Svíčky proti nenávisti. Starostové vzkázali Turkovi: zločiny nacismu se nezlehčují
Na místech spojených s pohnutými událostmi druhé světové války v Praze a v Brně v neděli politici hnutí STAN, jejich příznivci i veřejnost zapálili svíčky za oběti rasismu a xenofobie. Učinili tak v reakci na kauzu kolem čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, který podle Deníku N v minulosti zveřejňoval na facebooku rasistické, homofobní a sexistické výroky, jež později smazal. K bývalému nádraží Praha–Bubny, odkud během války odjížděly transporty s asi 50 tisíci Židy, přišlo přibližně 50 lidí. Zhruba stejný počet dorazil i k brněnským Kounicovým kolejím.
Poslanec STAN Karel Dvořák v Bubnech uvedl, že je nutné „říct jasné ne zlehčování minulosti, xenofobii a oslavování zločinů nacismu“.
„Chceme dát jasně najevo, že odmítáme zlehčování zločinů nacismu. A pan Turek zjevně zlehčuje, jak on sám říká, svým hloupým humorem zločiny nacismu. Myslíme si, že pro něco takového není místo v demokratické společnosti, natož v parlamentu či ve vládě,“ řekl Dvořák.
U monumentu Brána nenávratna u bývalého nádraží v Bubnech zapálili svíčky pražští komunální politici STAN i další lidé. Podle Dvořáka má česká společnost zůstat založena na toleranci, respektu k menšinám a zachování slušnosti. Vyzval také k „neustupování zlu“.
U brněnských Kounicových kolejí, které nacisté během války využívali jako vězení a popraviště, se v podvečer sešlo asi 50 lidí. Setkání organizovala europoslankyně Danuše Nerudová, většina účastníků byli její podporovatelé či členové STAN.
„Dnes je výročí střeleckého útoku v Bratislavě a připomínáme si památku Juraje a Matúše. Na tomto místě, kde nacisté popravovali své vězně, chceme vyjádřit, že xenofobie, rasismus a nacismus nejsou normální. Zapálení svíčky je naše ne,“ uvedla Nerudová předtím, než účastníci položili svíčky k památníku obětí nacismu.
Nerudová vyzvala přítomné, aby fotografie ze vzpomínkové akce sdíleli na sociálních sítích jako manifest proti nenávisti v politice. Po čtvrthodině se shromáždění rozešlo, stejně jako v Praze.
Podle Deníku N Turek opakovaně zveřejňoval rasistické, sexistické a homofobní příspěvky, včetně narážek na Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho. V roce 2010 měl například označit popálení dvouleté romské dívky Natálky za „polehčující okolnost“ pro odsouzené žháře z Vítkova. Turek i hnutí Motoristé sobě tato obvinění opakovaně odmítli. Dnes oznámili, že v pondělí podají trestní oznámení na Deník N a autory článku. Redakce si za svým textem stojí.
