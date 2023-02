Místo dřevařských závodů v Satalicích postaví developer bydlení pro mladé. Bude ze dřeva

Navzdory krizi Skanska plánuje výstavbu startovacího bydlení. První domy by se na brownfieldu v Satalicích mohly začít stavět v roce 2026.

Domy na pozemku zhruba dvacet minut od centra Prahy chce developerská skupina Skanska stavět pro mladé rodiny s bydlením. „Atraktivitu lokality chceme ještě navýšit výstavbou bytů, které budou cenově dostupnější a mohou sloužit jako startovací bydlení pro mladé,“ uvedl Ondřej Beneš, ředitel akvizic Skanska Residential.

Místo klasické zděné výstavby plánuje mezinárodní společnost využít prefabrikované, potažmo modulární, architektury. „Koncept Livo Homes vyvíjíme již několik let. Prioritou je rychlá tzv. suchá výstavba,“ přibližuje šéfka marketingu a komunikace Skansky Renata Vildomcová.

Nyní ověřujeme potenciální varianty výstavby a vybíráme dodavatele modulárních prvků ze segmentu dřevostaveb. „Prioritou je nalézt takový způsob, který by nám umožnil postavit dostupnější bydlení,“ dodává Vildomcová.

Celková investice do projektu by se měla pohybovat ve výši zhruba jedné miliardy korun. O koupi pozemku, který by byl vhodný pro koncept Livo, společnost uvažovala už dlouho. Jeho hledání nějaký čas zabralo.

Pozemek je situován v blízkosti centra městské části Satalice, kde se dříve nacházel areál podniku České Dřevařské Závody Praha. Sousedí se základní školou a v docházkové vzdálenosti je k dispozici veškerá občanská vybavenost. Vedle pozemku je také železniční stanice Praha – Satalice, odkud jezdí každých 30 minut přímý vlak na zastávku Praha – Masarykovo nádraží.

