Ceny nových bytů v regionu vyskočily za deset let nejvíc v Praze, čeká se mírný růst

Kdo koupil v Praze nový byt v roce 2014, dosáhl do konce loňského roku jeho zhodnocení o 155 procent. To je nejvíc ze čtyř metropolí v regionu střední Evropy – Prahy, Berlína, Bratislavy a Varšavy, jejichž cenový vývoj na trhu s rezidenčními nemovitostmi mapuje analýza iO Partners pro developerskou společnost J&T Real Estate.

Největší meziroční skok nabídkových cen zažila Praha mezi lety 2020 a 2021, a to o 32 procent. „S nástupem pandemie covidu došlo k výraznému uvolnění měnové politiky a sražení úrokových sazeb téměř na nulu a souběžně s tím i k opětovnému rozvolnění pravidel pro získání hypotéky. To v kombinaci s obavami obyvatelstva z hrozící inflace vedlo k prudkém růstu poptávky. Do cen se navíc z nabídkové strany promítly zvýšené náklady na stavební materiál,“ vysvětluje člen představenstva J&T Real Estate (JTRE) Jiří Ochetz.

O rok později trh v důsledku složité ekonomické situace a drahého financování výrazně zpomalil. Od roku 2022 lze sledovat po dekádě nepřetržitého růstu cen mírné snižování o jednotky procent. „V České republice se pokles dostal na své dno a odeznívá, například v Německu stále pokračuje,” uvedl analytik J&T banky Pavel Ryska. Dodal, že u nových bytů klesly ceny v letech 2022 a 2023 zhruba o osm procent.

„V posledních kvartálech sledujeme na našem realitním trhu docela výrazné zárodky oživení,” pokračoval Ryska. Větší zájem o koupi bytů podle něj souvisí se snížením úroků hypoték a také s růstem mezd. V posledních letech kvůli inflaci reálně klesaly, letos už se podle analytika počítá s jejich reálným růstem o čtyři procenta a předpokládá se i další zvyšování v příštím roce.

„Očekáváme, že na pražském trhu v nejbližších kvartálech bude mírný růst cen,” uvedl Ryska. Dodal, že s ohledem na pozitivní demografický vývoj v Praze a celé republice se dá růst cen očekávat i dlouhodobě.

Bratislava loni zlevnila

Ve slovenské metropoli sice cenový růst nebyl zprvu tak strmý, zato ale dlouhodobý – od oživení po minulé globální finanční krizi v roce 2014 až do roku 2022. Největší vzestup nastal ještě před covidem, mezi roky 2018 a 2019, kdy byty podražily o čtvrtinu.

„Počínaje rokem 2017 nastal pokles nabídky navzdory trvale silné poptávce, což vedlo k neustálému růstu cen. Pokles nabídky byl způsoben nedostatkem volných pozemků a extrémně dlouhými povolovacími procesy,“ uvedl Ochetz. Za nepříznivých podmínek konce roku 2022 a většiny loňského roku nabízeli developeři v Bratislavě kromě benefitů i finanční slevy. Nabídkové ceny tak meziročně mírně klesly – v průměru o tři procenta.

Varšava vystřelila vzhůru, Berlín stagnoval

Relativně pomalý nástup mělo oživení po minulé globální finanční krizi ve Varšavě. Ještě mezi lety 2015 a 2016 tam ceny poklesly o dvě procenta. O to větší zdražení ale přišlo v posledních letech. Loni, kdy většina trhů v regionu stagnovala, vystřelily ceny v polském hlavním městě o více než pětinu (na konci roku 2023 meziročně o 21 procent). Jak vyplývá z analýzy, růst cen byl udržován vysokou poptávkou, kterou ve druhé polovině roku 2023 podpořil už neaktivní vládní program zvýhodněných úvěrů na koupi bytu a nízký počet nabízených jednotek, což byl důsledek výrazně omezené nové nabídky.

V Berlíně naopak loni ceny nově postavených bytů stagnovaly nebo prošly mírnou korekcí. V průměru tak klesly oproti hodnotám z předchozího roku o jedno procento.

