Šmejdi mají nový způsob jak obrat lidi o peníze. Z bankomatu vyberou i bez karty

Pražští kriminalisté odhalili nový způsob, jakým podvodníci dokážou vybrat z bankomatu cizí peníze, aniž u sebe mají platební kartu okradeného. Používají k tomu bezdrátovou technologii NFC a falešnou bankovní aplikaci pro mobilní telefony. Minulý týden policisté zadrželi muže podezřelého z toho, že touto metodou neoprávněně vybral desítky tisíc korun. O případu na webu pražské policie informoval její mluvčí Richard Hrdina.

Policie dostala dopoledne 20. března oznámení o podezřele maskovaném muži, který delší dobu vybíral peníze z bankomatu v Praze 1. V době příjezdu hlídky už podezřelý u bankomatu nebyl, podařilo se ho ale vypátrat v obchodním centru na náměstí Republiky. Cizinec měl u sebe více než 160 tisíc korun v hotovosti.

Mezi tím přišla na policejní služebnu žena, z jejíž karty někdo vybral 40 tisíc korun. Při výslechu kriminalisté přišli na nový způsob, jak podvodníci dokážou připravit lidi o peníze. Obětem rozešlou SMS zprávu například o údajném přeplatku na daních, ve které je odkaz na stránku, kam má adresát zadat přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví. Pokud to udělá, zavolá mu údajný pracovník banky a tvrzením o napadení účtu přiměje oběti nainstalovat do mobilního telefonu falešnou bankovní aplikaci.

„Po stažení této aplikace a přihlášení, mají přiložit platební kartu ke svému mobilnímu telefonu, přičemž ale dojde k přenesení signálu NFC do jiného mobilního zařízení, se kterým je další podvodník u bankomatu, a může tak v klidu vybírat peníze,“ popsal mluvčí. Technologie NFC se běžně používá k bezdrátovému placení pomocí karty uložené v telefonu.

Vzhledem k tomu, že podvodníci mají přístup do internetového bankovnictví oběti, není pro ně problém změnit ochranný limit na kartě, aby mohli vybírat větší částky. Pokud se jim nepodaří přesvědčit poškozené ke stažení falešné bankovní aplikace, převedou peníze na jiný účet, k němuž mají přístup.

Dvaadvacetiletý cizinec, jehož zadržení pomohlo kriminalistům metodu odhalit, je ve vazbě. Obviněn byl ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což může v případě odsouzení skončit až na osm let za mřížemi. „V tomto případě měli poslední tři poškození velké štěstí, že detektivové u něj nalezli jejich peníze v hotovosti a můžou jim tak být navráceny,“ dodal policejní mluvčí. Poškozených podle nich může být víc, policisté je proto vyzývají, aby se přihlásili na nejbližším oddělení policie.