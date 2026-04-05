Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Trump chce oživit Skálu. Za 152 milionů dolarů má zadržovat přistěhovalce

Trump chce oživit Skálu. Za 152 milionů dolarů má zadržovat přistěhovalce

Trump hodlá znovu otevřít věznici Alcatraz
ČTK

Americký prezident Donald Trump žádá 152 milionů dolarů na znovuotevření nechvalně známé věznice Alcatraz. Částka je uvedena v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2027. Informuje o tom zpravodajský web BBC.

Místo, známé také jako The Rock (Skála), se nachází poblíž mostu Golden Gate v San Franciscu. Kdysi bylo považováno za jednu z nejznámějších věznic ve Spojených státech, v posledních letech ale slouží jako turistická atrakce.

Ve zdůvodnění požadavku se píše, že peníze poslouží "k přestavbě Alcatrazu na moderní zabezpečené vězeňské zařízení". Uvedená částka má zároveň pokrýt provozní náklady na první rok. Plán na znovuotevření Alcatrazu jako aktivní věznice se setkal se skepsí u řady kalifornských politiků. Vznášeli otázky ohledně konečných nákladů projektu a problémů spojených s provozem.

Půl století mimo provoz

Věznice s nejvyšší ostrahou byla uzavřena v roce 1963. Jako turistická atrakce je v současné době v péči Správy národních parků. Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová uvedla, že tento návrh v rozpočtu Trumpovy vlády je "na první pohled absurdní a měl by být bez dalšího zamítnut". "Přestavba Alcatrazu na moderní vězení je hloupý nápad, který by nebyl ničím jiným než plýtváním penězi daňových poplatníků a urážkou inteligence amerického lidu," řekla Pelosiová.

Proslulá federální věznice v někdejší pevnosti Alcatraz byla zřízena v srpnu 1934. Většina z vězňů, kteří se odtud pokusili utéct, neměla šanci. Byli chyceni, zastřeleni na útěku, nebo se utopili. Žádost bude muset schválit americký Kongres. Podle Trumpa a jeho vlády by Alcatraz nově sloužil především k zadržování přistěhovalců.

Související

Týden tradera: Trhy rostou, ale válka nekončí. Investoři balancují na hraně

Trhy rostou, ale válka nekončí. Investoři balancují na hraně
Akciové trhy v uplynulém týdnu výrazně posílily, když investoři vsadili na scénář postupného uklidnění konfliktu na Blízkém východě. Očekávání, že administrativa Donalda Trumpa směřuje k ukončení operací proti Íránu, vynesla americký index S&P 500 zpět blíže k hranici 6600 bodů. Optimismus však naráží na rozporuplná vyjádření – Trump sice hovoří o „téměř dokončené misi“ a naznačuje konec konfliktu během dvou až tří týdnů, zároveň ale avizuje pokračování intenzivních útoků. Trhy tak balancují mezi nadějí na deeskalaci a obavami z další eskalace.

Nejistotu podtrhuje i diplomatická rovina. Trump připouští možnost dohody s Teheránem, nepovažuje ji však za nutnou podmínku ukončení bojů. Íránský prezident Masúd Pezeškján naopak vysílá smířlivější signály – Írán podle něj neusiluje o válku a je připraven ji ukončit, ovšem pouze výměnou za bezpečnostní záruky. Zásadním bodem zůstává situace kolem Hormuzského průlivu, jehož případné otevření by mohlo výrazně uklidnit energetické trhy, jasný mechanismus k tomu však zatím chybí.

Posilovali technologičtí giganti

Na trzích se optimismem vezly především akcie, které vzrostly o více než 3 procenta, včetně technologických gigantů jako Meta nebo Microsoft, jež v předchozích týdnech výrazně ztrácely. Ropa Brent sice krátkodobě oslabila a přiblížila se k hranici 100 dolarů za barel, nadále však zůstává na zvýšených úrovních a citlivě reaguje na geopolitický vývoj. Investoři tak zatím scénáři rychlého konce konfliktu plně nevěří.

Další vývoj cen ropy přitom bude klíčový. Pokud by překročily 120 dolarů za barel, mohlo by dojít k výprodejům na dluhopisových trzích, zejména v Evropě. Vyšší ceny energií totiž zesilují inflační tlaky a nutí centrální banky držet úrokové sazby vysoko nebo je dále zvyšovat. Trhy už nyní počítají s dalším zpřísněním měnové politiky ECB, přičemž sekundární efekty, jako je růst mezd či přenášení nákladů na spotřebitele, mohou situaci dále zhoršit. Největší riziko přitom nepředstavuje samotný konflikt, ale jeho kombinace s vysokými sazbami a rostoucími vládními výdaji – tedy prostředí, které zvyšuje zranitelnost veřejných financí a může znovu otevřít téma dluhové krize.

