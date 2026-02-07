Trumpova Rada míru se poprvé sejde. Na programu je Gaza
Bílý dům plánuje na 19. února ve Washingtonu první setkání lídrů takzvané Rady míru, kterou na konci ledna založil americký prezident Donald Trump. Informoval o tom server Axios s odvoláním na amerického činitele a diplomaty ze čtyř členských zemí rady.
Jednání by se mělo zaměřit na situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde od loňského října platí křehké příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, uzavřené na základě Trumpova mírového plánu. Součástí setkání má být také konference zaměřená na získání finančních prostředků na poválečnou rekonstrukci oblasti.
Podle Axiosu jsou plány na schůzku zatím v rané fázi a mohou se ještě změnit. Setkání by se mělo uskutečnit v Americkém institutu míru ve Washingtonu. Server zároveň připomněl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se má s Trumpem setkat v Bílém domě den předtím. Bílý dům ani americké ministerstvo zahraničí na žádosti o komentář nereagovaly.
Oslabení role OSN?
Trump na konci ledna oznámil vznik Rady míru, které bude osobně předsedat. Podle jeho slov se má nová platforma zaměřit na řešení globálních konfliktů. Řada odborníků však varuje, že by iniciativa mohla oslabit roli Organizace spojených národů. Zatímco někteří spojenci USA, především na Blízkém východě, se k projektu připojili, mnoho tradičních západních partnerů Washingtonu zůstává stranou.
Mezi členy Rady míru patří například Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty a Bahrajn. Z členských států Evropské unie se zapojily Maďarsko a Bulharsko.
Pozvánku obdrželo také Česko. Podle premiéra Andreje Babiše však vláda s odpovědí vyčká na postoje spojenců v Evropské unii a NATO. Slovensko svou účast zatím odmítlo.
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN, přijatá v polovině listopadu, zmocnila vznikající Radu míru a spolupracující státy k vytvoření mezinárodních stabilizačních sil v Pásmu Gazy. Podle Trumpových plánů měla rada rovněž dohlížet na dočasnou správu tohoto území.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele zabili zhruba 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zahynulo více než 71 tisíc Palestinců.