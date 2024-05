Proč prezident Pavel tolik lobbuje za euro. Vymyslel to sám, nebo jsou za tím jeho poradci?

Už poněkolikáté se prezident Petr Pavel veřejně vyjadřuje k tématu euro. Prý ho chce. Naposledy se za jeho přijetí přimlouval na konferenci reVize Česka 2024. „Ekonomická budoucnost a prosperita jsou výrazně provázány s eurozónou,“ prohlásil na besedě Pavel.

Reklama

Už poněkolikáté se prezident Petr Pavel veřejně vyjadřuje k tématu eura. Prý ho chce. Naposledy se za jeho přijetí přimlouval na konferenci reVize Česka 2024. „Ekonomická budoucnost a prosperita jsou výrazně provázány s eurozónou,“ prohlásil na besedě Pavel.

Na jednu stranu je zřejmé, proč se prezident zasazuje za euro. Je hlavou země, která se k euru před dvaceti lety přihlásila, a zavázala se, tak nějak obecně, že ho nakonec přijme. Pavel je proevropský, na rozdíl od svých dvou předchůdců. Takže proč by nepřiložil ruku k dílu v boji za euro.

Na druhé straně, Pavel není ekonom. Je to vysloužilý voják, který se ve své pracovní kariéře po desítky let o euro pranic nezajímal. Aspoň jak je zřejmé z jeho veřejného vystupování z minulosti. Pokud nějaké bylo, než nastaly poslední prezidentské volby. Ani v nich nebyl nějakým horlivým zastáncem eura. To až nyní.

Kde nastala změna, kdy se z generála Pavla, nyní prezidenta, stal přesvědčený zastánce eura? Možná všechno souvisí s celkovým obrázkem, který o sobě chce prezident Pavel šířit. Bojovník za západní hodnoty, za demokracii. Boj proti ruské válce na Ukrajině mu vysloveně sluší. Tak má vypadat prezident, kterého jsme si možná vysnili, rozhodně zvolili. Nezlomný bojovník za svobodu a za pravdu. Takového prezidenta chceme. Ale jak to souvisí s eurem?

Euro patrně zapadá do představ Pavlových poradců, a možná do jeho vlastních představ, o tom, jak by měl fungovat svět. Jsme na jedné lodi, chyťme se vesel a veslujme stejným směrem.

Jenže ouha. Euro je jiná debata než posílání zbraní na Ukrajinu. Ani v ozbrojování Ukrajinců se všichni Češi neshodnou, ale snad většina vnímá, že Rusové jsou agresoři a že slabšímu je potřeba pomoci. Tady se s panem prezidentem jistě většina národa shodne. Ale kam chodí na to euro?

Dalibor Martínek: Proč Češi trvají na koruně? Argumenty nemají. Je to jen o emocích Názory Při vstupu do evropské unie před dvaceti lety jsme přijali závazek přijmout, až budeme připraveni, také jednotnou měnu. Tento závazek evidentně zatím stále nemíníme splnit. Za sebe poznamenávám, naštěstí. Dalibor Martínek Přečíst článek

Šedesát procent Čechů nechce euro, chce si ponechat jako národní měnu českou korunu. Možná je to nějaký pomýlený názor, založený víc na emocích než na argumentech, ale je to naše realita. Proč se ji Petr Pavel snaží přetlačit z pozice prezidenta? Možná proto, že byl prostě jen pozván na nějakou další konferenci a musel tam na dané téma něco říct? A protože nevěděl, co má říkat, zeptal se svých poradců?

V ekonomických otázkách radí prezidentovi například bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Ten se v minulosti pro euro nijak hlasitě nevyslovoval. Jeho stylem bylo se hlasitě nevyslovovat vlastně vůbec k ničemu. Což mu v kariéře vůbec neuškodilo. Spíš tak mluvit potichu někde bokem v klubu známých a vlivných. Teď tedy radí prezidentovi. Ale jestli mu poradil i propagaci eura, nevíme.

Dalším faktem je, že Petr Pavel postavil svou kampaň na penězích vlivných, více méně mladých českých podnikatelích, jako jsou Václav Muchna z Y Softu, Martin Hausenblas nebo Jan Barta z Pale Fire Capital. A dalších kluků z klubu. Všem těmto zástupcům bohaté mladé krve českého byznysu se zdálo vhodné podpořit na pozici prezidenta vysloužilého generála, který se možná orientuje v geopolitických otázkách, vůbec ovšem ne v ekonomických.

Všichni podnikatelé chtějí euro. Pro byznys je euro dobré, ostatně v něm už exportéři dávno jedou. Komerční nájmy se platí jenom v eurech. Euro je pro ekonomiku obecně přínosné, proti tomu nic. Ale česká společnost se vůči evropské měně z iracionálních důvodů zatvrdila. A má na to právo. Máme na Hradě nového tatíčka Pavla, který vyvede národ z blouznění? Jak na toto téma z ničeho nic přišel? Nebo sedí v čele státu loutka, která papouškuje bez ladu a skladu názory českého průmyslu?

Dalibor Martínek: Vlastníci bytů vyždímali nájemníky. Ceny nájmů přestávají růst Názory Bude nájemní bydlení budoucností Česka? Češi se k němu uchylují. Ale často spíš z donucení než z vlastní vůle. Vlastnické bydlení je drahé, nájemní je proto nouzovou variantou. Jenže i tato varianta začíná hořknout. Dalibor Martínek Přečíst článek

Dalibor Martínek: Stavební řízení v Česku míří ke kolapsu. Ministr Bartoš asi žije na jiné planetě Názory Ivan Bartoš dva a půl roku na svém úřadě pro místní rozvoj „prokrastinuje“. Tváří se jako apoštol digitalizace, ale s tou zatím pohnul málo. Mezitím se těší na příští volby, průzkumy mu pořád dávají asi deset procent. Výsledkem jeho aktivity je, že se blíží kolaps stavebního řízení v Česku. Dalibor Martínek Přečíst článek