Kryptoměny oslabily poté, co americký prezident Donald Trump naznačil možné zesílení útoků proti Íránu. Jeho vyjádření zvýšilo nervozitu na trzích a posílilo obavy z další eskalace konfliktu. Investoři proto v reakci na to omezili investice do rizikovějších aktiv, mezi která patří i kryptoměny, a část peněz přesunuli do bezpečnějších investic.

Přečíst článek

Vedle geopolitiky hýbe trhy i technologický sektor. Společnost OpenAI uzavřela rekordní investiční kolo v objemu 122 miliard dolarů při ocenění kolem 852 miliard dolarů, přičemž hlavními investory jsou Amazon, Nvidia a SoftBank. Část investice je navíc podmíněna budoucím vstupem firmy na burzu nebo dosažením technologického milníku. Získané prostředky mají směřovat především do výpočetní infrastruktury, datových center a vývoje pokročilé umělé inteligence, přičemž společnost naznačuje ambice investovat v následujících letech více než 1,4 bilionu dolarů do fyzické infrastruktury.

Pokud by se geopolitická situace skutečně uklidnila, pozornost investorů by se mohla rychle vrátit k fundamentům technologického sektoru a tématu umělé inteligence. I zde však přetrvávají rizika – valuace zůstávají napjaté a citlivé na zhoršení makroekonomického prostředí či pokračující energetický šok. Současný růst trhů tak stojí na křehkém předpokladu rychlé deeskalace, která však zatím zůstává nejistá. Trhy proto mohou i nadále reagovat velmi citlivě na jakékoli nové geopolitické impulzy.

Související

Noční útok v Praze: Zloději vyhodili bankomaty do vzduchu a ujeli na koloběžkách

V pražské Opatovské ulici došlo v noci na dnešek k odvážné krádeži. Neznámí pachatelé poškodili dva bankomaty a odcizili z nich veškerou hotovost. Škoda podle policie dosahuje několika milionů korun. Z místa činu ujeli na elektrokoloběžkách.

Policie přijala oznámení krátce po půl páté ráno a po pachatelích intenzivně pátrá. „Kriminalisté šetřením zjistili, že podezřelí z místa odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Prosíme všechny občany, kteří si všimli mezi 4. až 6. hodinou ranní těchto osob a jejich pohybu, aby se nám ozvali na linku 158,“ uvedla policie na síti X. Podle mluvčí Evy Kropáčové mohli pachatelé ujet i desítky kilometrů.

Oba bankomaty, umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra, byly výrazně poškozené. Policie zatím zjišťuje, jak se do nich pachatelé dostali. Fotografie zveřejněná policií ale naznačuje, že mohlo jít o útok s použitím výbušniny. Místo proto před ohledáním prověřili pyrotechnici a okolí bylo dočasně uzavřeno.

Případ kriminalisté vyšetřují jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Na vyšetřování spolupracují i banky, kterým napadené bankomaty patří.

Incident krátkodobě omezil provoz obchodního centra. Uzavřen byl vstup od autobusové zastávky Ke Kateřinkám, některé provozovny – včetně prodejny potravin, lékárny nebo stánku s kebabem – zůstaly dočasně zavřené.

Podle bank jsou podobné útoky v Česku spíše výjimečné, zvláště pokud pachatelé použijí výbušninu. „V tuto chvíli každopádně poskytujeme plnou součinnost policii v rámci vyšetřování,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Komerční banka potvrdila, že jeden z poškozených bankomatů patří jí, a rovněž spolupracuje s policií.

Banky dlouhodobě investují do zabezpečení bankomatů – jak mechanického, tak elektronického. Součástí ochrany jsou i technologie, které při napadení znehodnotí bankovky, například jejich obarvením. Takové peníze jsou pak prakticky nepoužitelné.

Útoky na bankomaty se v Česku objevují jen zřídka. Loni v březnu explodoval bankomat v Srní na Klatovsku, kde policie zadržela dva cizince. Další pokusy se odehrály například v Tisé na Ústecku nebo letos v lednu v Hnojníku na Frýdecko-Místecku, kde výbuch poškodil výdejní boxy.

Související

Doporučujeme