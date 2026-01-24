Vzkaz Pentagonu Putinovi: Rusko nemá sílu ovládnout Evropu
Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí ležet primárně na evropských státech Severoatlantické aliance. Podle Pentagonu je Rusko zvládnutelnou hrozbou a evropské státy NATO ho převyšují v hospodářství i obyvatelstvu. Naši spojenci v NATO jsou silnější než Rusko, konstatuje Washington.
„Rusko není v pozici, aby si mohlo nárokovat nadvládu v Evropě,“ stojí v dokumentu. Ten poukazuje, že evropští členové NATO převyšují Rusko „v měřítku hospodářství, obyvatelstva a latentně i vojenské síly“. Strategie ukazuje graf, podle kterého hospodářství členů NATO bez Spojených států je 13krát větší než to ruské.
„Zvládnutelná hrozba“
Dokument poukazuje, že Rusko bude v budoucnosti „přetrvávající ale zvládnutelnou hrozbou pro východní členy NATO“. Válka na Ukrajině ukázala podle Pentagonu, že Rusko má schopnost vést douhou válku ve svém sousedství. Zároveň má i největší jaderný arzenál, který by dokázal ohrozit i Spojené státy.
Bílý dům na sociální síti X zveřejnil umělou inteligencí vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská vlajka, okamžitě vzbudil na sociálních sítích posměšné reakce.
„USA jsou řízeny jako cirkus“. Bílý dům zveřejnil AI snímek Trumpa s tučňákem a grónskou vlajkou
Politika
Bílý dům na sociální síti X zveřejnil umělou inteligencí vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská vlajka, okamžitě vzbudil na sociálních sítích posměšné reakce.
„Ruská vojenská hrozba je primárně zaměřená na východ Evropy,“ uvádí Pentagon. „Naštěstí naši spojenci v NATO jsou výrazně silnější než Rusko,“ uvádí strategie. Ta poukazuje, že samotné hospodářství Německa je větší než to Ruské. „Naši spojenci v NATO jsou proto v silném postavení, aby byli primárně odpovědní za konvenční ochranu Evropy s kritickou ale omezenější podporu USA,“ uvádí dokument. Ten poukazuje na závazek států NATO z loňského roku navýšit výdaje na obranu až na 3,5 procenta HDP.
Podle Pentagonu evropské státy mají také hlavní odpovědnost za podporu ukrajinské obraně a za ukončení války na Ukrajině. „Zabezpečení a udržení míru vyžaduje vedení a závazek od našich spojenců v NATO,“ uvádí strategie.
Dokument vydaný Pentagonem vyzývá americké spojence v Evropě a Asii, aby převzali větší podíl za svou bezpečnost. Předchozí národní obranná strategie byla zveřejněna v roce 2022 za vlády prezidenta Joea Bidena a zaměřovala se především na Čínu jako na hlavní strategickou výzvu pro USA. Současná administrativa Donalda Trumpa vnímá jako svůj úkol obnovit americkou dominanci v západní hemisféře.
Evropa musí posílit ochranu svých klíčových průmyslových odvětví před konkurencí z Číny a jasně vymezit hranice, které Peking nesmí překročit. V rozhovoru pro deník Tagesspiegel, který cituje agentura Bloomberg, to uvedl prezident německé centrální banky Bundesbank Joachim Nagel, který je zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky.
„Nesmíme být naivní.“ Šéf Bundesbank vyzývá k tvrdšímu postupu vůči Číně
Money
Evropa musí posílit ochranu svých klíčových průmyslových odvětví před konkurencí z Číny a jasně vymezit hranice, které Peking nesmí překročit. V rozhovoru pro deník Tagesspiegel, který cituje agentura Bloomberg, to uvedl prezident německé centrální banky Bundesbank Joachim Nagel, který je zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky.
Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.
Trump hrozí Kanadě stoprocentními cly kvůli Číně. Premiéra Carneyho označil za „guvernéra“
Politika
Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.