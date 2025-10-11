Nový magazín právě vychází!

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné." Babiš chce po Motoristech vysvětlení

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné.“ Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Čestný předseda Motoristů Filip Turek
Adept na post ministra zahraničí ve vznikající vládě podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš pokládá za závažné informace o starších, později smazaných výrocích Filipa Turka na sociálních sítích. O čestném předsedovi Motoristů sobě Turkovi se mluví jako o možném ministru zahraničí. Babiš dnes uvedl, že záležitost chce řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne. K tomu, aby Turka do funkce ministra zahraničí nenavrhoval, vyzvala předsedu ANO v dnešní tiskové zprávě romská organizace Romea. Turek se ve videu na Facebooku ohradil proti obviňování, že by byl rasista. Věc chce řešit právní cestou.

Poslanec Filip Turek
Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

Přečíst článek

„Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana (předsedu Motoristů) Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky,“ sdělil Babiš.

Turek podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci svých výroků označil podle Deníku N za nestoudnou snahu o diskreditaci.

„Těžko se mi reaguje na tuto nestoudnou snahu mne zdiskreditovat. Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směšné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky,“ citoval Turka Deník N.

Organizace Romea upozornila na Turkův údajný výkrok o tom, že popálené cikáně je polehčující okolnost. „Pokud je tento výrok pravdivý, nelze ho chápat jinak než jako otevřenou rasistickou relativizaci pokusu o vraždu dítěte,“ uvedla. Podobná vyjádření pokládá organizace za nepřijatelná a případnou Turkovu nominaci do pozice ministra zahraničí odsoudila. „Vyzýváme předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby Turka na tento post nenavrhoval. Pokud tak učiní, žádáme prezidenta republiky Petra Pavla, aby ho do funkce nejmenoval,“ sdělila Romea v tiskové zprávě.

„Já absolutně odmítám, že bych kdykoli něco takového vytvořil, napsal nebo že bych měl takovou myšlenku,“ reagoval Turek ve videu na údajný výrok o popálené romské holčičce. Zdůraznil, že by se takovým způsobem nikdy nevyjádřil a nikdo ho v žádném případě nemůže vinit z rasismu. „I když mám rád černý humor, tak v žádném případě nesouhlasím s tím, že by to, co vám teď zase se snaží předestírat, že by to bylo něco z mé hlavy,“ řekl. Věří, že se věc vysvětlí. „Jdeme právní cestou, tohle už prostě překročilo všechny hranice,“ dodal.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka pokládá aféru kolem nyní zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných výroků Filipa Turka na sociálních sítích za podivnou. Vidí za ní snahu o to, aby nevznikla nová vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů. Macinka v dnešní tiskové zprávě napsal, že Turek má jeho důvěru.

Na rozdělení křesel v budoucí možné vládě ANO, SPD a Motoristů se dohodli jejich představitelé v pátek. Kabinet má mít 16 členů včetně premiéra, o jednoho méně, než aktuálně čítá nynější koaliční kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Vzniknout má nová pozice ministra sportu, prevence a zdraví. Nevzniknou naopak posty ministrů pro evropské záležitosti, pro legislativu a pro vědu, výzkum a inovace.

Budoucí premiér Andrej Babiš

První dohoda. ANO by ve vládě mělo osm resortů a premiéra, SPD tři resorty, Motoristé čtyři

Politika

Případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Strany dohodu o potenciálním kabinetu oznámily v tiskové zprávě.

Přečíst článek

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

Babiš ladí koalici s SPD a Motoristy. Smlouvu chce mít do listopadu

Babiš ladí koalici s SPD a Motoristy. Smlouvu chce mít do listopadu
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku příští týden. Stejně tak očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech. Řekl to ve středu ve videu na facebooku. Zároveň věří, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.

„Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem. Doufám, že to bude do pátku příští týden, předsedové klubů, pokud se domluvíme na těch výborech, jednací řád Sněmovny... Doufejme, že do nové Sněmovny, která zasedne v listopadu, zvládneme i koaliční smlouvu,“ řekl Babiš.

K dalšímu vyjednávání o podobě možné koalice se opět Babiš vyjadřovat nechtěl. Zároveň podotkl, že předsedy SPD Tomia Okamuru a Motoristů Petra Macinku požádal, aby do médií také jednání nekomentovali. Podle úterního vyjádření má mít dnes (ve středu) ANO tiskovou konferenci ve Sněmovně po první schůzi nového poslaneckého klubu.

Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu

Názory

Vládní strany nás měsíce strašily, jaké horory nastanou po vítězství Andreje Babiše. Když k tomu skutečně došlo, poplácaly se po zádech a v klidu mizí ze scény. My, obyčejní lidé, tu ale musíme zůstat. Opuštění jako Jeníček a Mařenka v lese. Přitom teď nastal čas na hrdinství.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Petr Fiala skončí v čele ODS

Petr Fiala vrátil ODS na vrchol. Odchod z vedení po prohraných volbách je logický, ale zbytečný

Leaders

ODS patří k poraženým letošních voleb. A platí to pro ni ještě více než třeba pro celou koalici Spolu, v níž ODS měla hrát prim, ale nakonec řadu jejích poslanců přeskákali díky preferenčním hlasům lidé z dalších stran. Pro některé členy ODS, zvláště ty, kteří nikdy nebyli příznivci koalice Spolu, to byla příslovečná poslední kapka. Tlak na Petra Fialu sílil. Třetí den po prohraných volbách tak šéf poražené strany uvedl, že již nehodlá kandidovat na pozici šéfa strany. Projekt Spolu tak velmi pravděpodobně končí. Co Fiala dokázal v politice? Překvapivě hodně.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?

Andrej Babiš představuje část povolebního vyjednávání
Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.

Opět se ukazuje, že procentuální výsledek voleb po sečtení všech hlasů je jedna věc, a reálný výsledek voleb je věc druhá. A může být diametrálně odlišná. Takže zatímco v sobotu relativně dlouho všichni chápali ANO jak vítěze a SPD jako velkého poraženého, aktuálně se ukazuje trochu něco jiného.

Když v sobotu někdy kolem čtvrté vystoupil místopředseda SPD Radim Fiala v televizi, byl zjevně opařený nízkým výsledkem vlastní partaje. V tu chvíli ANO mělo téměř 40 procent. Fiala slíbil Babišovi v podstatě bianco šek na podporu jakékoli vlády. Motoristé si šikovně počkali a s podobným vystoupením nepřišli, čímž se již v neděli začaly rojit spekulace, že to budou právě oni, s kým ANO vládu skutečně sestaví.

A o další den později ale ve vládě je už i SPD, ačkoli to není účast straníků, ale bravurních odborníků, což je jen takový fíkový list pro zcela spřízněné duše, které byly jen příliš líné nebo chytré, aby do SPD přímo vstoupily.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kdo je vlastně vítěz

To je výsledek dvoudenního vyjednávání, které o vládě vede šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Jen rychlá rekapitulace: do vyjednávání vstupoval jako šéf jednobarevného kabinetu, aktuálně má na stole trojkoalici, navíc s nejistým partnerem v podobě SPD, za niž se do sněmovny dostali i lidé z jiných hnutí.

O Babišových schopnostech to mnoho dobrého nevypovídá. Tohle je jednoznačně jeho prohra. A nic na tom nemění fakt, že jde o poměrně přirozený výsledek voleb, v nichž ANO získalo o něco méně mandátů, než by potřebovalo na mnohem silnější pozici pro jednání s ostatními.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Názory

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Není to celé habaďůra?

Jenomže jednání s SPD a Motoristy může být jedna velká habaďůra. Trojkoalice je totiž ve skutečnosti Babišova noční můra. V dvojkoalici by dokázal pokračovat ve své tradiční hře – dělat cokoli, úspěchy připsat sobě, neúspěchy svést na koaličního partnera. Navíc to šlo v případě „tradiční“ (tedy přeloženo neschopné) partaje, jakou byla tehdejší ČSSD.

Tady by ale šlo o trojkoalici populistických hnutí, která již všechna stojí na moderních základech definovaných logikou sociálních sítí. A je jedna věc dostat ve volbách díky sociálním sítím nejvíc hlasů, ale úplně jiná věc je řídit zemi.

Poslanec Filip Turek
Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

Plán B

I proto by nebylo zase až takové překvapení, kdyby celé vyjednávání s Motoristy a SPD vyšlo do ztracena. Babiš sestaví menšinový kabinet a požádá o důvěru. A teď přichází celá řada scénářů. Možná se nakonec domluví s těmito dvěma partajemi a ty mu nakonec podporu dají. Kdyby ne, možná se domluví s některými konkrétními poslanci ve všech partajích (až na Piráty), kteří možná raději vsadí na samotné ANO než na vládu s extrémisty.

A možná Babiš naplní scénář své minulé vlády. První pokus projede a povládne v demisi. Následně se domluví s ODS nebo STAN na otevřené nebo skryté podpoře jiné vlády, která se neopře o hlasy extrémistů. Čím déle bude nejistota panovat, tím pravděpodobněji se tento plán B naplní.

Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři

Reality

Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zlato je rekordně drahé
Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Money

Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
