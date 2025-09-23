Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Východní hranici EU má střežit „zeď“ proti dronům

Východní hranici EU má střežit „zeď“ proti dronům

Východní hranici EU má střežit „zeď“ proti dronům
ČTK
ČTK
ČTK

Komisař pro obranu Andrius Kubilius svolal jednání o takzvané zdi proti dronům podél celé východní hranice Evropské unie. On-line schůzky se zúčastní zástupci sedmi zemí v první linii - Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska, Polska, Rumunska a Bulharska - a pozvána byla rovněž Ukrajina, uvedl mluvčí Evropské komise. Jednání je reakcí na sérii narušení unijního vzdušného prostoru ruskými letouny a drony.

„Jde o konkrétní krok navazující na slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, související i s nedávnými útoky v Rumunsku a v Polsku,“ uvedl mluvčí Thomas Regnier. Šéfka unijní exekutivy ve svém projevu o stavu EU na začátku září podpořila požadavky na vytvoření zdi proti dronům podporované unií a prohlásila, že Evropská unie musí „vyslyšet výzvy pobaltských přátel“ ohledně ochrany východních hranic bloku.

Předsedkyně EK by měla už na neformálním summitu EU v Kodani, který se koná 1. října, představit unijním lídrům základní body takzvaného plánu obranné připravenosti - tedy kroků, které by měly být splněny do roku 2030. Následně budou plán probírat na svém říjnovém zasedání i ministři obrany zemí bloku a formální prezentace by měla být na summitu EU v Bruselu na konci října. Očekává se, že von der Leyenová už na jednání začátkem října rovněž navrhne možnosti financování právě „zdi proti dronům", napsal bruselský server Politico s odvoláním na diplomatické zdroje.

Polský premiér Donald Tusk

Tusk: Sestřelíme všechna ruská letadla a drony, která naruší polský vzdušný prostor

Politika

Polsko sestřelí jakékoliv ruské letadlo nebo dron, pokud takový stroj naruší jeho vzdušný prostor, řekl polský premiér Donald Tusk podle serveru Politico. Tusk se takto vyjádřil v návaznosti na řadu incidentů, kdy ruské drony nebo válečná letadla vnikly do vzdušného prostoru NATO.

ČTK

Přečíst článek

Slováci a Maďaři nebyli pozváni

Slovenská i ukrajinská média si všímají rovněž toho, že na úvodní páteční jednání nebyly pozvány dva státy, které také leží na hranici EU, a sice Maďarsko a Slovensko, jejichž lídři mají ze zemí EU nejbližší vztah k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Já se tím bavím. To je, jako když stavíte plot a vynecháte čtyři metry. Pokud bych útočil na země NATO, tak bych se vybral tudy, kde ten plot nebude. Považuji to za absurdní,“ reagoval na vynechání Bratislavy z uvedeného jednání místopředseda slovenské sněmovny Tibor Gašpar za nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica.

Gašpar před novináři také odmítl, že nepřizvání Slovenska znamená izolaci země. Krok má za politicko-ideologický vzkaz poté, co Bratislava vyjádřila odmítavý postoj k dalšímu balíku sankcí EU proti Rusku, a to mimo jiné až do řešení stávajících klimatických cílů evropského bloku včetně jejich případné úpravy.

„Slovensko a Maďarsko nebyly pozvány k jednání o vytvoření takzvaného ochranného valu proti dronům podél východní hranice EU. Zúčastní se jich všechny země východního křídla, kromě nás! Toto jsou přímé důsledky hazardu s naší bezpečností v podání této vlády,“ reagoval na dění bývalý slovenský ministr zahraničí a člen vedení opozičního hnutí Progresivní Slovensko Ivan Korčok. „Je třeba říci naplno, jak to je. Partneři nám nevěří a reálně se obávají, že všechny plány vytroubíme do Moskvy. Očekávám, že ministr Blanár veřejnosti okamžitě vysvětlí, proč se tak stalo,“ dodal Korčok s odkazem na ministra zahraničí Juraje Blanára.

Související

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Aktualizováno

Macron svolává druhé jednání o Ukrajině a bezpečnosti v Evropě. Češi nebudou chybět

Politika

ČTK

Přečíst článek

Britská ekonomika šlape líp, než se čekalo. V boji s drahotou ale prohrává

Britská ekonomika šlape líp, než se čekalo. V boji s drahotou ale prohrává
Profimedia
nst
nst

Británie se letos podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) stane druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou ze skupiny G7 – hned po USA. Zároveň však nadále bojuje s neústupnou inflací, která komplikuje práci centrální banky i vlády.

Pařížská instituce, kterou cituje agentura Bloomberg, zvýšila svou prognózu hospodářského růstu Spojeného království pro rok 2025 o desetinu procentního bodu na 1,4 procenta. O rok později však očekává zpomalení tempa na jedno procento. Důvodem mají být přísnější rozpočtová opatření a dopad amerických obchodních cel.

Británie překvapuje růstem

Ministryně financí Rachel Reevesová využila nové čísla jako argument pro chystaný balík prorůstových kroků, který má představit před zásadním podzimním rozpočtem naplánovaným na 26. listopadu. Podle ní data „potvrzují, že britská ekonomika je silnější, než se čekalo“. Dodala však, že vláda musí udělat více „pro vytvoření hospodářství, které bude fungovat pro pracující občany“.

