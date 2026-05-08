Pavel a Babiš míří do ostrého střetu o summit NATO. Prezident hrozí kompetenční žalobou
Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) společně oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Pokud se tak nestane, je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to uvedl v rozhovoru, jehož části zveřejnil Deník N.
Prezident zároveň řekl, že na summit pojede v každém případě. Připustil tedy i možnost, že by do Turecka vyrazil po vlastní ose. S Babišem chce v pátek řešit nejen účast na summitu NATO v Ankaře, ale také pravidelné schůzky mezi prezidentem a premiérem.
Pavel usiluje o vedení české delegace na summitu. Babiš už dříve uvedl, že považuje za nelogické, aby prezident cestoval spolu s vládní delegací.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Pavel chce společné oznámení
Podle prezidenta není možné rozhodnutí o podobě české účasti na summitu dál odkládat. „Já bych byl rád, abychom ho oznámili společně s premiérem, protože je potřeba učinit přítrž všem dohadům a nesmyslným tahanicím v médiích,“ řekl Pavel.
Pokud by Babiš prezidentovu účast odmítl, Pavel chce sáhnout k ústavnímu nástroji, který sám označuje za krajní. „Budu muset použít nástroj, který je z mého pohledu hraniční, a to je ústavní žaloba pro systematické omezování fungování prezidenta, tedy vlastně pro systematické bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí. A já si nemyslím, že by Andrej Babiš chtěl tak daleko dojít,“ uvedl prezident.
Spor o pravomoci ústavních činitelů
Pavel chce při schůzce s Babišem především vyjasnit, kdo má právo rozhodovat o zahraničních cestách nejvyšších ústavních činitelů. „Tématem bude především ujasnit si, že tady jsou čtyři ústavní činitelé a že nikdo z nich není nadřazen těm ostatním. Jinými slovy, že vláda ani předseda vlády nejsou v situaci, aby mohli říct: Prezident nebo předseda Senátu někam pojede, nebo nepojede,“ řekl Pavel.
Podle prezidenta má být takové rozhodnutí výsledkem jednání mezi hlavou státu, předsedou Senátu, předsedou Poslanecké sněmovny a premiérem. Kontext sporu posiluje i nedávné rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letadlo na cestu s podnikatelskou delegací na Tchaj-wan.
Pokud by vláda neposkytla letadlo ani pro prezidentovu cestu na summit NATO, bylo by to podle Pavla „až trapné“. Do Ankary se nicméně podle svých slov chystá vypravit bez ohledu na postoj kabinetu. „Protože si nedokážu představit, že bychom to měli dělat jinak,“ zdůraznil prezident.
Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa. Americký prezident nejprve pohrozil stažením tisíců vojáků z Německa a poté zamířil na další citlivé místo Berlína: automobilový průmysl. Nová cla na evropská auta a nákladní vozy mají tvrdě dopadnout právě na exportně orientovanou německou ekonomiku.
Merz couvá před Trumpem. Německý kancléř raději uznal, že má prezident USA pravdu
Politika
Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa. Americký prezident nejprve pohrozil stažením tisíců vojáků z Německa a poté zamířil na další citlivé místo Berlína: automobilový průmysl. Nová cla na evropská auta a nákladní vozy mají tvrdě dopadnout právě na exportně orientovanou německou ekonomiku.
Prezident chce řešit bezpečnost, Babiš obranné výdaje
Pavel zopakoval, že jeho účast na summitu dává smysl zejména kvůli večernímu neformálnímu jednání hlav států. To se má věnovat především bezpečnosti a obraně v evropském i globálním kontextu.
Babiš by se podle prezidenta mohl v hlavní části jednání věnovat českým výdajům na obranu. Ty budou letos podle dosavadních předpokladů pod aliančním závazkem, který činí dvě procenta hrubého domácího produktu.
Pavel chce pravidelnou komunikaci s premiérem
Prezident chce s Babišem otevřít také otázku nízké frekvence jejich kontaktů. „Budu apelovat na premiéra, abychom se vrátili minimálně ke koordinaci na úrovni nás dvou, ale vůbec bych nevylučoval ani koordinaci na úrovni nejvyšších ústavních činitelů za účasti ministra zahraničí nebo obrany,“ uvedl Pavel.
Babišovi chce navrhnout, aby si minimálně jednou za dva týdny telefonovali a jednou za měsíc se osobně sešli.
Hlava státu chce s premiérem mluvit také o aktuálních výrocích vládních Motoristů. Konkrétně o slovech ministra zahraničí Petra Macinky o méněcenných lidech a o prohlášení vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka o deratizaci parazitů na ministerstvu životního prostředí.