Pavel a Babiš míří do ostrého střetu o summit NATO. Prezident hrozí kompetenční žalobou

Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) společně oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Pokud se tak nestane, je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to uvedl v rozhovoru, jehož části zveřejnil Deník N.

Prezident zároveň řekl, že na summit pojede v každém případě. Připustil tedy i možnost, že by do Turecka vyrazil po vlastní ose. S Babišem chce v pátek řešit nejen účast na summitu NATO v Ankaře, ale také pravidelné schůzky mezi prezidentem a premiérem.

Pavel usiluje o vedení české delegace na summitu. Babiš už dříve uvedl, že považuje za nelogické, aby prezident cestoval spolu s vládní delegací.

Pavel chce společné oznámení

Podle prezidenta není možné rozhodnutí o podobě české účasti na summitu dál odkládat. „Já bych byl rád, abychom ho oznámili společně s premiérem, protože je potřeba učinit přítrž všem dohadům a nesmyslným tahanicím v médiích,“ řekl Pavel.

Pokud by Babiš prezidentovu účast odmítl, Pavel chce sáhnout k ústavnímu nástroji, který sám označuje za krajní. „Budu muset použít nástroj, který je z mého pohledu hraniční, a to je ústavní žaloba pro systematické omezování fungování prezidenta, tedy vlastně pro systematické bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí. A já si nemyslím, že by Andrej Babiš chtěl tak daleko dojít,“ uvedl prezident.

Spor o pravomoci ústavních činitelů

Pavel chce při schůzce s Babišem především vyjasnit, kdo má právo rozhodovat o zahraničních cestách nejvyšších ústavních činitelů. „Tématem bude především ujasnit si, že tady jsou čtyři ústavní činitelé a že nikdo z nich není nadřazen těm ostatním. Jinými slovy, že vláda ani předseda vlády nejsou v situaci, aby mohli říct: Prezident nebo předseda Senátu někam pojede, nebo nepojede,“ řekl Pavel.

Podle prezidenta má být takové rozhodnutí výsledkem jednání mezi hlavou státu, předsedou Senátu, předsedou Poslanecké sněmovny a premiérem. Kontext sporu posiluje i nedávné rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letadlo na cestu s podnikatelskou delegací na Tchaj-wan.

Pokud by vláda neposkytla letadlo ani pro prezidentovu cestu na summit NATO, bylo by to podle Pavla „až trapné“. Do Ankary se nicméně podle svých slov chystá vypravit bez ohledu na postoj kabinetu. „Protože si nedokážu představit, že bychom to měli dělat jinak,“ zdůraznil prezident.

Politika

Prezident chce řešit bezpečnost, Babiš obranné výdaje

Pavel zopakoval, že jeho účast na summitu dává smysl zejména kvůli večernímu neformálnímu jednání hlav států. To se má věnovat především bezpečnosti a obraně v evropském i globálním kontextu.

Babiš by se podle prezidenta mohl v hlavní části jednání věnovat českým výdajům na obranu. Ty budou letos podle dosavadních předpokladů pod aliančním závazkem, který činí dvě procenta hrubého domácího produktu.

Pavel chce pravidelnou komunikaci s premiérem

Prezident chce s Babišem otevřít také otázku nízké frekvence jejich kontaktů. „Budu apelovat na premiéra, abychom se vrátili minimálně ke koordinaci na úrovni nás dvou, ale vůbec bych nevylučoval ani koordinaci na úrovni nejvyšších ústavních činitelů za účasti ministra zahraničí nebo obrany,“ uvedl Pavel.

Babišovi chce navrhnout, aby si minimálně jednou za dva týdny telefonovali a jednou za měsíc se osobně sešli.

Hlava státu chce s premiérem mluvit také o aktuálních výrocích vládních Motoristů. Konkrétně o slovech ministra zahraničí Petra Macinky o méněcenných lidech a o prohlášení vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka o deratizaci parazitů na ministerstvu životního prostředí.

