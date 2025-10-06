Nový magazín právě vychází!

Okamura jako předseda Sněmovny? Dovedu si to představit, uvedl Babiš

Je známá věc, že hnutí SPD usiluje o pozici předsedy Sněmovny, je nutné se domluvit komplexně. Po jednání mimo jiné s místopředsedou SPD Radimem Fialou to v centrále hnutí ANO na pražském Chodově řekl předseda ANO Andrej Babiš. Dovede si představit, že by post zaujal předseda SPD Tomio Okamura.

Fiala řekl, že se s Babišem bavili o nominacích poslanců SPD do sněmovních výborů. Hnutí by podle něj chtělo několik postů předsedů výborů, Fiala by rád případně stál v čele hospodářského výboru. Babiš řekl, že s Fialou hovořil o fungování Sněmovny, jejím jednacím řádu a o výborech.

Na opakované dotazy nechtěl jakkoli komentovat personální otázky kabinetu, který by mohli sestavit vítěz sněmovních voleb ANO, SPD a Motoristé. „Jednání ohledně složení vlády nekomentuji. Určitě mě čeká zítra (v úterý) nějaké jednání v tomhle kontextu,“ poznamenal Babiš. Na dotaz, zda je kandidátem na ministra vnitra šéf hasičů Vladimír Vlček, řekl, že s ním řešil pouze rozpočet.

U skupiny Tipsport si sázkaři vsadili na české parlamentní volby celkem 91,5 milionu korun – z toho 68 milionů před začátkem hlasování a 23,5 milionu v jeho průběhu. To je zhruba o 10 milionů méně než v předchozích sněmovních volbách.

„Určitě, pokud tam budeme, tak si to rozdělíme, že (první místopředseda ANO) Karel Havlíček bude dohlížet na ekonomické resorty. A je všeobecně známo, že se prioritně věnuji zdravotnictví a sociálu,“ dodal Babiš.

Dnes také podle svých slov telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem či s premiérem Saska Michaelem Kretschmerem. V kontaktu byl s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

„(Ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj avizoval přes pana velvyslance, že mi zavolá. Měl volat včera (v neděli), ale velvyslanec říkal, že řeší nějaké drony. Předpokládám, že se ozve,“ dodal Babiš.

SOCDEM svolává mimořádný sjezd. Fiasko ve volbách bude stát krk Maláčovou i Zaorálka

Užší vedení Sociální demokracie (SOCDEM) navrhlo předsednictvu strany svolat mimořádný sjezd a k jeho datu plánuje grémium rezignovat, uvedla na síti X předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Grémium vedle Maláčové zahrnuje například místopředsedy Lubomíra Zaorálka a Jiřího Nedvěda.

Lídři SOCDEM čelí kritice poté, co neuspěl jejich plán na návrat do Sněmovny na kandidátkách hnutí Stačilo! Uskupení vedené komunisty získalo 4,3 procenta hlasů a nepřekročilo nutnou pětiprocentní hranici pro zisk poslaneckých mandátů. Už kvůli spolupráci s KSČM oznámila odchod ze strany řada známých sociálních demokratů.

O víkendu podle portálu iDNES.cz rezignoval místopředseda Jiří Oliva, zdůvodnil to protestem proti spojenectví se Stačilo! Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda.

Někdejší vládní ČSSD bude po neúspěchu Stačilo! chybět ve Sněmovně ve druhém volebním období v řadě. Maláčová stranu vede od loňského října, kdy ji zvolili v prvním kole delegáti 66 procenty hlasů. Za svůj cíl tehdy označila vybudování široké levicové koalice. Vyjednávání se Stačilo! původně SOCDEM ukončila, vyčítala mu, že nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu.

U skupiny Tipsport si sázkaři vsadili na české parlamentní volby celkem 91,5 milionu korun – z toho 68 milionů před začátkem hlasování a 23,5 milionu v jeho průběhu. To je zhruba o 10 milionů méně než v předchozích sněmovních volbách.

