Ruský soud poslal Češku za boj na straně Ukrajiny na 13 let do vězení

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce trest 13 let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Informoval o tom dnes vyšetřovací výbor, který má v Rusku funkci kriminální ústředny.
Podle vyšetřovatelů žena od listopadu 2023 do června letošního roku působila v 59. brigádě ukrajinské armády. Soud ji podle zákonů Ruské federace shledal vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.
Vyšetřovací výbor zveřejnil fotografii i jméno odsouzené a zároveň uvedl, že na ni byl vydán mezinárodní zatykač. Pokud by se dostala do rukou ruské justice, třináctiletý trest by vykonala v trestanecké kolonii s běžným režimem.
Prokuratura takzvané Doněcké lidové republiky (DNR), kterou Rusko spolu s dalšími ukrajinskými oblastmi anektovalo v roce 2022, v polovině října uvedla, že 24letá Češka působila v ukrajinské jednotce bezpilotních systémů a jako „žoldnéřka“ se po absolvování výcviku účastnila bojů proti ruským silám. Za to podle prokuratury pobírala finanční odměnu.
Češi vybrali miliony za den. Střely pojmenované po Drábové míří na frontu
Ukrajina získá díky iniciativě Dárek pro Putina dvě střely s plochou dráhou letu Flamingo pojmenované po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. V říjnu iniciativa ve sbírce na střelu vybrala od dárců požadovanou částku 12,5 milionu korun za jeden den a oznámila, že ukrajinský výrobce dar zdvojnásobí a za vybrané peníze dodá dvě střely. Upozornil na to server Novinky.cz.
Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské veřejnoprávní stanice BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Nedělní rezignace generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.
Před týdnem The Daily Telegraph upozornil na interní audit v BBC, který na pochybení upozorňoval. Následně tlak na vedení BBC zesílil, což vedlo k rezignaci ředitele a šéfky zpravodajství. Jádrem kauzy je dokumentární pořad programu Panorama s kontroverzním sestříháním projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA.
„Půjdeme ke Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život a pokud nebudete bojovat jako o život, už nikdy více nebudete mít zemi,“ zněl sestříhaný Trumpův projev. Ve skutečnosti ale interní zpráva uvedla, že výzva k pochodu ke Kapitolu přišla v 15. minutě proslovu a část o boji jako o život následovala o 54 minut později.
Trump se opřel do kritiků. Kdo je proti clům, je hlupák, uvedl
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social označil za hlupáky lidi, kteří nesouhlasí se cly, které uvalil na dovoz z řady zemí světa. Spojené státy jsou podle šéfa Bílého domu nyní nejbohatší a nejrespektovanější zemí na světě, kde není téměř žádná inflace a ceny na akciovém trhu jsou rekordní. Země podle Trumpa zažívá nebývalé investice a všude vyrůstají nové továrny. Každému, kromě osob s vysokým příjmem, bude podle něj vyplacena dividenda ve výši nejméně 2000 dolarů, tedy asi 42 tisíc korun.
Někdejší ministr kultury, médií a sportu John Whittingdale prohlásil, že práce ředitele BBC je jedna z nejtvrdších v mediální branži. Společnost totiž vytváří tisíce hodin obsahu, ve kterém podle něj může dojít k chybám. Dodal, že nyní bylo od dřívějších pochybení odlišné to, že když zpráva Radě BBC o problémech informovala, nic se nedělo. I poté, co se taková informace dostala do médií, měla podle Whittingdalea zareagovat BBC rychleji.
Yelland dnes v pořadu BBC Radio 4 řekl, že rezignace vedení je výsledkem puče, protože Rada BBC práci Davieho a jeho týmu dlouhodoně podkopávala. Tvrdil také, že část rady kvůli tomu spolupracovala se znepřátelenými šéfredaktory deníků, jistým bývalým premiérem či nepřáteli veřejnoprávního vysílání.
Takové vyjádření ale odmítl bývalý šéfredaktor The Daily Telegraph Charles Moore. „Absolutně klíčovou věcí BBC pro její přežití je její nestrannost,“ řekl Moore. Poznamenal, že místo obviňování z puče je třeba posluchačům říct, co bylo v interní zprávě a jak závažná obvinění obsahuje.
