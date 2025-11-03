Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Babiš plánuje schválit rozpočet ještě letos, i když nemá krytí

Babiš plánuje schválit rozpočet ještě letos, i když nemá krytí

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů chce podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše schválit státní rozpočet na příští rok ve třetím čtení ve Sněmovně 17. prosince, a vyhnout se tak rozpočtovému provizoriu. Babiš doufá v to, že nynější vláda Petra Fialy (ODS) rozpočet pošle do Sněmovny ideálně už po ustavení komory. Fiala uvedl, že by ho zajímalo, jak ANO, SPD a Motoristé přistoupí k výdajům na obranu a energetiku.

Babiš věnoval rozpočtu většinu svého projevu poté, co s partnery podepsal dohodu o vzniku příští vlády. „Podle našeho plánu by mohlo dojít 17. prosince ke třetímu čtení. Musíme akceptovat návrh schodku, i když ten rozpočet nemá krytí,“ řekl Babiš. Vnikající vláda se s tím však musí vyrovnat a rozpočet schválit, doplnil.

Vznikající a končící vláda se v posledních týdnech přou o to, zda by měl Fialův kabinet opětovně poslat poslancům návrh se schodkem 286 miliard korun, který takzvaně spadl pod stůl s koncem volebního období minulé Sněmovny. Dosluhující vláda dříve považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu Sněmovně za zbytečné. Z posledních výroků ale vyplývá, že po ustavení komory by zákon mohla opětovně schválit.

Babiš dříve avizoval, že vznikající vláda by neměnila výši schodku a peníze hledala v rámci přesunů mezi kapitolami. „Pevně doufáme, abychom mohli dále pokračovat v naší práci, že vláda, doufejme, ve středu se usnese, aby poslala znovu návrh rozpočtu, který už jednou poslali,“ uvedl Babiš. ANO, SPD a Motoristé budou mít malý manévrovací prostor a udělat změny bude náročné, ale strany se musí domluvit, míní.

Finta s rozpočtem nevyšla. Fialova vláda se chytá do pasti, kterou líčila na novou koalici

Názory

Dosluhující vláda se umoudřila a pošle návrh státního rozpočtu na rok 2026 do nové Sněmovny. Mělo by se tak stát už toto pondělí, jakmile si nová Sněmovna zvolí předsedu. V sobotu to uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kritika od Fialy

Fiala po jednání poslaneckého klubu ODS kritizoval, jak ANO k otázce rozpočtu přistupuje. „Nejprve jsme poslouchali, že nestojí za nic, je špatný,“ uvedl. Očekával by proto, že už vznikající vláda má vlastní návrh připravený. „Pak najednou začalo ANO říkat, že je to od nás nezodpovědné, ať ho předložíme,“ dodal.

Rozpočet má podle Fialy dva úrovně deficitu. První je předepsaný zákonem ve výši 237 miliard korun. „Pak je ještě ta zbývající část deficitu, která je daná vyššími výdaji na obranu na 2,35 procenta (HDP) a také penězi, které dáváme už do dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech, které se do toho deficitu v užším smyslu nepočítají. Tady by bylo potřeba vyjasnit, pokud rozpočet předložíme, jestli i tyto parametry je budoucí vládní koalice připravena dodržovat, protože to je pro nás velmi podstatné,“ uvedl Fiala.

Kritizoval, že zatím místo jakéhokoliv jednání nebo rozumné debaty slyší stávající vláda od ANO nadávky nebo vyhrožování. „To si myslím, že není způsob, kterým dosáhneme nějakého dobrého řešení,“ řekl Fiala. ODS i vláda plně respektují výsledky voleb a jsou připraveni dělat vše pro hladké předání moci, doplnil. „Ale zase nejsme připraveni podléhat různým výhrůžkám a mít strach, že někdo řekne, že nám nezvolí místopředsedy Sněmovny a podobně,“ uvedl.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Koaliční smlouva stvrzena: SPD získá předsedu Sněmovny, ANO post premiéra

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu
ČTK
ČTK
ČTK

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v Poslanecké sněmovně podepsali koaliční smlouvu. Dokument potvrzuje rozdělení ministerstev i obsazení funkce předsedy dolní komory zástupcem hnutí SPD. Smlouvu strany stvrdily hodinu před začátkem ustavující schůze nové Sněmovny.

