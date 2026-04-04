Vyšší dávky až na podzim. Odklad minima ušetří státu miliony
Zvýšení životního minima, které mělo původně platit od května, se posune až na říjen. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, o kterém by měl kabinet rozhodnout na svém příštím zasedání. Současné částky tak zůstanou v platnosti až do konce září.
Po zvýšení by si polepšil například jednotlivec, jehož životní minimum má vzrůst z 4860 na 5500 korun. U prvního dospělého v domácnosti se částka zvýší z 4470 na 5000 korun. Naopak u dalších dospělých v rodině se minimum sníží ze 4040 na 3750 korun. Výše životního minima přitom ovlivňuje nárok na řadu sociálních dávek.
Původní plán počítal s navýšením už v květnu spolu se zavedením takzvané superdávky, která má nahradit čtyři stávající příspěvky. Příjemci měli nově přepočítanou podporu dostat právě od května. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) však prosadil odklad – první výplaty se posunou na srpen a samotné zvýšení minima na říjen. Důvodem je podle něj potřeba dát úředníkům více času na zpracování žádostí.
Zjednodušení administrativy
Ministerstvo práce, které návrh připravilo, upozorňuje, že bez schválení nařízení by se vyšší minimum zavedlo automaticky. Odklad má úřadům ulevit a zjednodušit administrativu. „Tím se zajistí efektivnější administrativní proces, sníží se zátěž úřadu práce a předejde se dvojí implementaci změn do informačních systémů,“ uvedl resort.
Posunutí termínu ale znamená i úsporu pro státní rozpočet. Vyšší životní minimum by totiž rozšířilo okruh lidí, kteří mají nárok na dávky – například na podporu na děti nebo porodné. Zvýšily by se i mimořádné dávky pro lidi postižené pohromami nebo v nouzi a více peněz by dostali i pěstouni. Vyšší by byla také nezabavitelná částka u dlužníků.
Podle dřívějších odhadů by zvýšení minima znamenalo roční nárůst výdajů o 2,2 miliardy korun. Díky odkladu o pět měsíců tak stát letos ušetří stamiliony.
Hnutí Duha zváží právní kroky na ochranu dobrého jména kvůli výroku ministra zahraničí Petra Macinky, ve kterém předseda Motoristů v souvislosti s touto ekologickou organizací použil slovo terorismus. Hnutí tiskovou zprávou reagovalo na výroky vládního zmocněnce Filipa Turka (Motoristé) o zastavení dotací organizaci a následnou podporu, které se Turkovi dostalo od Macinky. Ten uvedl, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán.
Hnutí Duha zvažuje právní kroky vůči Macinkovi. Potrefená husa nejvíc kejhá, reagoval ministr
U dětí se částky měnit nemají – pro děti do šesti let zůstane minimum 2480 korun, od šesti do 15 let 3050 korun a pro mladé od 15 do 26 let při studiu 3490 korun.
Změna se navíc nebude týkat uprchlíků z Ukrajiny. Jejich životní minimum zůstane na 4860 korunách pro dospělé a 3490 korunách pro děti. Lidé s dočasnou ochranou nemají nárok na běžné dávky a v případě potřeby mohou čerpat pouze humanitární podporu, která bývá nižší.