Orbán se dohodl s Trumpem. Maďarská výjimka z energetických sankcí USA potrvá rok
Ke kauze se vyjádřil i někdejší ředitel zpravodajství BBC Roger Mosey, který v pořadu BBC Breakfast řekl, že je mu odchodu Davieho líto, ale že sestříhání Trumpova projevu bylo neobhajitelné. Poznamenal také, že BBC o tom věděla a očividně reagovala pomalu. Mosey rovněž poukázal na jisté vnitřní politikaření, kdy Rada BBC je rozdělená v názorech na zpravodajství a na to, jak by se zpravodajství mělo řídit.
Někdejší vedoucí pracovník stanice BBC One Peter Fincham označil odchod Davieho a Turnessové za smutný den pro BBC. Prohlásil ovšem, že jedním z nejhorších zvyků BBC je to, že je v pořádku hrát mrtvého brouka. „Ta zpráva je z května a oni neudělali vůbec nic,“ zdůraznil.
Deník The Guardian k odchodu vedení BBC napsal, že mu předcházela série týdenních útoků pravicových médií na veřejnoprávní stanici. Výpady zpochybňující nezaujatost BBC začaly zveřejněním zmíněné interní zprávy. Ke kritice se v uplynulém týdnu přidala i mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která BBC označila za stoprocentně lživé zpravodajské médium a prohlásila, že britští daňoví poplatníci jsou nuceni platit účty za levičáckou propagandistickou mašinérii.
Trump už v neděli na své sociální síti Truth Social napsal, že vedení média opouštějí nečestní lidé. „Protože byli přistiženi při zmanipulování mého velmi dobrého (perfektního!) projevu z 6. ledna,“ uvedl.
Televize CNN, jejíž zpravodajství Trump v minulosti opakovaně kritizoval, v analýze uvedla, že k pádu vedení BBC nepřispěl jen Trump, ale vícero faktorů. Britský pravicový tisk podle CNN jako sup hodoval na špatné editaci a reakce BBC byla přinejmenším mdlá. Americká televize atmosféru kolem BBC označila za politicky otrávenou, mimo jiné každodenními spory o podobu pokrytí války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Dodala, že v rezignacích bylo takřka slyšitelné úlevné vydechnutí.
Jako další faktor napjaté situace CNN připomenula, že britská vláda nyní prověřuje takzvanou královskou chartu, která určuje cíle i veřejnou úlohu BBC a financování stanice v podobě licenčních poplatků. Současná podoba charty na konci roku 2027 vyprší. Někteří konzervativní představitelé, jak uvedla CNN, stávající systém licenčních poplatků v době služeb Netflixu či Spotify kritizují jako přežitý. Na chystanou revizi poukázal v analýze i politický korespondent BBC Henry Zeffman.
Související
Trump a Třetí říše? Média zaujalo video na jeho síti Truth Social
Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy podle místních médií a agentury AFP opustil vězení. Pařížský soud souhlasil s jeho propuštěním z pařížské věznice La Santé, kde čekal na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sedmdesátiletý Sarkozy byl ve věznici od 21. října. Jeho propuštění je spojeno se soudním dohledem.
Server BFMTV uvedl, že Sarkozy opustil věznici v autě s tónovanými skly a s policejním doprovodem na motocyklech. Přibližně po čtvrt hodině pak informoval, že bývalý prezident přijel do svého bydliště na jihozápadě Paříže.
Součástí podmínek Sarkozyho prozatímního propuštění budou zákaz opustit území Francie, bývalá hlava státu rovněž nesmí kontaktovat žádné představitele ministerstva spravedlnosti.
Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu tak podle soudu získal pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 od libyjského režimu miliony dolarů. Soud to vyhodnotil jako zločinné spiknutí a v září uložil Sarkozymu pětiletý trest vězení. Bývalý prezident vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal.
Odvolací proces začne až později, Sarkozy nicméně z rozhodnutí prvoinstančního soudu musel nastoupit do vězení, aniž by čekal na projednání svého odvolání, a to z důvodu „závažnosti trestného činu a jeho vlivu na veřejný pořádek“. Pařížský soud dnes rozhodoval o tom, zda existují důvody, aby Sarkozy na odvolací proces čekal ve vězení.
Trumpův sestříhaný projev otřásl BBC: po skandálu rezignovalo vedení
Kauza upraveného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odvysílal pořad britské veřejnoprávní stanice BBC, hýbe politickou i mediální scénou Spojeného království. Nedělní rezignace generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové označil deník The Daily Telegraph za největší krizi stanice za více než desetiletí. Analytici kladou otázky týkající se zaujatosti média i sporů uvnitř BBC, zatímco někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland považuje Davieho pád za puč připravený Radou BBC.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi