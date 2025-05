Americký prezident Donald Trump nařídil znovu otevřít věznici Alcatraz, do které chce poslat ty nejhorší zločince. Informoval o tom na své sociální síti Truth Social. Nechvalně proslulá káznice na malém ostrůvku ležícím asi dva kilometry od pobřeží San Franciska sloužila do března 1963, nyní je historickou památkou a hojně navštěvovanou turistickou atrakcí.

„Ameriku příliš dlouho sužují brutální, násilní a opakovaní zločinci, spodina společnosti, kteří nikdy nepřispějí ničím jiným než bídou a utrpením,“ napsal Trump. Poznamenal, že v minulosti se Spojené státy nezdráhaly zavřít nejnebezpečnější zločince daleko ode všech, kde nemohli nikomu ublížit.

FOTOGALERIE: Podívejte se do slavné věznice

„Tak to má být. Už nebudeme tolerovat recidivisty, kteří na ulicích šíří špínu, zabíjení a chaos,“ dodal s tím, že nařídil vězeňskému úřadu, aby společně s ministerstvem spravedlnosti, Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) a ministerstvem vnitřní bezpečnosti opětovně otevřely výrazně rozšířený a přestavěný Alcatraz.

Proslulá federální věznice v někdejší pevnosti Alcatraz v Sanfranciském zálivu byla zřízena v srpnu 1934 a sloužila do března 1963. Většina z vězňů, kteří se odtud pokusili utéct, neměla naději. Byli chyceni, zastřeleni na útěku, nebo se utopili.

Alcatraz byl federální věznicí pouhých 29 let do března roku 1963. Hlavním důvodem pro uzavření zařízení byly vysoké provozní náklady, uvádí na svých stránkách americká vězeňská služba. „Provoz Alcatrazu byl téměř třikrát dražší, než jakákoliv jiná federální věznice,“ uvádí vězeňská služba. Veškeré zboží nutné pro provoz věznice bylo nutné přepravovat na ostrov, kde Alcatraz stojí, z pevniny. „Ostrov nemá například vlastní zdroj pitné vody,“ dodává vězeňská služba. „Federální vláda uznala, že je více efektivní, co se týče nákladů, postavit nové nařízení, než udržovat v provozu Alcatraz,“ uvádí také služba.

Podle demokratické kongresmanky Nancy Pelosiové, v jejímž obvodě pevnost stojí, nelze Trumpův návrh brát vážně. „(Alcatraz) je dnes velmi oblíbeným národním parkem a významnou turistickou atrakcí,“ uvedla bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů.

Vedle věznice samotné jsou na ostrově k vidění zbytky původního vojenského opevnění a nejdéle fungující maják na západním pobřeží USA. Alcatraz je pod správou národních parků, území je totiž kolonií mořských ptáků a jiných vzácných živočichů.

