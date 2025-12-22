Nový magazín právě vychází!

V rozpočtu chybí na výdaje 116 miliard, uvedl Radim Fiala

V rozpočtu chybí na výdaje 116 miliard, uvedl Radim Fiala

Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Ve státním rozpočtu na příští rok chybí na výdaje 116 miliard korun, uvedl místopředseda SPD Radim Fiala s odkazem na ministryni financí a místopředsedkyni ANO Alenu Schillerovou (ANO). Řekl to před jednáním koaliční rady ANO, SPD a Motoristů, která se tím podle něj bude zabývat. Koalice dříve operovala s částkou o zhruba 20 miliard nižší.

„Na posledním jednání, kdy jsem mluvil s paní Schillerovou, tak říkala, že by to mělo být kolem 116 miliard,“ uvedl Fiala. Podle něj bude nutné najít peníze zčásti přesuny v rozpočtových kapitolách. Schillerová v sobotu označila za pravděpodobné, že se bude muset zvýšit schodek rozpočtu na příští rok. Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun.

Koalice původně tvrdila, že v rozpočtu připraveném bývalou Fialovou vládou nejsou pokryty náklady ve výši 95 miliard korun. Bývalá koalice se bránila tím, že nové vládní uskupení do nákladů započítalo své volební sliby. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že je v rozpočtu stomiliardová díra, největší v rozpočtu ministerstva dopravy.

Andrej Babiš

Téměř polovina Čechů považuje Babišovo řešení střetu zájmů za dostatečné

Politika

Způsob, jakým chce premiér Andrej Babiš (ANO) vyřešit svůj střet zájmů, považuje za dostatečný 46 procent Čechů. Opačný názor má 39 procent lidí. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas. Babiš na začátku měsíce oznámil, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babiš sám nebude mít s Agrofertem nic společného, nevrátí se mu ani po konci v politice. Jeho potomci firmu získají až po jeho smrti.

ČTK

Přečíst článek

Schillerová v sobotu České televizi řekla, že se při schůzkách s ministry snažila minimalizovat požadavky, například v resortech dopravy či práce a sociálních věcí ale peníze podle ní chybí. O kolik by se schodek mohl zvýšit, nesdělila. Rozpočet připravený předchozí vládou podle ní není reálný a pravdivý.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po úterním jednání vlády uvedl, že jeho kabinet by měl projednat návrh státního rozpočtu na příští rok 19. ledna. Česko příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje.

Putin je připraven jednat s Macronem, zní z Kremlu
Aktualizováno

Putin je připraven jednat s Macronem, zní z Kremlu

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin je připraven jednat s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem, pokud k tomu bude oboustranná vůle. Podle textu, který zveřejnila ruská agentura RIA Novosti, to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Elysejský palác toto oznámení přivítal, informuje agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit pro příští rok 237 miliard korun. Už návrh Fialova kabinetu počítal s vyšším schodkem, na dodatečných 49 miliard korun se ale vztahovaly výjimky ze zákona. Byly to výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

Rozpočtové provizorium bude znamenat, že měsíční výdaje budou omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů letošního roku. Naposledy v něm Česko fungovalo v roce 2022, kdy Fialova vláda odmítla návrh předchozího Babišova kabinetu a vypracovala rozpočet vlastní. Podle odborníků krátkodobé provizorium neznamená pro zemi zásadní problém. Pokud by však trvalo více měsíců, mohlo by omezit investiční aktivitu státu.

Andrej Babiš

Babiš v Bruselu rozehrál vlastně docela chytrou hru

Názory

Andrej Babiš nastavil v Bruselu nový vyjednávací tón. Postavil se mezi Západ a východní potížisty. Není divu, že pozice Česka k Ukrajině vyvolala takový rozruch, emoce kolem války jsou nejsilnější. Na co premiér sází?

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Jaromír Zůna (za SPD)

SPD mírní slova ministra Zůny. Prý jen popisoval stav, který zdědil po minulé vládě

Politika

Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).

ČTK

Přečíst článek

Walt Disney si mne ruce. Nový Avatar během prvního víkendu vydělal přes sedm miliard

Walt Disney si mne ruce. Nový Avatar během prvního víkendu utržil přes sedm miliard
ČTK
ČTK
ČTK

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na nový díl vědeckofantastické filmové série Avatar během prvního víkendu promítání v kinech dosáhly 345 milionů dolarů, tedy přes sedm miliard korun. To představuje druhý nejlepší vstup do kin v letošním roce. Vyplývá to podle agentur z odhadů amerického filmového studia Walt Disney.

Snímek Avatar: Oheň a popel amerického režiséra Jamese Camerona utržil 88 milionů dolarů v samotné Severní Americe a dalších 257 milionů dolarů v ostatních zemích. Úspěšnější vstup do kin letos zažil pouze animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2, který během prvního víkendu po celém světě utržil 556 milionů dolarů, upozornila agentura Reuters.

Tržby snímku Avatar: Oheň a popel byly nicméně výrazně nižší než tržby předchozího dílu Avatar: The Way of Water z roku 2022. Ten za první víkend utržil po celém světě 435 milionů dolarů, z toho 134 milionů v Severní Americe, píše agentura AP.

McDonald's

McDonald's vytvořil vánoční reklamu pomocí AI. A je z toho fiasko

Zprávy z firem

Fastfoodový řetězec McDonald's v Nizozemsku neuspěl se svou vánoční reklamou vytvořenou umělou inteligencí. Necelou minutu dlouhý klip, který společnost umístila na svůj youtubový kanál a později stáhla, je parodií na oblíbenou píseň o tom, že Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce (It's the Most Wonderful Time of the Year). Reklama totiž pojednává o Vánocích jako o nejhorším čase v roce a zobrazuje různé nepříjemné situace, včetně pádu na bruslích, spáleného cukroví či padajícího stromečku. Řada Nizozemců ale reklamu označila za cynickou nebo dala najevo, že je podle nich za hranou. Informuje o tom zpravodajský server NBC News.

ČTK

Přečíst článek

Třetí díl série vrací diváky na měsíc obývaný modrými stvořeními. Hrdina předchozích dílů Jake, kterého ztvárnil Sam Worthington, bojuje po boku Neytiri (Zoe Saldaňaová) a dalších obyvatel Pandory proti invazi lidí vedených plukovníkem Quaritchem (Stephen Lang). Američtí filmoví kritici podle webu Variety snímek oceňují jako spektakulární filmovou podívanou, která posouvá vizuální zpracování a emoce na novou úroveň.

První díl série Avatar z roku 2009 je historicky nejvýdělečnějším filmem všech dob, jeho druhé pokračování se v tomto žebříčku nachází na třetím místě. Filmovou sérii o měsíci Pandoře a jeho domorodých obyvatelích Na'vi chce Cameron dokončit v dalších dvou dílech, jejichž premiéry jsou zatím naplánovány na roky 2029 a 2031.

