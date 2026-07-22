Pentagon přiznal cenu Trumpovy války s Íránem. Náklady jsou vyšší, než dosud tvrdil
Americká válka proti Íránu trvá pátým měsícem a její účet rychle roste. Pentagon vyčíslil dosavadní a očekávané náklady do konce září na 37,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 794 miliard korun. V bojích už zahynulo 18 amerických vojáků a více než 500 dalších utrpělo zranění. Ministr obrany Pete Hegseth nyní žádá Kongres o další peníze.
Válka Spojených států proti Íránu už americký rozpočet vyšla na desítky miliard dolarů. Ministr obrany Pete Hegseth před zákonodárci uvedl, že dosavadní účet dosáhl 37,5 miliardy dolarů, tedy přibližně 794 miliard korun.
Částka nezahrnuje pouze peníze, které Pentagon už utratil. Počítá také s očekávanými výdaji až do konce současného rozpočtového roku, tedy do 30. září. Oproti předchozímu veřejnému odhadu náklady narostly přibližně o osm miliard dolarů, píše Reuters.
Boje začaly na konci února společnými americkými a izraelskými údery na Írán. Konflikt od té doby pokračuje s proměnlivou intenzitou. Po krátkém příměří se situace na začátku července opět vyhrotila a Spojené státy obnovily rozsáhlejší útoky.
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Money
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Pentagon varuje před omezením výcviku
Hegseth předstoupil spolu s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem před rozpočtový výbor amerického Senátu. Šlo o jeho první veřejné slyšení od obnovení intenzivnějších operací proti Íránu.
Ministr připustil, že Pentagon bez rychlého přísunu dalších peněz nebude schopen udržet současné tempo operací, doplňovat zásoby zbraní a současně pokračovat v běžném výcviku.
„Současný i budoucí výcvik budou muset být omezeny, pokud se nám nepodaří naléhavě uspokojit naše rozpočtové potřeby,“ odpověděl Hegseth na dotaz republikánské senátorky Susan Collinsové.
Trumpova administrativa požádala Kongres o dodatečný balík v hodnotě 87,6 miliardy dolarů. Většina peněz má směřovat právě na operace proti Íránu, obnovu zásob munice a udržení vojenské připravenosti. Žádost ale v Kongresu naráží na otázky ohledně dalšího vývoje války, jejího konečného cíle i způsobu, jakým Pentagon náklady počítá.
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Politika
Americký prezident Donald Trump zpřísnil pravidla, podle nichž mohou zbrojařské společnosti nakupovat kritické nerosty a další materiály z Číny a jiných rizikových zemí. Firmy budou muset prokázat, že hledaly bezpečnější dodavatele, a předložit plán, jak se závislosti na zakázaných zdrojích zbaví. Jinak mohou přijít o armádní kontrakty.
Přes 500 zraněných a 18 mrtvých
Roste také počet amerických obětí. Podle informací agentury AP bylo ve válce zraněno více než 500 příslušníků amerických ozbrojených sil. Ve veřejně dostupném systému Pentagonu bylo ve stejné době evidováno 482 raněných. Rozdíl podle zdroje agentury souvisí se zpožděním při vykazování údajů.
Od začátku konfliktu zahynulo 18 amerických vojáků. Počet mrtvých znovu vzrostl po obnovení širších bojů na začátku července, kdy Írán zesílil odvetné útoky na americké základny a další cíle v okolních státech.
Pentagon v úterý oznámil smrt třetího vojáka zasaženého při pátečním íránském útoku na základnu v Jordánsku. Voják byl původně veden jako pohřešovaný. Další americký příslušník zahynul v Iráku při manipulaci se sestřeleným íránským dronem.
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Lekce od Putina i Trumpa: Evropa musí urychleně omezovat dovoz plynu
Názory
Nekončící hormuzská krize je pro Evropu dalším silným varováním. Válka na Blízkém východě zatím způsobila větší problémy jiným oblastem světa, ale hrozba, že se Evropanům příští zima prodraží, stoupá. Děsivý je i (snad) dočasný návrat k ruskému plynu. Lekce od Vladimira Putina i Donalda Trumpa ukazují, že Evropa musí dovoz plynu co nejrychleji omezovat.
Údery zabily v Íránu tisíce lidí
Mnohem vyšší jsou počty obětí na íránské straně. Podle údajů íránských úřadů zabily americké a izraelské útoky od konce února zhruba 3500 lidí. Dostupná čísla nerozlišují mezi civilisty a příslušníky ozbrojených složek a nelze je nezávisle ověřit.
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