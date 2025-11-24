Si řešil s Trumpem připojení Tchaj-wanu k Číně

Nový magazín právě vychází!

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching
Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu k Číně a názorové rozdíly v řešení války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínský státní tisk. Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.

Bílý dům telefonát potvrdil, ale neposkytl žádné další informace, píše agentura AP.

Si Ťin-pching podle čínské státní agentury Nová Čína vyzval Trumpa, aby si obě země zachovaly dobré vztahy, a zdůraznil, že pro Čínu je otázka připojení Tchaj-wanu důležitá z hlediska poválečného uspořádání světa.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Čínský prezident v telefonátu s Trumpem také dodal, že všechny strany zapojené ve válce na Ukrajině by se měly snažit, aby zmírnily názorové rozdíly mezi sebou.

Čína pravidelně vyzývá k mírovým jednáním, která by respektovala územní celistvost všech zemí, ale Rusko za jeho invazi na ukrajinské území v únoru 2022 nikdy veřejně neodsoudila. Naopak hospodářské, diplomatické a vojenské vztahy mezi Pekingem a Moskvou, které byly silné už před ruskou agresí na Ukrajině, se od té doby ještě posílily.

Malajsie plánuje od příštího roku zakázat sociální sítě pro osoby mladší 16 let. Připojí se tak k Austrálii a dalším zemím, které prosazují přísnější věkové limity pro děti, napsala dnes agentura AP.

Malajsijský ministr komunikací Fahmi Fadzil v neděli oznámil, že vláda tento krok schválila jako součást širšího úsilí chránit mladé lidi před újmami v on-line prostoru, jako je kyberšikana, podvody a sexuální vykořisťování. Kabinet také zkoumá přístupy Austrálie i dalších zemí a možnost využití elektronických kontrol pomocí občanských průkazů nebo pasů k ověření věku uživatelů, dodal. Neřekl však, kdy přesně bude zákaz zaveden.

„Věřím, že pokud vláda, regulační orgány a rodiče budou plnit své role, můžeme zajistit, že internet v Malajsii bude nejen rychlý, rozšířený a cenově dostupný, ale především bezpečný, zejména pro děti a rodiny,“ řekl Fadzil.

V bezmála 36milionové Malajsii musí velké sociální sítě a komunikační platformy s alespoň osmi miliony uživateli od ledna získat licenci v rámci širšího zpřísnění státního dohledu nad digitálními platformami. Licencované platformy musí zavést ověřování věku, opatření pro bezpečnost obsahu a pravidla transparentnosti, což podle AP odráží snahu vlády o bezpečnější digitální prostor.

Australský parlament jako první na světě přijal zákaz sociálních sítí pro děti, který začne platit 10. prosince a který stanovuje minimální věk na 16 let. Platformy jako Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, Reddit, Kick nebo YouTube čelí pokutám až do výše 50 milionů australských dolarů (přes 676 milionů korun), pokud u nich dojde k takzvanému systémovému selhání při zabránění dětem mladším 16 let si založit účet.

Krok Austrálie pozorně sledují další země, které sdílejí obavy o dopady sociálních médií na malé děti. Dánsko na začátku listopadu oznámilo plány na zákaz přístupu k sítím pro všechny osoby mladší 15 let, ačkoliv podrobnosti o prosazování tohoto opatření zůstávají nejasná. S návrhem zákona postupuje také Norsko, které chce stanovit minimální věkovou hranici rovněž na 15 let.

Češi vyvíjí střelu s plochou dráhou letu. Dolet má 680 kilometrů a vyhne se detekci

Střela Narwhal
LPP, užito se svolením
ČTK
ČTK

Česká firma LPP holding je ve finální fázi vývoje nové střely s plochou dráhou letu nazvané Narwhal. Na začátku příštího roku by měla začít sériová výroba, uvedla za společnost LPP holding Martina Tauberová. Střelu, která dokáže zasáhnout cíle na vzdálenost 680 kilometrů a díky letu v nízké výšce se vyhnout detekci, společnost představila minulý týden na veletrhu Dubai Airshow. Upozornil na to server iDnes.

„Mohu potvrdit, že se aktuálně nacházíme ve finální fázi vývoje. Pokud půjde vše podle plánu, sériovou výrobu bychom chtěli zahájit v průběhu prvního čtvrtletí roku 2026,“ sdělila Tauberová. LPP holding se podle ní setkává s pozitivními ohlasy a zájmem o novou střelu. Z taktických důvodů nemůže firma uvádět, s jakými klienty o dodání střel jedná.

Podle Tauberové má vznik a výroba takových systémů v Česku pro Evropu mimořádný význam z hlediska technologické suverenity i posílení evropské obrany.

„Přinášíme zároveň řešení, které je alternativou drahých raketových systémů, jejichž nasazení proti levnějším cílům postrádá ekonomický smysl. Proto pro nás není překvapením, že zájem o naše řešení je velmi výrazný, a to nejen v rámci Evropy, ale z celého světa,“ dodala Tauberová.

Specifika střely firma představila na síti LinkedIn. Narwhal pohání proudový motor řady ZT J a existuje v několika konfiguracích a využívá bojem prověřené technologie. Nejvýkonnější verze dosahuje rychlosti až 750 kilometrů za hodinu a dokáže nést hlavici těžkou až 120 kilogramů.

Střela využívá navigaci založenou na kombinaci satelitního signálu, vizuální navigace a zodolněného rádiového spojení. Díky tomu je podle výrobce odolná vůči rušení a výpadkům jednotlivých systémů. Narwhal je podle firmy určen pro přesné údery na velké a odolné cíle v týlu protivníka a má obstát i v prostředí moderního bojiště.

Firma chce střely podle serveru iDnes dodávat v podobě rovnou připravené k nasazení, tedy s autopilotem, vizuální navigací, pohonným systémem, bojovou hlavicí a plánovačem misí. LPP holding vyvinula také kluzák pojmenovaný Nightray, který dokáže dopravit 30 kilogramů výbušnin až na vzdálenost 400 kilometrů. Využívá stejný systém navigace a je obtížně detekovatelný. Letos na jaře firma představila autonomní sebevražedné drony.

Střely s plochou dráhou letu létají nadzvukovou nebo vysokou podzvukovou rychlostí. Mají vlastní naváděcí systém, vynikají vysokou přesností. Příkladem jsou například americké střely Tomahawk nebo německé střely Taurus.

LPP holding a.s. je český technologický holding. Jde o uskupení společností sdružující odborné znalosti z vývoje, výroby a integrace ve vojenském i civilním sektoru. Společnosti holdingu jsou aktivní především v odvětvích, jako je letectví, pozemní systémy, umělá inteligence, strojírenství nebo železnice.

