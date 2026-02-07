Nový magazín právě vychází!

Trumpova Rada míru se poprvé sejde. Na programu je Gaza

Viktor Orbán a Donald Trump
ČTK
nst
Bílý dům plánuje na 19. února ve Washingtonu první setkání lídrů takzvané Rady míru, kterou na konci ledna založil americký prezident Donald Trump. Informoval o tom server Axios s odvoláním na amerického činitele a diplomaty ze čtyř členských zemí rady.

Jednání by se mělo zaměřit na situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde od loňského října platí křehké příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, uzavřené na základě Trumpova mírového plánu. Součástí setkání má být také konference zaměřená na získání finančních prostředků na poválečnou rekonstrukci oblasti.

Podle Axiosu jsou plány na schůzku zatím v rané fázi a mohou se ještě změnit. Setkání by se mělo uskutečnit v Americkém institutu míru ve Washingtonu. Server zároveň připomněl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se má s Trumpem setkat v Bílém domě den předtím. Bílý dům ani americké ministerstvo zahraničí na žádosti o komentář nereagovaly.

Daniel Křetínský

The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy

Leaders

V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Oslabení role OSN?

Trump na konci ledna oznámil vznik Rady míru, které bude osobně předsedat. Podle jeho slov se má nová platforma zaměřit na řešení globálních konfliktů. Řada odborníků však varuje, že by iniciativa mohla oslabit roli Organizace spojených národů. Zatímco někteří spojenci USA, především na Blízkém východě, se k projektu připojili, mnoho tradičních západních partnerů Washingtonu zůstává stranou.

Mezi členy Rady míru patří například Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty a Bahrajn. Z členských států Evropské unie se zapojily Maďarsko a Bulharsko.

Pozvánku obdrželo také Česko. Podle premiéra Andreje Babiše však vláda s odpovědí vyčká na postoje spojenců v Evropské unii a NATO. Slovensko svou účast zatím odmítlo.

Rusko a USA se blíží dohodě o dodržování odzbrojovací smlouvy

USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování jaderné smlouvy Nový START, tvrdí server Axios

Politika

Spojené státy a Rusko se blíží dohodě o tom, že nadále budou dodržovat končící dohodu Nový START, která stanovuje počty jaderných hlavic a jejich strategických nosičů. Uvedl to s odvoláním na tři nejmenované zdroje obeznámené s jednáními server Axios, který citovala další média.

ČTK

Přečíst článek

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN, přijatá v polovině listopadu, zmocnila vznikající Radu míru a spolupracující státy k vytvoření mezinárodních stabilizačních sil v Pásmu Gazy. Podle Trumpových plánů měla rada rovněž dohlížet na dočasnou správu tohoto území.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele zabili zhruba 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zahynulo více než 71 tisíc Palestinců.

Dow Jones poprvé nad 50 tisíci body. Wall Street žene vzhůru návrat technologií i důvěra spotřebitelů

Wall Street
ČTK
Michal Nosek
nos

Americké akcie výrazně posilují a index Dow Jones se vůbec poprvé v historii dostal nad hranici 50 000 bodů. K růstu přispělo především oživení technologických titulů po nedávném výprodeji a také lepší než očekávaná data o spotřebitelské důvěře, která podpořila optimismus investorů ohledně vývoje americké ekonomiky.

Akcie ve Spojených státech dnes výrazně rostou a index Dow Jones se poprvé dostal nad hranici 50 000 bodů. Tento milník přichází v době, kdy se Wall Street vzpamatovává z kolísání z předchozích týdnů a investoři znovu nabírají chuť k riziku.

Pozdě odpoledne místního času si Dow Jones připisoval zhruba 2,2 procenta. Širší index S&P 500 i technologický Nasdaq posilovaly o téměř dvě procenta. Růst byl plošný napříč sektory, ale nejvýrazněji se na něm podílely právě technologické společnosti.

Bankou roku je Komerční banka

Komerční banka láká vysokou dividendou. Zisk roste, výhled banky je ale opatrnější

Zprávy z firem

Komerční banka loni zvýšila čistý zisk o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun a akcionářům chce vyplatit celý loňský zisk. Akcie tak zůstává atraktivní především pro dividendové investory. Současně však vedení banky signalizuje opatrnější dividendovou politiku do dalších let, což omezuje růstový příběh titulu.

nst

Přečíst článek

Technologické tituly se v posledních dnech zotavují z předchozího výprodeje, který byl vyvolán obavami z přetrvávajících vysokých úrokových sazeb a z možného zpomalování investic do umělé inteligence a digitální infrastruktury. Investoři nyní využívají nižších cen k návratu do sektoru, který byl v uplynulých letech hlavním tahounem růstu amerických trhů.

Pozitivní náladu podpořila také nová makroekonomická data. Spotřebitelská důvěra v USA překonala očekávání analytiků, což naznačuje, že domácnosti zůstávají navzdory vyšším sazbám relativně odolné. Silný spotřebitel je přitom klíčovým pilířem americké ekonomiky, protože výdaje domácností tvoří více než dvě třetiny hospodářské aktivity.

Psychologická hranice

Kombinace solidních ekonomických dat a návratu kapitálu do technologického sektoru tak investorům dodala impuls k nákupům. Překonání hranice 50 000 bodů u Dow Jones má navíc i psychologický význam a může dále posílit příliv investic do akcií.

Analytici však upozorňují, že volatilita může přetrvávat. Další vývoj bude záviset především na inflaci, politice americké centrální banky a na tom, zda firmy dokážou naplnit vysoká očekávání ohledně zisků.

Americký dolar

Trump chystá další masivní tištění dolaru. Americké akcie jsou pro Čechy nejlevnější za osm let

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Týden tradera: Trhy uklidnil Trumpův obrat, ČEZ zasáhla politická bouře

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Sladký paradox: rekordní úroda, ale méně cukru. Tereos TTD brzdí přesycený trh

Výroba cukru
ČTK
nst
nst

Cukrovary Tereos TTD letos zpracovaly téměř tři miliony tun řepy. Díky rekordním výnosům se podařilo udržet objem suroviny i přes menší osevní plochy. Výroba cukru ale přesto klesla a sektor dál svírá nadbytek produkce i nízké ceny.

Cukrovary společnosti Tereos TTD vyrobily v loňské kampani 354 tisíc tun cukru, meziročně asi o 18 tisíc tun méně. Zpracovaly přitom 2,91 milionu tun řepy z více než 35 tisíc hektarů.

Plochy sice klesly zhruba o 12 procent, mimořádně vysoké výnosy, v průměru 82,9 tuny na hektar, ale výpadek téměř vyrovnaly.

Kvalita kolísala

Cukernatost dosáhla 16,86 procenta, což znamená mírné zlepšení, zároveň však jednu z nejslabších hodnot posledních let. Ke konci kampaně se navíc kvalita řepy zhoršovala, což komplikovalo výrobu.

Ceny zůstávají dole

Evropský trh je nadále přesycený a ceny cukru se drží na minimech. I přes omezení osevních ploch tak tlak na výrobce trvá a v odvětví pokračuje uzavírání závodů.

Investice budou nižší

Firma, která zaměstnává kolem 500 lidí, po letech masivní modernizace zpomalí investice. Desítky milionů korun zaměří hlavně na bezpečnost, efektivitu a ekologii provozu.

