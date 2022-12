Heimstaden na Karvinsku dokončil domy pro soběstačné seniory

Společnost Heimstaden, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, vybudovala v Havířově-Šumbarku na Karvinsku první komunitní bydlení pro seniory. Ve dvou zrekonstruovaných domech je 66 bytů, nonstop recepce, společenská místnost či uzavřená zahrada. Přestavba domů přišla téměř na 70 milionů korun a její součásti byla také úprava okolí. Uvedl to generální ředitel české pobočky Heimstaden Jan Rafaj.

Reklama

Pro firmu jde podle něj o průlomový pilotní projekt, který se zaměřuje na specifickou cílovou skupinu a přizpůsobuje se jejím potřebám. „My jsme doteď dělali nájemní bydlení úplně standardního charakteru, zatímco tenhle projekt jde ve službách dál. Je daleko více bezbariérový. Nabízí lidem menší byt, ale větší prostory pro společné setkávání a program,” řekl Rafaj.

Švédský Heimstaden působící i v Česku investoval do bydlení nejvíc na světě Zprávy z firem Švédský poskytovatel nájemního bydlení Heimstaden Bostad se letos stal největším světovým investorem do nemovitostí. Celkem do realit vložil přes 144 miliard švédských korun (351 miliard korun). Společnost je největší poskytovatel nájemního bydlení v Česku. ČTK, elz Přečíst článek

Byty mají velikost 28 metrů čtverečních. Mají vlastní kuchyni, WC a koupelnu a klienti za ně zaplatí včetně služeb necelých 10 tisíc korun měsíčně. V domech je i společná prádelna s pračkami či velká kuchyně. Firma očekává, že během dvou měsíců budou všechny byty pronajaté, zájem o bydlení uzpůsobené starším lidem s pohybovým handicapem je podle ní obrovský.

Při plánování domu firma vycházela z průzkumu mezi důchodci, co nejvíce potřebují. V domě je proto recepce, kam obyvatelé mohou přijít, pokud mají nějaký problém. Vedle místností, kde se mohou lidé setkávat, jsou tam i prostory určené například pro návštěvy lékařů, kadeřníků a dalších služeb.

Heimstaden komunitní bydlení nenabízí jen svým klientům. „Máme to veřejně nabídnuto, na druhé straně jsme oslovili naše nájemníky nad určitý věk, jestli to nechtějí zvážit. Není výjimkou, že třeba senior bydlí v bytě 4+1, který si bral, když žil s manželkou a třemi dětmi, a dnes využívá třeba jeden, maximálně dva pokoje,” řekl Rafaj.

Reklama

Heimstaden Czech loni zvýšil tržby z pronájmu na 3,89 miliardy Reality Společnost Heimstaden Czech, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, zvýšila v loňském roce tržby z pronájmu a prodeje služeb nájemníkům o 245,3 milionu na 3,89 miliardy korun. Náklady na služby poskytované nájemníkům a provoz nemovitostí jí vzrostly o 153,4 milionu na 1,62 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Jednou z prvních obyvatelek komunitního domu je dvaaosmdesátiletá Eliška Fonioková, která se tam přestěhovala z dvoupokojového bytu a řekla, že menší bydlení jí úplně stačí. „Šla jsem tu, protože jsem byla na operaci kyčlí. Ve starším bytě jsem měla schody. Přišly letáky a vnučka mi to tady vyřídila, říkala: Budeš to tady mít lepší. A je to výborné. Jsem úplně spokojená. Nejvíc se mi líbí koupelna, je úplně suprová. Je i lepší, že nemusím na pokoji sedět zavřená sama,” řekla Fonioková.

Rafaj řekl, že v domě je několik zcela bezbariérových bytů vhodných například i pro mladší vozíčkáře. „Bydlení není nutně vázáno na seniory. Ale budeme k výběru přihlížet, aby ta skupina byla do jisté míry homogenní, aby lidé mohli mezi sebou vytvářet přirozená přátelství, vztahy a nevznikalo tady napětí,” doplnil Rafaj.

Heimstaden má vytipovaná další místa v Havířově i Karviné, kde chce komunitní bydlení rozvíjet. „Ideální je zvolit vhodný typ nemovitosti, kde nemusíte tolik měnit dispozici jako takovou. Tohle už byly malometrážní byty s větší chodbou, takže přebudování nebylo tak náročné. Největší část nové investice šla do vybudování výtahu,” řekl Rafaj.

Vlastní byt je luxus, nájmy jsou budoucnost Názory Trh s nájemním bydlením v Česku přitáhl pozornost developerů i velkých mezinárodních investorů. Činžáky jsou sázkou na jistotu: vlastní byt v Praze je pro většinu lidí nedosažitelný. Jan Němec Přečíst článek

Heimstaden Czech vlastní téměř 43 tisíc bytů převážně v Moravskoslezském kraji, kde jde hlavně o bývalé hornické byty po OKD. Skandinávská nadnárodní skupina Heimstaden je jejich majitelem od roku 2020.

Lacoste, Westfield a Manifesto Market. Pražský gastronomický koncept získal prestižní realitní ocenění Reality Pražské Manifesto zaujalo porotu mezinárodní soutěže MAPIC a z Cannes si odváží prestižní ocenění nejlepšího nového gatro konceptu na světě. Petra Jansová Přečíst článek