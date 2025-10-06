Okamura jako předseda Sněmovny? Dovedu si to představit, uvedl Babiš
Je známá věc, že hnutí SPD usiluje o pozici předsedy Sněmovny, je nutné se domluvit komplexně. Po jednání mimo jiné s místopředsedou SPD Radimem Fialou to v centrále hnutí ANO na pražském Chodově řekl předseda ANO Andrej Babiš. Dovede si představit, že by post zaujal předseda SPD Tomio Okamura.
Fiala řekl, že se s Babišem bavili o nominacích poslanců SPD do sněmovních výborů. Hnutí by podle něj chtělo několik postů předsedů výborů, Fiala by rád případně stál v čele hospodářského výboru. Babiš řekl, že s Fialou hovořil o fungování Sněmovny, jejím jednacím řádu a o výborech.
Na opakované dotazy nechtěl jakkoli komentovat personální otázky kabinetu, který by mohli sestavit vítěz sněmovních voleb ANO, SPD a Motoristé. „Jednání ohledně složení vlády nekomentuji. Určitě mě čeká zítra (v úterý) nějaké jednání v tomhle kontextu,“ poznamenal Babiš. Na dotaz, zda je kandidátem na ministra vnitra šéf hasičů Vladimír Vlček, řekl, že s ním řešil pouze rozpočet.
„Určitě, pokud tam budeme, tak si to rozdělíme, že (první místopředseda ANO) Karel Havlíček bude dohlížet na ekonomické resorty. A je všeobecně známo, že se prioritně věnuji zdravotnictví a sociálu,“ dodal Babiš.
Dnes také podle svých slov telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem či s premiérem Saska Michaelem Kretschmerem. V kontaktu byl s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
„(Ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj avizoval přes pana velvyslance, že mi zavolá. Měl volat včera (v neděli), ale velvyslanec říkal, že řeší nějaké drony. Předpokládám, že se ozve,“ dodal Babiš.