Polský prezident Karol Nawrocki otevírá nový střet s Bruselem i domácí proevropskou vládou. Chce vypsat referendum o unijní klimatické politice Green Deal, kterou viní z růstu životních nákladů, cen energií i nákladů pro podnikatele a zemědělce. Návrh ale musí schválit Senát, kde má většinu vládní koalice, a spor tak může rychle přerůst v další velkou politickou bitvu o směřování Polska v Evropě.

Návrh Nawrockého, který má blízko k národněkonzervativní opozici, musí podpořit Senát, kde mají ale většinu strany proevropské vládní koalice.

Polský prezident navrhuje, aby se referendum konalo 27. září a voliči v něm odpovídali na otázku, zda jsou „pro realizaci unijní klimatické politiky, které vedla k růstu životních nákladů, cen energií i vyšším nákladům na podnikání a zemědělskou činnost“.

Polský prezident zdůraznil, že jím navrhované referendum „není proti ochraně životního prostředí nebo našemu členství ve sjednocené Evropě“. Poláci podle něho mají právo rozhodnout o tempu změn, jejich rozsahu i nákladech na ně. „Je to rozhodnutí pro budoucnost, pro normálnost a hlavně je to výraz práva na svobodné a suverénní rozhodování o vlastním osudu,“ prohlásil Nawrocki.

Kritika Green Dealu

Deník Rzeczpospolita na svých internetových stránkách připomíná, že Nawrocki Green Deal kritizoval už během loňské kampaně před prezidentskými volbami, kdy o něm mluvil jako o „ekologickém šílenství“ a sliboval k němu referendum. V době boje o voličské hlasy opatrně podporoval rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů a s mnohem větším nadšením mluvil o polském uhlí, které označil za „černé zlato“. Rozvoj Polska si nedokáže představit bez jaderných elektráren.

Ministryně životního prostředí Paulina Hennigová-Klosková v reakci na plány Nawrockého na sociální síti X napsala, že „nezmění klimatickou politiku Evropy. Nepřispějí k posilování odolnosti Polska vůči změně klimatu, neobnoví vodní zdroje“. Návrh vypsat referendum označila za „politickou ztrátu paměti“, protože EU se na dlouhodobých klimatických cílech shodla v době, kdy byla v Polsku u moci vláda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost, jejímž je Nawrocki blízkým spojencem.

Česká národní banka zhoršila letošní výhled české ekonomiky. Podle nové prognózy vzroste hrubý domácí produkt letos o 2,5 procenta. Ještě v únoru centrální banka počítala s růstem o 2,9 procenta.

Zároveň ČNB výrazně zvýšila odhad letošní inflace. Průměrná inflace má letos dosáhnout 2,2 procenta, zatímco únorová prognóza počítala jen s 1,6 procenta. Hospodářský výhled na letošní rok už dříve zhoršilo také ministerstvo financí, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě.

V dubnu podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu dosáhla meziroční inflace 2,5 procenta. Letos tak poprvé překročila dvouprocentní cíl ČNB. Podle guvernéra Aleše Michla centrální banka očekává, že po zbytek roku se bude inflace pohybovat mezi dvěma a třemi procenty.

Růst má příští rok zrychlit, i tak je výhled slabší

V příštím roce ČNB očekává zrychlení ekonomického růstu na 2,7 procenta. I tento odhad ale centrální banka snížila. V únoru předpokládala, že HDP v roce 2027 vzroste o 2,9 procenta.

Průměrná inflace by podle nové prognózy měla příští rok dosáhnout 2,4 procenta.

ČNB zůstává optimističtější než ministerstvo financí

I přes zhoršení výhledu je Česká národní banka stále optimističtější než ministerstvo financí. To ve své dubnové predikci počítá s letošním růstem HDP o 2,1 procenta a v příštím roce o 2,4 procenta.

Ministerstvo zároveň očekává vyšší inflaci než ČNB. Letos by podle něj měla průměrná inflace dosáhnout 2,5 procenta a příští rok 2,8 procenta.

Koruna má být o něco silnější

Nová prognóza ČNB počítá také s mírně silnějším kurzem koruny, než jaký předpokládala únorová predikce. Letos by měl průměrný kurz činit 24,30 koruny za euro, v příštím roce 24,40 koruny za euro.

V obou případech centrální banka očekává korunu o deset haléřů silnější než v předchozí prognóze.

