, kdy vlivem okolností prudce vzroste poptávka po nájemním bydlení. Díky tomu máme připravenu ucelenou nabídku bytů projektovaných a stavěných pro tento účel,” uvedl Pardubický.

Finep spolupracuje se zahraničními nájemními fondy, třeba předloni prodal švédskému Heimstadenu v projektu Pergamenka v pražských Holešovicích 164 bytů za odhadem téměř 1,2 miliardy korun. Při plánování nájemních bytů vychází i z těchto zkušenosti a upravuje dispozice bytů. Ty jsou pro nájemní bydlení menší, nejčastěji o velikosti 2+kk, případně 1+kk.

Společnost pět let chystala Program dostupného bydlení, v jehož rámci chce pokračovat i v nabídce pro družstevní bydlení, kterému se věnuje přes deset let. „O to je v době špatně dosažitelných hypoték takový zájem, že jsme pro něj transformovali některé další projekty původně určené pro prodej,” uvedl Pardubický. Příkladem je podle něj projekt Malý háj v Dolních Měcholupech.

Finep působí na českém trhu od roku 1995, loni dokončil 547 bytů a uvádí, že celkem postavil přes 15 tisíc bytů. V roce 2006 rozšířil svou působnost na Slovensko a od roku 2013 realizuje projekty také v Mongolsku. Zhruba 60 procent podnikání zabírá stavba a prodej bytů v Praze, necelou pětinu stavba kanceláří, třeba City West v pražských Stodůlkách. Finep patří do skupiny Finep Holding, který se základním jměním čtyři miliardy korun patří k nevětším developerům v Česku.

