Dalibor Martínek: Dva kluci, Babiš a Pavel, se perou o to, kdo bude vládcem pískoviště

Dalibor Martínek: Dva kluci, Babiš a Pavel, se perou o to, kdo bude vládcem pískoviště

Petr Pavel a Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš nepřijel na domluvené setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Zdůvodnil to tím, že měl složité jednání vlády a měl vypnutý mobil. Pavel tuto provokaci neakceptoval, jednání zrušil. Pokračuje dětinské přetahování dvou nejvyšších ústavních činitelů země. Svět si korektně zakrývá oči.

Sledujeme v přímem přenosu děj, kdy si dva samečci, Petr Pavel a Andrej Babiš, uspořádávají hierarchii. Problém je, že oba dva, prezident i premiér, mají silný mandát voličů. Ale vůbec ne shodu na principech, na cílech a prostředcích, jak jich dosáhnout.

Jelikož Ústava o vztahu dvou vrcholných představitelů země hovoří, možná záměrně, poněkud nejasně, kluci si situaci nyní vyjasňují v praxi. Jen pro kontext. V prvním kole prezidentských voleb v roce 2023 měli oba dva v prvním kole volby téměř stejný počet hlasů, necelé dva miliony. Ve druhém Pavel vyhrál. Babiš o dva a půl roku později jasně zvítězil v parlamentních volbách se ziskem opět necelých dvou milionů voličů, velmi silným mandátem.

Oba činitelé, těžko zatím hledat pro podnikatele a generála slova jako politik nebo státník, prostě ti dva, si nyní vyjasňují hrací prostor. Schůzka na Hradě, kterou pořádal prezident Pavel a která se neuskutečnila kvůli možná nechtěnému, možná záměrnému Babišovu „zpoždění“, měla být podanou rukou při hledání smíru.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Střet zájmů trvá. Babiš stále čeká na souhlasy k převodu Agrofertu

Zprávy z firem

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií holdingu Agrofert ze třech unijních zemí. Novinářům to odpověděl po zasedání vlády na dotaz, zda se nějak posunulo řešení jeho střetu zájmů.

ČTK

Přečíst článek

Rozděluje se moc

Babiš ji oslyšel. Hra se bude hrát dál, oba kohouti se budou tvářit, že se vlastně nic nestalo, že to byl jen malý omyl v komunikaci. Oba vědí, že se naopak děje to podstatné. Rozděluje se moc.

Babiš si opakovaně nechce vztah s prezidentem rozházet, hraje chytře. Je to součást jeho přemýšlení. Pavel se mu prostě bude dřív či později hodit. Potvrzuje velvyslance, ministry, ústavní soudce, parafuje zákony. Dokud prezident nepodepíše zákon, ten nevstoupí v platnost.

V Česku není funkce prezidenta vůbec titulární. Je vysoce výkonná. Babiš ví, že bez Pavla se nehne. A nechce si ho rozházet. Proto se tváří, že spor o Filipa Turka se ho netýká. Do žádných větších akcí vůči prezidentovi se nepouští. Nicméně, tak nějak nenápadně, ovšem permanentně, pracuje na tom, aby si svou pozici vylepšil. Říká se tomu okopávání kotníků.

Petr Macinka nebo Tomio Okamura, šéfové provokujících stran, si mohou dovolit rýpat do prezidenta mnohem okatěji, silněji. Prostě prudit. Nemůže jim to nijak uškodit, naopak jedině přinést politické body od antisystémových voličů. Takže Turek klidně může podávat na Pavla žalobu za újmu na cti. Okamura může mluvit o nabídce letounů L-159 Ukrajině jako o Pavlově předvolební kampani. Tito dva mohou Pavla slovně jakkoliv atakovat. Sbírají tím body u voličů, se kterými by průměrný Čech nechtěl být kamarád.

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Politika

Kanada na nic nečeká. Investuje do energetiky, bezpečnosti a odolnosti, jedná, hledá nové přátele. V novém mezinárodním systému nelze čekat na drobky, které spadnou z velmocenského stolu. Podřízená pozice není důstojná, a v konečném důsledku se ani nevyplatí. Mohl by to někdo říct Babišovi a Macinkovi?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Babiš naopak průměrné Čechy potřebuje. A hlavně, potřebuje Pavla. Nechce s ním vést válku. Aktuální „nesetkání se“ na Hradě kvůli koordinaci zahraniční politiky země jistě oba nejvyšší funkcionáři zdárně překlenou. Babiš se vymluvil, že měl vypnutý telefon, Pavel Babišovo faux-pas velkoryse přehlédne. On totiž i Pavel potřebuje Babiše. Chce ho mít na své straně. Babiš je šéfem nejsilnější strany/hnutí v Česku a drží výkonnou moc. Vyhrál by i případných nových volbách, zastupuje velkou část národa.

Musí to být koexistence. Poperte se, ale nakonec se stejně budete muset dohodnout. Jistě bude podobných tření, jakým byla „neschůzka“ o zahraniční politice, více. Jsou to mocenské hry. Které bohužel nezvyšují kredit země v zahraničí. To si jistě oba pánové uvědomují. Ale nemohou si pomoci. Jsou to hrátky dvou malých, ješitných kluků o to, kdo bude pánem pískoviště.

Střet zájmů trvá. Babiš stále čeká na souhlasy k převodu Agrofertu

Premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
ČTK
ČTK

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií holdingu Agrofert ze třech unijních zemí. Novinářům to odpověděl po zasedání vlády na dotaz, zda se nějak posunulo řešení jeho střetu zájmů.