Výzva Vladimíra Špidly

Bývalý premiér a šéf sociální demokracie Vladimír Špidla na webu zveřejnil výzvu, ve které vybízí k okamžitému odstoupení Maláčové, Zaorálka a Nedvěda, protože jejich strategie návratu do Sněmovny skrz spojení se Stačilo! ztroskotala. Předsednictvo by podle něj mělo jednoznačně odmítnout jakoukoliv další spolupráci se Stačilo! a vytvořit prostor pro přípravu SOCDEM na komunální volby. „Skalní zastánce spolupráce se Stačilo! vyzývám, aby zvážili své další setrvání v SOCDEM - vaše přímé členství a nasazení vaší energie v jiném subjektu dává větší smysl,“ píše.

Strana by se podle Špidly měla vrátit ke kořenům a jít cestou budování sociálního hnutí. „Buďme tolik potřebnou alternativou k Babišově vládě podporované krajní pravicí i k její pravicové opozici,“ dodal. SOCDEM má podle jeho vize dělat každodenní politickou práci, jejíž obsah a formu nediktuje pouze volební cyklus a algoritmy sociálních sítí.

Dalibor Martínek: Konečná s Maláčovou zahájily boj o vládu s Andrejem Babišem

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Otakar Foltýn rezignoval na svůj post koordinátora strategické komunikace

Vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn v pátek rezignoval na svůj post, potvrdil tak informace CNN Prima News. Svůj úkol vzhledem k přiděleným zdrojům a podpoře považuje za splněný v nejlepší proveditelné míře, uvedl. Foltýn byl často terčem kritiky politiků z hnutí ANO, které vyhrálo sněmovní volby. Svůj konec v roli koordinátora však plánoval bez ohledu na výsledky voleb.

„O zřízení stratkomu rozhodla vláda Andreje Babiše (ANO) v roce 2021 a jsem rád, že jsem se účastnil realizace. Stát musí být schopen občanům vysvětlovat, na jakých hodnotách stojí, a tedy proč je důležité je bránit,“ uvedl Foltýn, jehož jmenování vládním koordinátorem schválila vláda loni koncem května. Podle CNN Prima News by měl Foltýn zůstat ve vojenské kanceláři prezidenta.

Místopředseda ANO Karel Havlíček v dubnu v rozhovoru se serverem Seznam Zprávy uvedl, že ANO chce Foltýnův post a tým zrušit, protože se chová jako „aktivistická neziskovka“, nikoliv jako komunikační útvar úřadu vlády. Foltýn uvedl, že stát musí srozumitelným, přijatelně jednoduchým a pravdivým způsobem vysvětlovat, kam směřuje a jakým způsobem chce svých cílů dosáhnout. „Není důležité, jestli tomu říkáte strategická komunikace, důležité je, aby to dělal ideálně s dobrou vůlí,“ uvedl.

Politico: Evropa se obává Babišova postoje vůči Ukrajině

Politika

Bruselská média si všímají prohlášení vítěze českých voleb Andreje Babiše, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico. Zmínil v této souvislosti například plánovanou reparační půjčku pro Ukrajinu či vyřešení patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.

ČTK

Přečíst článek

Foltýn nedávno svůj odchod avizoval v Mladé frontě DNES. Uvedl, že po volbách nebude pokračovat bez ohledu na jejich výsledek. „Důležité je, aby funkce zůstala zachována. Já na ni ale rozhodně pokračovat nebudu. Koneckonců byl jsem zapůjčen na relativně omezenou dobu, a tu jsem již výrazně přetáhl,“ uvedl. Pozici by podle něj mohl zastávat i běžný úředník nebo expert na komunikaci. Odbor strategické komunikace má nyní podle Foltýna asi 15 lidí.

Foltýn absolvoval důstojnický kurz na Vojenské akademii ve Vyškově a vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je expertem na mezinárodněprávní aspekty vojenských operací. V minulosti se zúčastnil vojenských operací v Kosovu i Afghánistánu. Od července 2022 do února 2023 byl velitelem Vojenské policie, následně působil ve vojenské kanceláři Pražského hradu.