Koaliční smlouva mimo jiné stanovuje, že premiérem bude nominant hnutí ANO, který podle textu nese hlavní odpovědnost za řízení vlády, koordinaci její činnosti a zajištění jednotného postupu koaličních partnerů.

Vznikající koalice má ve dvousetčlenné Sněmovně většinu 108 hlasů, podobně jako to bylo v případě bývalé koalice složené ze Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STAN a Pirátů v minulém volebním období.

Společným cílem stran budoucí vládní koalice ve volbách bylo podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nahradit stávající kabinet. „To je to, co nás spojovalo, i když samozřejmě v programech mohly být nějaké odlišnosti. Ale podstatné je, že jsme se domluvili,“ řekl po podpisu koaliční smlouvy. K programovému prohlášení, které strany dokončily minulý týden, se podle něj budou vracet. Podle předsedy SPD Tomia Okamury smlouva symbolicky znamená konec vlády, která poškozovala české zájmy. Předseda Motoristů Petr Macinka smlouvu označil za první krok změny, o kterou si občané řekli ve volbách.

Andrej Babiš

Babišova vláda vyhlásila válku Green Dealu. EU se obává dalšího rebela

Politika

Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií. Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.

ČTK

Přečíst článek

ANO, SPD a Motoristé oznámili už zhruba týden po říjnových volbách rozdělení 16 vládních pozic, nominanty na ministerské posty zatím oficiálně nesdělili. Koaliční smlouva dnes rozdělení míst potvrdila. Devět křesel bude mít ANO, které obsadí místa premiéra a ministrů financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. SPD by mělo nominovat trojici odborníků na ministerstva obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé povedou ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.

Ke jménům ministrů se budoucí vládní strany vrátí koncem listopadu, řekl Babiš. Následně odnese nominaci na Hrad. „Budu to projednávat s panem prezidentem (Petrem Pavlem), který si přál s každým tím kandidátem na ministra osobně mluvit,“ dodal.

Součástí koaliční smlouvy je rovněž dohoda o obsazení funkce předsedy Sněmovny, pozice na základě dohody koaličních stran náleží SPD. Vznikající koalice chce do funkce nominovat Okamuru. V tajné volbě bude mít protikandidáta. Lidovci oznámili, že navrhnou bývalého místopředsedu dolní komory Jana Bartoška.

Babiš dnes řekl, že Okamurovi vyjádřil podporu poslanecký klub ANO. Předpokládá, že šéf SPD bude předsedou Sněmovny zvolen. Podle Macinky dnes Okamura jako nominant do čela Sněmovny navštívil klub Motoristů, aby představil svou vizi. „Považujeme to za velmi zdvořilé, ta diskuse byla velmi milá a pan předseda Okamura byl mimořádně přesvědčivý,“ řekl.

Související

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Maláčová potopila nejstarší stranu v zemi a definitivně končí

Jana Maláčová
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Audio verze článku

Jana Maláčová oznámila definitivní konec v politice. Chce se věnovat sama sobě, na sjezdu v listopadu složí s celým vedením strany funkce. Kdo po ní? Nespíš konec.

Byla to romantická doba plná ideálů. Ale tvrdá. V druhé polovině devatenáctého století, když se rozvíjel bezuzdný kapitalismus, vznikaly továrny, dělníci neměli žádné slovo. Byla to levná pracovní síla bez vzdělání. Společností začalo rezonovat dělnické hnutí. Boj za práva dělnictva. Doba se vychýlila ve prospěch bohatých továrníků. Což bylo podhoubí pro zpětný pohyb společenského kyvadla na druhou stranu.

V roce 1878 založili dělníci v pražské břevnovské hospodě U Kaštanu Sociálně demokratickou stranu českoslovanskou v Rakousku. Stál u toho otec budoucího komunistického prezidenta Antonína Zápotockého Ladislav Zápotocký a dělnický básník Josef Boleslav Pecka, několikrát v Rakousko-Uhersku pro své názory vězněný.