Babiš oznámil v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Plán měl provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Zatím zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Ve Sněmovně 15. ledna řekl, že čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí s vložením akcií do fondu.

Prezident Petr Pavel v sobotu řekl, že jestli Babiš vyřešil vložením Agrofertu do svěřenského fondu svůj střet zájmů, musí posoudit odborníci. Doplnil, že sám na takové posouzení nemá prostředky. Zopakoval přitom, že z jeho pohledu Babiš splnil podmínku pro jmenování do funkce, když veřejně oznámil způsob řešení střetu zájmů.

Aktualizováno

Od dubna dostane přidáno přes půl milionu Čechů. Které profese si polepší nejvíc?

Money

Platy zaměstnanců veřejného sektoru se od dubna zvýší. Vláda schválila růst tarifů o dvě, pět nebo devět procent podle profese, přidáno dostane zhruba 580 tisíc lidí. Na opatření půjde z veřejných rozpočtů téměř 17 miliard korun.

ČTK

Přečíst článek

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Babiš způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump

Názory

Lukáš Kovanda

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Politika

Politika

ČTK

Přečíst článek

Od dubna dostane přidáno přes půl milionu Čechů. Které profese si polepší nejvíc?

Od dubna dostane přidáno přes půl milionu Čechů. Které profese si polepší nejvíc?
iStock
ČTK
ČTK

Platy zaměstnanců veřejného sektoru se od dubna zvýší. Vláda schválila růst tarifů o dvě, pět nebo devět procent podle profese, přidáno dostane zhruba 580 tisíc lidí. Na opatření půjde z veřejných rozpočtů téměř 17 miliard korun.

Platy zaměstnanců veřejného sektoru a státu, kteří nedostali přidáno od ledna, se od dubna zvýší. Platové tarify se zvednou o devět, pět, nebo dvě procenta podle jednotlivých profesí. Nařízení o platových poměrech schválila vláda. Po jejím zasedání to oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Podle něj dostane od dubna přidáno 580 tisíc lidí. Na růstu výdělků se minulý týden dohodli zástupci kabinetu s odborovými předáky. Z rozpočtů státu, samospráv a zdravotních pojišťoven je na přidání včetně odvodů podle podkladů k předpisu potřeba 16,9 miliardy korun.

„Vláda formálně stvrdila dohodu, která se týká nařízení o valorizaci platových tarifů,“ uvedl Juchelka.

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO)
Aktualizováno

Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard. Právě začíná rozhazování peněz ve velkém, uvedl Kupka

Money

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Příjmy budou 1,978 bilionu korun a výdaje 2,288 bilionu korun bez vlivu projektů Evropské unie. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přitom vyjádřila přesvědčení, že kabinet neporušil zákon o rozpočtové odpovědnosti, limit pro výdajové rámce se podle ní vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září. Opozice návrh kritizovala, deficit považuje za příliš vysoký. Předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) navrhoval schodek 286 miliard korun.

ČTK

Přečíst článek

Komu porostou platy nejvíce?

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. V ní se částky upraví o devět procent. Druhou stupnicí s pěti procenty navíc se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách. Třetí tabulka se používá pro lékaře a zubaře, nárůst bude tedy o dvě procenta. Čtvrtá tabulka je pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba, upraví se jí také o devět procent.

Podle Juchelky se suma na výdělky zvedá v rozpočtu o deset procent. Část peněz, která se nerozdělí v tarifech, má putovat do odměn. Juchelka uvedl, že v nejnižší tabulce pro údržbáře, uklízeče, či nepedagogy průměrné přidání činí 2577 korun.

Z podkladů k nařízení a propočtu ČTK vyplývá, že pracovníci s platem podle první tabulky si podle kvalifikace a délky praxe polepší o 1220 až 5070 korun hrubého. Zdravotním sestrám a pečujícím v sociálních službách se tarify navýší o 850 až 3170 korun, lékařům a zubařům o 810 až 1560 korun. Lidé ve státní službě by měli mít o 1690 až 6270 korun víc.

Po dubnovém navýšení ubude ve čtyřech tabulkách tarifních částek, které jsou pod zaručeným platem a minimální mzdou. Ta letos činí 22 400 korun. Teď je z celkem 564 tarifů pod zaručeným platem 307 a pod minimální mzdou pak 106, od dubna to bude 254 a 76 tarifů. Do minimálních a zaručených částek musí zaměstnavatelé výdělky doplácet.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Na navýšení platů je i s odvody podle podkladů potřeba 16,9 miliardy korun. Ze státního rozpočtu to má být 8,23 miliardy korun, od samospráv 5,73 miliardy korun a ze zdravotního pojištění 2,94 miliardy korun.

Minulá vláda ve svém návrhu rozpočtu měla mít na navýšení asi 21 miliard korun. Bývalí ministři po loňském jednání s odboráři mluvili o posílení sumy na 27 miliard korun. Bývalý kabinet se s předáky na přidání nedohodl, rozhodnutí přenechal na své nástupce. Odbory požadovaly růst tarifů pro hůř odměňované a státní službu o devět procent a pro ostatní o šest procent od ledna. Kvůli rozpočtovému provizoriu předáci souhlasili s přidáním od dubna. Chtěli ale výraznější navýšení, které by odklad kompenzovalo.

Letos od ledna dostali přidáno pedagogové. Tarify se učitelům zvedly o sedm procent a asistentům o 2000 korun. Výdělky rostly i bezpečnostním sborům.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Aktualizováno

Zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou platy. Schillerová řekla o kolik

Money

Money

ČTK

Přečíst článek