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny

Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa

Money

Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Premiér Keir Starmer slíbil, že dostane růst britské ekonomiky na nejvyšší úroveň v rámci G7. Podle ekonomů jde o velmi ambiciózní cíl, vzhledem k utlumenému výkonu v posledních letech a k tomu, že Spojené státy těží z masivních rozpočtových deficitů. Přesto se Británii v první polovině letošního roku podařilo předstihnout většinu konkurentů, odborníci ale varují, že druhé pololetí přinese výrazně slabší tempo.

Zatímco růst překvapil pozitivně, inflace se ukazuje být odolnější, než OECD předpokládala při své červnové prognóze. Ve své mezitímní zprávě zvýšila odhad růstu cen o čtyři desetiny bodu – v roce 2025 má dosáhnout 3,5 procenta a v roce 2026 stále 2,7 procenta. To by znamenalo nejrychlejší růst cen mezi státy G7 a zároveň výrazné překročení dvouprocentního cíle Bank of England.

Britská centrální banka již naznačila, že kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům zpomalí tempo snižování úrokových sazeb. OECD upozorňuje, že růst mezd zůstává vyšší, než by odpovídalo plnění inflačních cílů, a dodává, že domácnosti si nadále udržují zvýšená inflační očekávání.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ve svém aktualizovaném výhledu také zlepšila výhled růstu světové ekonomiky pro letošní rok o 0,3 procentního bodu na 3,2 procenta. Globální růst v první polovině roku se ukázal odolnější, než se očekávalo, a průmyslovou výrobu a obchod podpořily předběžné nákupy před zvýšením cel. Organizace ale upozornila, že plný dopad šoku z amerických cel ještě nenastal.

Výhled růstu světové ekonomiky pro rok 2026 však OECD nechala beze změny na 2,9 procenta. Loni hrubý domácí produkt vzrostl o 3,3 procenta.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října, výrobu má i na Slovensku

Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října
ČTK
ČTK
ČTK

Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) prodloužila odstávku výroby způsobenou kybernetickým útokem do 1. října. Společnost o kybernetickém útoku informovala začátkem září a výroba se kvůli tomu zastavila i ve slovenském závodě.

JLR uvedl, že připravuje harmonogram postupného obnovení operací a pokračuje ve vyšetřování události. Týmy společnosti spolupracují s odborníky na kybernetickou bezpečnost, britským Národním střediskem pro kybernetickou bezpečnost (NCSC) a orgány činnými v trestním řízení, aby zajistily bezpečný návrat k provozu.

Společnost JLR má jednu ze svých továren v jihoslovenské Nitře, kde montuje modely Defender a Discovery. Kromě Británie a Slovenska musela automobilka zastavit montáž také ve svých závodech v Číně, Indii a Brazíliiupozornil server Sky News.

Server zpravodajské televize BBC minulý týden s odvoláním na zdroje z odvětví napsal, že přerušení výroby by mohlo pokračovat ještě v listopadu. Odborníci navíc upozorňují, že po obnovení provozu výrobních linek pravděpodobně ještě několik týdnů potrvá, než se produkce dostane na běžnou úroveň.

Aisin Europe Manufacturing Czech
Aktualizováno

Písecký Aisin bude vyrábět elektromotor pro BMW

Zprávy z firem

Firma Aisin Europe Manufacturing Czech v Písku bude vyrábět kompletní motor pro elektromobily značky BMW v nové hale, kterou otevřela. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 miliardy korun, jde o největší investici do píseckého závodu. Sériová výroba motorů začne v roce 2027, do té doby bude firma celý výrobní proces a výrobky testovat. První zkušební jednotky sjedou z linky letos v říjnu. Firma postupně přijme přes tři stovky lidí.

ČTK

Přečíst článek

Podle odhadů JLR kvůli odstávce každý týden přichází o produkci v hodnotě nejméně 50 milionů liber (zhruba 1,4 miliardy korun). Kromě toho sílí obavy z negativních dopadů odstávky na dodavatelský řetězec a spekuluje se o možném bankrotu některých dodavatelů. Mezi dodavateli je velké množství malých a středních podniků, které nemají dostatečné rezervy pro případ delšího výpadku a JLR je pro mnohé z nich největším zákazníkem. Protože v automobilovém průmyslu se nevyrábí na sklad, řada dodavatelů musela také okamžitě zastavit výrobu a nemají důvod k jejímu obnovení, dokud nebude jasné, kdy se výroba v automobilce znovu rozběhne.

JLR vlastní indický konglomerát Tata. Firma zatím neposkytla žádné podrobnosti o povaze útoku. Předpokládá se, že to byl útok typu ransomware, tedy napadení počítačových systémů škodlivým softwarem, který zablokoval přístup k datům, podobně jako se letos stalo například u obchodních řetězců Marks & Spencer a Co‑Op. Kromě přerušení výroby nemohli prodejci registrovat vozidla ani objednávat náhradní díly a byl ovlivněn i diagnostický software pro analýzu jednotlivých vozidel.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme