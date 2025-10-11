„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné.“ Babiš chce po Motoristech vysvětlení
Adept na post ministra zahraničí ve vznikající vládě podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš pokládá za závažné informace o starších, později smazaných výrocích Filipa Turka na sociálních sítích. O čestném předsedovi Motoristů sobě Turkovi se mluví jako o možném ministru zahraničí. Babiš dnes uvedl, že záležitost chce řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne. K tomu, aby Turka do funkce ministra zahraničí nenavrhoval, vyzvala předsedu ANO v dnešní tiskové zprávě romská organizace Romea. Turek se ve videu na Facebooku ohradil proti obviňování, že by byl rasista. Věc chce řešit právní cestou.
„Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana (předsedu Motoristů) Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky,“ sdělil Babiš.
Turek podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci svých výroků označil podle Deníku N za nestoudnou snahu o diskreditaci.
„Těžko se mi reaguje na tuto nestoudnou snahu mne zdiskreditovat. Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směšné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky,“ citoval Turka Deník N.
Organizace Romea upozornila na Turkův údajný výkrok o tom, že popálené cikáně je polehčující okolnost. „Pokud je tento výrok pravdivý, nelze ho chápat jinak než jako otevřenou rasistickou relativizaci pokusu o vraždu dítěte,“ uvedla. Podobná vyjádření pokládá organizace za nepřijatelná a případnou Turkovu nominaci do pozice ministra zahraničí odsoudila. „Vyzýváme předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby Turka na tento post nenavrhoval. Pokud tak učiní, žádáme prezidenta republiky Petra Pavla, aby ho do funkce nejmenoval,“ sdělila Romea v tiskové zprávě.
„Já absolutně odmítám, že bych kdykoli něco takového vytvořil, napsal nebo že bych měl takovou myšlenku,“ reagoval Turek ve videu na údajný výrok o popálené romské holčičce. Zdůraznil, že by se takovým způsobem nikdy nevyjádřil a nikdo ho v žádném případě nemůže vinit z rasismu. „I když mám rád černý humor, tak v žádném případě nesouhlasím s tím, že by to, co vám teď zase se snaží předestírat, že by to bylo něco z mé hlavy,“ řekl. Věří, že se věc vysvětlí. „Jdeme právní cestou, tohle už prostě překročilo všechny hranice,“ dodal.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka pokládá aféru kolem nyní zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných výroků Filipa Turka na sociálních sítích za podivnou. Vidí za ní snahu o to, aby nevznikla nová vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů. Macinka v dnešní tiskové zprávě napsal, že Turek má jeho důvěru.
