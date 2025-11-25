Nový magazín právě vychází!

Upravený mírový plán pro Ukrajinu má zatím 19 bodů

Mírová jednání v Ženevě
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy na ženevských jednáních vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby přijala jejich návrhy mírového plánu na ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Agentuře AFP to sdělil nejmenovaný vysoce postavený činitel obeznámený s jednáními o míru. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, podle agentury Reuters řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán, zatím o 19 bodech.

Původní americký plán, který podle médií vypracovaly Spojené státy v součinnosti s Moskvou, měl 28 bodů, z nichž některé vyvolaly na Ukrajině a mezi jejími evropskými spojenci znepokojení. Obsahovaly totiž například ustanovení o územních ústupcích Ukrajiny, zahrnující také oblasti, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit. Ukrajina se má dále mimo jiné zavázat, že země nevstoupí do NATO, a plán hovoří také o omezení velikosti ukrajinské armády. Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů.

Spojené státy i při samotných ženevských jednáních podle AFP vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby jejich návrhy přijala. Ačkoli tlak Washingtonu na schůzce polevil, „celkový tlak“ přetrvává, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Kyslycja dnes ženevská jednání označil za „intenzivní, ale produktivní“ úsilí, které vedlo k podstatně revidovanému návrhu. Ten prý obě strany vnímaly nakonec pozitivně.

Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští představitelé v Ženevě zdůraznili, že nejsou oprávněni rozhodovat o územních ústupcích. Podle ukrajinské ústavy navíc taková rozhodnutí vyžadují celostátní referendum.

Kyslycja uvedl, že nový návrh mírového plánu se jen málo podobá dřívějšímu uniklému návrhu, který minulý týden v Kyjevě vyvolal pobouření. „Z původní verze zbylo jen velmi málo,“ uvedl. „Vytvořili jsme pevný základ pro dohodu a identifikovali jsme několik oblastí, kde by kompromis mohl být možný. V ostatních případech musí rozhodnutí vzejít od lídrů,“ uzavřel Kyslycja.

Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov dnes řekl, že evropské protinávrhy k americkému 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu na první pohled nejsou konstruktivní. Naznačil, že pro Moskvu nebudou přijatelné.

Tržní hodnota Alphabetu rychle směřuje k čtyřem bilionům dolarů

Šéf Alphabetu Sundar Pichai
ČTK
ČTK
ČTK

Hodnota akcií internetové společnosti Alphabet se díky boomu umělé inteligence blíží čtyřem bilionům dolarů, tedy zhruba 84 bilionů korun. Firma by byla teprve čtvrtou v historii, které by se tuto hranici podařilo překonat, připomíná agentura Reuters.

Akcie společnosti dnes mají k dobru více než pět procent a dosáhly rekordní hodnoty 315,9 dolarů, což Alphabetu vytváří tržní kapitalizaci 3,82 bilionu dolarů. Akcie letos zatím vzrostly o téměř 70 procent, čímž daleko předčily své konkurenty v oblasti AI, jako je Microsoft a Amazon.

Tržní hodnotu čtyř bilionů dolarů už dříve přesáhly společnosti Nvidia, Microsoft a Apple. Aktuálně jsou nad touto hranicí pouze Nvidia a Apple.

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová

Lagardeová: Evropa může být velmocí v AI, pokud odstraní překážky

Politika

Evropa podle prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové zmeškala šanci stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence. Těmi jsou nyní především Spojené státy a Čína. Pokud však Evropa přistoupí k inovacím rozhodně a začne systematicky odstraňovat překážky brzdící rozvoj AI, může se i tak stát významným hráčem. Slovenský prezident Peter Pellegrini zároveň kromě výhod upozornil i na riziko, že AI může ovlivňovat lidské rozhodování.

ČTK

Přečíst článek

