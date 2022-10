Zeman vyznamenal Zelenského. Ten na oplátku ocenil Prahu

Miloš Zeman propůjčil ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému řád Bílého lva. Ve stejný den se ukrajinský prezident rozhodl ocenit české hlavní město.

Reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil Praze v den českého státního svátku čestný titul Město-zachránce, a to za pomoc Ukrajincům a Ukrajině. O prezidentově dekretu informoval na sociálních sítích bývalý ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis, který je nyní náměstkem ukrajinského ministra zahraničí. „Gratuluji, Zlatá Praho, a moc děkuji,“ napsal diplomat.

Ukrajina získá na obnovu dalších půl miliardy dolarů. Za úvěr se zaručí Británie Money Světová banka oznámila, že Ukrajině vyplatila dalších 500 milionů dolarů (zhruba 12,5 miliardy korun) na pomoc s následky ruské invaze. Napsala to agentura Reuters. Celkově SB připravila pro Ukrajinu pomoc ve výši 13 miliard dolarů (322 miliard korun), z nichž vyplatila 11,4 miliardy dolarů. ČTK Přečíst článek

„Za projevený humanismus, milosrdenství a solidaritu s ukrajinským lidem, všestrannou pomoc občanům Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit vlast v důsledku ozbrojené agrese Ruské federace proti Ukrajině, jakož i za silnou podporu Ukrajiny při obraně její nezávislosti a suverenity nařizuji udělit městu Praze (Česká republika) čestný titul Město-zachránce,“ uvádí se v prezidentově výnosu.

Praha je spojenec Ukrajiny

Ukrajinská média zdůrazňují že Praha od počátku ruské invaze patří mezi největší spojence Kyjeva; českou pomoc Ukrajině vyčíslují v řádu desítek miliard korun.

V Kyjevě dnes byla představena nová poštovní známka „Jsme spolu“, která má symbolizovat přátelství a partnerství mezi Českem a Ukrajinou, informovalo ukrajinské velvyslanectví v Praze.

Reklama

Putin nabídl Evropě víc plynu. Berlín to odmítl Politika Rusko je ochotno dodat do Evropy během podzimu a zimy dodatečné objemy zemního plynu, a to nepoškozenou větví plynovodu Nord Stream, anebo přes Turecko, uvedl ruský prezident Vladimir Putin. Podle ruské agentury TASS dodal, že míč je nyní na straně Evropské unie. Agentura AP upozornila, že se návrh týká plynovodu Nord Stream 2, který vede po dně Baltského moře do Německa. Berlín nabídku šéfa Kremlu odmítl. Rusko podle něj zastavilo dodávky skrze Nord Stream 1 ve své politické hře. Německo také zpochybnilo, že by dodávky skrze Nord Stream 2 byly spolehlivější. ČTK Přečíst článek