Udivená Danuše běhá po Bruselu, vedení STAN a Pirátů si líže rány

Volby dopadly tak, jak dopadly. Jenomže takhle odbýt jejich výsledky si straničtí vůdci dovolit nemohou a ani nechtějí. Ozvěny eurovoleb, zdá se, hned tak neutichnou, zachránit nás před politiky mohou snad jen letní prázdniny. I když, krajské a senátní volby jsou v podstatě za dveřmi. Moc si neodechneme. Ještě, že máme hlavu státu. Ta dokáže překvapit.

Prezident Petr Pavel udělil doslouživší slovenské prezidentce nejvyšší české vyznamenání - Řád Bílého lva I. třídy. Čaputová zase předala Pavlovi nejvyšší slovenské státní vyznamenání, Řád bílého dvojkříže. Tolik lásky jsme ani nečekali.

Danuše Nerudová sice běhá v Bruselu a objevuje krásu tamních parků, ale nepřestává být udivená, že v hnutí STAN neutichá spor, jestli má být eurokomisařskou. Jak jí slíbili. Na paty jí šlape ministr průmyslu Jozef Síkela. Rozhodnutí kdo s koho? Coming soon.

Dohru má volební debakl nejen u Pirátů, ale také v SOCDEM. Ani v jedné z partají se sice ještě nedohádali, ale vedení sociální demokracie už alespoň rozhodlo, že nejpozději 12. října uspořádá mimořádný sjezd strany. Předseda Michal Šmarda vyzval spolustraníky, aby vylezli a neschovávali se za bukem. Tak schválně, kolik jich asi bude…

Karel Havlíček považuje výsledek ANO za velmi dobrý. Podle něj ale hnutí mohlo mít i víc mandátů, kdyby mu nekonkurovali Kateřina Konečná či Filip Turek. Určitě. A ještě víc, pokud by ve volbách kromě ANO nekandidoval vůbec nikdo.