Nyní, po 147 letech zažívá tato původně dělnické strana pomalé umírání. Jana Maláčová, současná předsedkyně nejdéle existující politické strany v zemi, oznámila, že odchází z politiky. Už po prohraných volbách před měsícem celé grémium strany v čele s Maláčovou a Lubomírem Zaorálkem oznámili, že rezignují na své funkce. Nyní tedy konec Maláčové v politice vůbec.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

22. listopadu, kdy se má konat sněm strany, která dvakrát ve své historii zanikla, za nacistů a za komunistů, ale vždy se zase obrodila, může být třetí, možná poslední tečkou za touto levicovou partají.

Poslední hřebíček do rakve

Poslední hřebíček do rakve zasadila Maláčová, když se před volbami spojila s komunisty. Tím znechutila nejen řadu svých spolustraníků, kteří stranu houfně opouštěli, ale jak se ve volbách ukázalo, i voliče strany. Je to pochopitelné. Spojit se e extrémistickou stranou, která stála u druhé záhuby sociální demokracie v Čechách, to řada lidí s liberálnějším přístupem nepřekousla. To Maláčová neodhadla.

Chtěla po vzoru Spolu vytvořit jednotnou levicovou frontu. A udělala smlouvu s ďáblem. Patrně se podle vývoje předvolebních preferencí domnívala, že se spojené levé síly snáze dostanou do Sněmovny. Přepočítala se. Nyní tedy definitivně končí. Místo omluvy voličstvu za to, že zaprodala konstruktivní levicovou stranu s obří historií, prožívá svůj osobní příběh.

Na instagramu uvedla, že děkuje za zprávy a slova podpory. „Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuju se rodině. Připravuji sjezd Sociální demokracie, kde stranu předám svému nástupci. Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností," napsala. Maláčová v květnu oznámila, že je onkologicky nemocná.

Jednání představitelů ANO, SPD a Motoristů o obsazení funkcí ve Sněmovně a o programu možné budoucí vlády , 29. října, Praha. Zleva Petr Macinka, Filip Turek, Boris Šťastný z Motoristů.

Boris Šťastný: Nezavázali jsme se zvolit Okamuru šéfem Sněmovny, je to dezinformace

Politika

Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný označil za dezinformaci, že všech 108 poslanců vznikající vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, ve kterém se zavážou zvolit šéfa SPD Tomia Okamuru předsedou Sněmovny. Každý bude volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Řekl to v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by byl takový postup na hraně demokratického parlamentarismu, volba má být tajná, uvedl. Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí, kdy také začne ustavující schůze Sněmovny.

ČTK

Přečíst článek

Strana v troskách

Odhlédnuto od osobního příběhu Jany Maláčové stojí za postřeh ještě dva okamžiky. Za prvé, sociální demokracie je v troskách. Aktuálně bez šance na jakékoliv uplatnění ve vysoké politice. Je to strana bez kreditu, bez osobností. Ty poslední, které by se tak daly označit, jako třeba pardubický hejtman Martin Netolický nebo někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier, ze strany utekly po spojení s komunisty. Socialisté nemají na kom stavět.

A za druhé, samotná myšlenka, na které tradiční strana vznikla, se dávno přežila. Jednak ji v Československu po čtyřicet let ničili vládnoucí komunisté. Po sametové revoluci se socialisté zdáli být těmi, kdo ochrání české dělnictvo před budoucími kapitalisty. Což vyneslo Miloše Zemana do nejvyšších pater.

Jenže doba se posunula. Levicová témata posbíraly jiné partaje se silnějšími vůdci. Socialisty vyluxoval Babiš i Okamura. Dělníci mají nyní nejen v Česku, ale v celé Evropě obrovské zastání. České odbory mají takovou sílu, že se jim žádný podnik nepostaví. Pravidelný růst platů, benefity, dovolené u moře. Legislativa stojí na straně pracujících. Socialisté ztratili téma. Ochranu sociálních práv mají v programu všechny politické strany. Maláčová může dát na hrob socialistů kytku, víc udělat nemůže.

Související

Jana Maláčová, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná
Aktualizováno

Spolupráce se SOCDEM zafungovala. Hnutí Stačilo! v preferencích silně posílilo

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme