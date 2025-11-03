Babiš plánuje schválit rozpočet ještě letos, i když nemá krytí
Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů chce podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše schválit státní rozpočet na příští rok ve třetím čtení ve Sněmovně 17. prosince, a vyhnout se tak rozpočtovému provizoriu. Babiš doufá v to, že nynější vláda Petra Fialy (ODS) rozpočet pošle do Sněmovny ideálně už po ustavení komory. Fiala uvedl, že by ho zajímalo, jak ANO, SPD a Motoristé přistoupí k výdajům na obranu a energetiku.
Babiš věnoval rozpočtu většinu svého projevu poté, co s partnery podepsal dohodu o vzniku příští vlády. „Podle našeho plánu by mohlo dojít 17. prosince ke třetímu čtení. Musíme akceptovat návrh schodku, i když ten rozpočet nemá krytí,“ řekl Babiš. Vnikající vláda se s tím však musí vyrovnat a rozpočet schválit, doplnil.
Vznikající a končící vláda se v posledních týdnech přou o to, zda by měl Fialův kabinet opětovně poslat poslancům návrh se schodkem 286 miliard korun, který takzvaně spadl pod stůl s koncem volebního období minulé Sněmovny. Dosluhující vláda dříve považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu Sněmovně za zbytečné. Z posledních výroků ale vyplývá, že po ustavení komory by zákon mohla opětovně schválit.
Babiš dříve avizoval, že vznikající vláda by neměnila výši schodku a peníze hledala v rámci přesunů mezi kapitolami. „Pevně doufáme, abychom mohli dále pokračovat v naší práci, že vláda, doufejme, ve středu se usnese, aby poslala znovu návrh rozpočtu, který už jednou poslali,“ uvedl Babiš. ANO, SPD a Motoristé budou mít malý manévrovací prostor a udělat změny bude náročné, ale strany se musí domluvit, míní.
Dosluhující vláda se umoudřila a pošle návrh státního rozpočtu na rok 2026 do nové Sněmovny. Mělo by se tak stát už toto pondělí, jakmile si nová Sněmovna zvolí předsedu. V sobotu to uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.
Finta s rozpočtem nevyšla. Fialova vláda se chytá do pasti, kterou líčila na novou koalici
Názory
Dosluhující vláda se umoudřila a pošle návrh státního rozpočtu na rok 2026 do nové Sněmovny. Mělo by se tak stát už toto pondělí, jakmile si nová Sněmovna zvolí předsedu. V sobotu to uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.
Kritika od Fialy
Fiala po jednání poslaneckého klubu ODS kritizoval, jak ANO k otázce rozpočtu přistupuje. „Nejprve jsme poslouchali, že nestojí za nic, je špatný,“ uvedl. Očekával by proto, že už vznikající vláda má vlastní návrh připravený. „Pak najednou začalo ANO říkat, že je to od nás nezodpovědné, ať ho předložíme,“ dodal.
Rozpočet má podle Fialy dva úrovně deficitu. První je předepsaný zákonem ve výši 237 miliard korun. „Pak je ještě ta zbývající část deficitu, která je daná vyššími výdaji na obranu na 2,35 procenta (HDP) a také penězi, které dáváme už do dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech, které se do toho deficitu v užším smyslu nepočítají. Tady by bylo potřeba vyjasnit, pokud rozpočet předložíme, jestli i tyto parametry je budoucí vládní koalice připravena dodržovat, protože to je pro nás velmi podstatné,“ uvedl Fiala.
Kritizoval, že zatím místo jakéhokoliv jednání nebo rozumné debaty slyší stávající vláda od ANO nadávky nebo vyhrožování. „To si myslím, že není způsob, kterým dosáhneme nějakého dobrého řešení,“ řekl Fiala. ODS i vláda plně respektují výsledky voleb a jsou připraveni dělat vše pro hladké předání moci, doplnil. „Ale zase nejsme připraveni podléhat různým výhrůžkám a mít strach, že někdo řekne, že nám nezvolí místopředsedy Sněmovny a podobně,“ uvedl.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.