RECENZE: Dubajský hotel Mama Shelter ocení i peněženka

Nově otevřený hotel Mama Shelter Dubai v obchodní čtvrti Business Bay kombinuje moderní design, pohodlí a neformální atmosféru. Hosté si mohou užít střešní bazény, venkovní kino a speakeasy bar.

Poloha a okolí

V lednu otevřený hotel Mama Shelter Dubai se nachází v obchodní čtvrti Business Bay v centru Dubaje, do deseti minut jízdy od slavného obchoďáku Dubai Mall. Co ale zarazí už při příjezdu do hotelu, je neformální a živá atmosféra, což je v seriózní čtvrti plné šedých mrakodrapů vzácný úkaz. Napomáhá tomu neonová stropní výzdoba přístřešku před hotelem, ze kterého dýchá atmosféra Las Vegas.

S kufry mi z taxíku pomáhá poslíček v bomberu ozdobeném nápisy „Mama Loves You“. V hotelu, který má „jen“ čtyři hvězdičky a pokoj se dá pořídit za méně než tři tisíce korun na noc, jsem ani nedoufal, že by mi někdo pomohl s kufry.

Pokoje

Zdejší pokoje nenadchnou někoho, kdo si libuje v hotelových apartmá o 100 nebo 200 metrech čtverečních. Většina ze zdejších pokojů má 26, ty rodinné pak 55 metrů čtverečních. Hotel se pravděpodobně snaží hosty přimet k tomu, aby trávili čas spíše mimo pokoje. A že příležitostí je k tomu dost.

Pokoje jsou ale promyšlené tak, aby minimální prostor využily naplno. Nechybí chytré televize s videotékou, kávovary, župany a pantofle, z oken od podlahy ke stropu je výhled na město – při troše štěstí i na slavnou Chalífovu věž. Nechybí minibar, kde je prosecco k mání za méně než 400 korun, což je na Dubaj nevídaná láce.

Výrazným rysem hotelu jsou hravé designové prvky. Stínidla lamp připomínají polynéské sukně z trávy, u postelí jsou barevné koše a na stěnách visí masky Daffyho a Tweetyho.

Jídlo a pití

K dispozici je několik restaurací a barů. V přízemí je Itálií inspirovaná hlavní restaurace Mama Trattoria a u bazénu Mama Sky Pool, kde se u bazénu podává jídlo a v bazénu drinky. Hlavní bar se jmenuje Island Bar a má i stage pro DJ. Za touto stagí se pak nachází speakeasy bar Mamm’s, který i vzhledem vzdává hold tajným barům z doby prohibice ve Spojených státech.

Rekreace a fitness

Na střeše ve třetím patře je hned několik bazénů. Brouzdaliště, mělký, plavecký nebo ten, kde je bazénový bar. Na stejném patře je také venkovní kino, spa a nonstop otevřené fitko.

Verdikt

Hotel Mama Shelter Dubai se tak ukazuje jako ideální volba pro ty, kdo hledají moderní a stylové ubytování za rozumnou cenu. Díky příjemné atmosféře, ochotnému personálu a kvalitním službám nabízí skvělý poměr ceny a kvality, a přitom si zachovává jedinečný charakter a šarm.

