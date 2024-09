Počet superbohatých lidí za poslední dekádu vzrostl o desítky tisíc. Nejvíc v Číně a USA

Klub superbohatých lidí ve světě se za posledních deset let citelně rozrostl. Hlavní podíl má na tom Čína a pak Spojené státy, vyplývá ze zprávy společností New World Wealth a Henley & Partners. Celkový počet lidí, kteří mají investovatelný majetek nejméně za 100 milionů dolarů (2,26 miliardy korun), označovaných jako stomilionáři, za deset let vzrostl celosvětově o 54 procent na 29 350.

Reklama

„Amerika a Čína zažívají něco, co lze označit za boom stomilionářů, a výrazně překonávají evropské protějšky,“ řekl generální ředitel Henley & Partners Juerg Steffen.

Nejvýraznější růst zaznamenala Čína, kde počet stomilionářů za posledních deset let stoupl o 108 procent. Ve Spojených státech se počet těchto mimořádně bohatých lidí zvýšil o 81 procent.

Stagnace čínské ekonomiky

V Číně byl z velké části růst způsoben příchodem podnikatelů v technologiích a v průmyslu. V současné době v zemi žije 2350 stomilionářů. Čínská ekonomika však v posledních letech stagnuje, brzdí jí problémy v realitním sektoru, přetrvávající vysoká nezaměstnanost a slabá domácí spotřeba. Nejvíce stomilionářů se objevilo v letech 2013 až 2020, od roku 2020 jejich počet vzrostl jen o deset procent, řekl serveru zpravodajské televize CNBC analytik New World Wealth Andrew Amoils. Od současnosti do roku 2040 však Amoils v Číně nadále očekává vysoký růst počtu stomilionářů, a to o 80 až 100 procent.

V Norsku už jezdí víc elektromobilů než aut s benzinovým pohonem Zprávy z firem Počet elektromobilů na norských silnicích poprvé překonal počet aut s benzinovým motorem, oznámil norský úřad pro informace o silničním provozu (OFV). ČTK Přečíst článek

Reklama

Nicméně počty těchto mimořádně bohatých lidí ve Spojených státech a v Číně by do roku 2040 měly růst rychleji, než bude činit světový průměr. Ten by se měl pohybovat kolem 75 procent. Řada měst v Asii a na Blízkém východě by mohla zažít růst počtu mimořádně bohatých lidí o 150 procent. Jsou mezi nimi Tchaj-pej, Dubaj, Abú Zabí či Béngalúru. Naopak v zavedenějších centrech, jako je Curych, Chicago, Moskva a Madrid, se očekává růst počtu superbohatých o méně než 50 procent.

Slabý růst v Evropě je způsoben pomalou expanzí na důležitých trzích, jako je Německo, Francie a Británie, dodal Steffen. Zatímco větší rozvinuté evropské země zaostávají, menší země jako Monako, Malta a Černá Hora nebo Polsko zaznamenaly růst počtu stomilionářů o 75 procent a více.

Investovatelný majetek zahrnuje prostředky jako peníze v hotovosti, akcie, dluhopisy, fondy a další finanční majetek, jenž není vázán ve fyzických aktivech, jejichž okamžité použití by bylo komplikovanější. Typickým příkladem jsou nemovitosti. Investovatelný majetek nezahrnuje aktiva, jako jsou nemovitosti pro osobní využití, sběratelské předměty či osobní majetek, ale také třeba podnikání, jehož převod na likvidní prostředky by vyžadoval větší čas a úsilí.